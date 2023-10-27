Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)

Увидеть главное и удивиться, как гармонично соседствуют колоритное прошлое и футуристичное настоящее
Расскажу о традициях, культуре, законах, образовании, кухне и природе полуострова, а также об особенностях и правилах жизни в Катаре.
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Описание
Что вас ожидает
Набережная Корниш
Вы увидите резиденцию эмира и инсталляции, посвящённые прошедшему в Дохе чемпионату мира по футболу, а также насладитесь потрясающим видом на деловую часть города и Персидский залив с традиционными лодками дау. Перед вами раскинется Старый город — колоритный и наполненный атмосферой восточных легенд.
Рынок Сук Вакиф
Вы пройдёте по центральной улице рынка, которая была самым популярным местом для болельщиков на чемпионате мира. Ощутите атмосферу Востока — множество различных лавок, магазинчиков, кофеен, запах курящихся благовоний и ароматы специй наполняют этот базар. Посетите соколиные лавки и соколиный госпиталь — один из крупнейших на Ближнем Востоке, а также конюшни с арабскими скакунами.
Исторический центр Дохи
Рынок соединён переходом с «умным» районом Мушейреб. Здесь ультрасовременные футуристичные здания мирно соседствуют со старинными домами и музеями.
Культурная деревня Катара
Из Мушейреба автобус довезёт вас до Культурной деревни Катара. Это центр искусства, культуры и ремёсел. Множество выставочных павильонов, оперный театр, открытый амфитеатр, галерея Лафайет, голубиные башни и две красивейшие мечети — всё это вы увидите во время пешей прогулки.
Жемчужный остров
Современный жилой комплекс (три насыпных острова в форме жемчужин) даст представление о масштабах строительства в Катаре. Кроме того, с набережной вам откроется чудесный вид на залив и гавань с пришвартованными яхтами.
Люсэйл — город в городе
В конце экскурсии мы проедем через новый микрорайон, где вы увидите знаменитый отель в форме скрещенных бедуинских мечей и самый большой стадион Катара. Люсэйл — действительно город в городе. Здесь расположились 22 отеля, самый большой торговый центр Катара, многочисленные магазины, парк развлечений и целый остров с фешенебельными ресторанами.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или мой коллега-гид.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в порту Дохи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.