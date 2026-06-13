На горе Пном Кулен родилась могущественная империя кхмеров, когда Джаяварман II в 802 году провозгласил независимость Камбоджи от Явы. С тех пор Пном Кулен — место паломничества камбоджийцев.
Нацпарк Пном Кулен, где находится гора, — это ещё и огромное красивое плато с гигантскими валунами и реликтовыми лесами.
Вы прогуляетесь по его территории, освежитесь в водопаде и увидите самого большого в Камбодже Будду.
Нацпарк Пном Кулен, где находится гора, — это ещё и огромное красивое плато с гигантскими валунами и реликтовыми лесами.
Вы прогуляетесь по его территории, освежитесь в водопаде и увидите самого большого в Камбодже Будду.
Описание экскурсии
Аутентичная буддийская пагода 16 века с самым большим в Камбодже 8-метровым спящим Буддой, высеченным в скале.
Река тысячи лингамов. Её дно усеяно каменными религиозными символами мужского и женского начала. В сухой сезон в русле реки можно увидеть образ Вишну как символ рождения мира из хаоса.
Двухкаскадный водопад. Кхмеры верят, что этот водный поток, текущий в озеро Тонле Сап, освящает все реки Камбоджи. Здесь можно искупаться и зарядиться природной энергией.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида и трансфер на Lexus RX или минивэне SsangYong
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк — 20$ за человека
- Дорога до парка займёт 1,5 часа
- На маршруте будут две длинные лестницы. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы
- С собой возьмите купальники, полотенце, скромную одежду для посещения храма
- По желанию можно дополнить маршрут поездкой на мотобайке (вы в качестве пассажира) через джунгли к руинам древних храмов в самом сердце горы Кулен. Доплату уточняйте в личной переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Сиеме-Реапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1044 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы Анастасия и Борен, семейная пара из Камбоджи. Живём в Сиемреапе, много лет работаем гидами. Познакомились и поженились ещё студентами в России почти 10 лет назад.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Было очень красиво, комфортно и интересно! Много нового узнали, нам ответили на все вопросы и показали много интересного, что сами бы мы не нашли:)
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Красивые виды, у водопада приятно провести время в середине дня, потрясающий храм, откуда совсем не хочется уходить. Передвигались на удобном автомобиле, гид отвечал на все интересующие вопросы. В целом хорошая экскурсия
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