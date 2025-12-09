Почувствуйте драйв во время катания на банане вдоль побережья Дохи! Это идеальный выбор для компаний друзей, пар и семей с детьми.
Вы насладитесь освежающим морским бризом, полюбуетесь видами на небоскрёбы и набережную и зарядитесь яркими эмоциями на весь день.
Описание экскурсии
Старт — в порту Old Port.
Далее:
- Проплываете мимо знаменитого стадиона 974
- Наслаждаетесь видами нового круизного порта
- Рассматриваете с воды небоскрёбы района Вест-Бэй, набережную Корниш и Персидский залив
Организационные детали
- На один банан помещается до 4 человек. Если группа больше — можно организовать несколько заездов подряд
- Продолжительность прогулки — 20 минут
- К катанию допускаются дети от 8 лет
- Каждому участнику предоставляется спасательный жилет
- С вами поеду я или другой инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Box Park
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 42 туристов
Я с радостью буду вашим гидом по восхитительной Дохе. Этот солнечный город покорил моё сердце, и моя цель не просто показать вам его достопримечательности, а помочь ощутить дух Катара, проникнуться его богатой культурой, историей и гостеприимством. Я с нетерпением жду нашей встречи, чтобы вместе со своими коллегами-гидами раскрыть вам, почему Доха — не просто город, а настоящее приключение!
