На горе Пном Кулен родилась могущественная империя кхмеров, когда Джаяварман II в 802 году провозгласил независимость Камбоджи от Явы. С тех пор Пном Кулен — место паломничества камбоджийцев. Нацпарк Пном Кулен, где находится гора, — это ещё и огромное красивое плато с гигантскими валунами и реликтовыми лесами. Вы прогуляетесь по его территории, освежитесь в водопаде и увидите самого большого в Камбодже Будду.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $283 за экскурсию

Ваш гид в Сиеме-Реапе

Описание экскурсии

Аутентичная буддийская пагода 16 века с самым большим в Камбодже 8-метровым спящим Буддой, высеченным в скале.

Река тысячи лингамов. Её дно усеяно каменными религиозными символами мужского и женского начала. В сухой сезон в русле реки можно увидеть образ Вишну как символ рождения мира из хаоса.

Двухкаскадный водопад. Кхмеры верят, что этот водный поток, текущий в озеро Тонле Сап, освящает все реки Камбоджи. Здесь можно искупаться и зарядиться природной энергией.

Организационные детали