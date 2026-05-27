Хотите не просто увидеть, а понять Катар? Приглашаем отправиться в его западную часть.
Мы покажем вам не витрину небоскрёбов, а страну с глубокой культурой, живыми традициями и смелыми амбициями.
Поговорим о верблюжьих соревнованиях, осмотрим коллекцию шейха и одну из самых футуристических мечетей Ближнего Востока. А также погуляем по университетскому району Дохи.
Описание экскурсии
- Аль-Шахания. Посетим городок, в котором проходят верблюжьи бега. Посмотрим, где содержатся животные и проходят соревнования.
- Музей шейха Фейсала. Вы познакомитесь с частной коллекцией мирового уровня, в которой более 650 раритетных автомобилей. Также увидим антилоп орикс — символов Катара, — павлинов, аистов и редких птиц, обитающих на территории музея.
- Мечеть «Города образования». После мы отправимся в столичный район Аль-Райян, где вы полюбуетесь архитектурой одной из самых футуристических святынь Персидского залива.
- Национальная библиотека Катара. Неподалёку вы осмотрите современный комплекс, где есть публичная библиотека с читальными залами, а также хранилище важных манускриптов арабо-исламской культуры. Здание находится на территории Education City — университетского городка, о котором мы поговорим отдельно.
Организационные детали
- Транспорт: минивэн. При необходимости предоставим детские кресла.
- Оплачивается отдельно: билет в музей шейха Файсала — $14, кофе-пауза.
- Важно знать: для поездки выбирайте одежду с закрытыми плечами и длиной ниже колен.
Стоимость экскурсии
|Участник
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Нурбек — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2239 туристов
Мы — дружная команда профессиональных гидов, готовых сделать ваше путешествие по Катару запоминающимся и уникальным. Каждый из нас проживает в Дохе более 4 лет и имеет лицензию гида.
