скидка
15%
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Дохе: от набережной до базара
Погрузитесь в атмосферу Дохи: от живописной набережной Корниш до колоритного базара Сук Вакиф. Увидите современные и исторические достопримечательности
«Корниш — красивая набережная вдоль Персидского залива»
6 ноя в 09:30
8 ноя в 09:30
438$373 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Чем живёт Доха? Где горожане делают покупки и пьют утренний кофе? Окунитесь в повседневную жизнь восточной столицы с гидом, живущим здесь 20 лет
«Если захотите спрятаться от жары, отведу вас на набережную Корниш, в парк Aspire — или даже на секретные пляжи, о которых знают только местные жители»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $450 за всё до 3 чел.
4 часа
Круиз
Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
Увидеть главное и удивиться, как гармонично соседствуют колоритное прошлое и футуристичное настоящее
Начало: В порту Дохи
«Кроме того, с набережной вам откроется чудесный вид на залив и гавань с пришвартованными яхтами»
16 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения21 октября 2024Мария -очень приятный, эрудированный человек и грамотный экскурсовод. Экскурсия построена грамотно, понятно и интересно, проводилась на чистой, просторной машине. Мы
- ЮЮлия21 октября 2024Экскурсия очень понравилась. Мария очень интересно рассказала об истории. Наши дети очень оценили. Классно, супер! 🌺👌💯
- ААндрей12 октября 2024Интересная, насыщенная, динамичная, но в тоже время совсем неутомительная экскурсия! Мария прекрасно владеет материалом и очень увлеченно рассказывает о достопримечательностях
- ССветлана10 октября 2023Спасибо команде гидов Натальи, и конечно моей обожаемой Венере! Она провела потрясающую экскурсию, показала все достопримечательности Дохи и даже больше.
- ТТатьяна6 января 2023Были на экскурсии с Эльмирой. Не ожидали, что Доха такая большая. Интересный город, но 4 часа не хватило чтоб все посмотреть. Обязательно вернемся!
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дохе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Дохе в октябре 2024
Сейчас в Дохе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Дохе, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Дохи. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024