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Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)

Увидеть главное и удивиться, как гармонично соседствуют колоритное прошлое и футуристичное настоящее
Комфортабельный автобус заберёт вас из порта Дохи и провезёт по всем основным достопримечательностям города. А мы с удовольствием познакомим вас с нашей тёплой, гостеприимной и многонациональной страной.

Расскажем о традициях, культуре, законах, образовании, кухне и природе полуострова, а также об особенностях менталитета и правилах жизни в Катаре.
5
136 отзывов
Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)

Описание экскурсии

Набережная Корниш

Вы увидите резиденцию эмира и инсталляции, посвящённые прошедшему в Дохе чемпионату мира по футболу, а также насладитесь потрясающим видом на деловую часть города и Персидский залив с традиционными лодками доу. Перед вами раскинется Старый город — колоритный и наполненный атмосферой восточных легенд.

Рынок Сук Вакиф

Вы пройдётесь по центральной улице рынка, которая была самым популярным местом для болельщиков на чемпионате мира. Ощутите атмосферу Востока — множество различных лавок, магазинчиков, кофеен, запах курящихся благовоний и ароматы специй наполняют этот базар. Посетите лавки по продаже соколов, конюшни с лошадьми арабской породы и загоны с одногорбыми верблюдами.

Культурная деревня Катара

От рынка автобус довезёт вас до Культурной деревни Катара. Это центр искусства, культуры и ремёсел. Множество выставочных павильонов, оперный театр, открытый амфитеатр, галерея Лафайет, голубиные башни и две красивейшие мечети — всё это вы увидите во время пешей прогулки.

Жемчужный остров

Современный жилой массив, расположенный на насыпных островах в форме жемчужин. Он покорит вас открыточными видами с яхтами, бутиками и яркими домиками — здесь Катар создал собственную Венецию! Вы получите представление о масштабах жилого строительства в стране и увидите насыпной остров Живан с кондиционированным бульваром, для дизайна которого использовались искусственные кристаллы.

Люсэйл — город в городе

В конце экскурсии мы проедем через новый микрорайон, где вы увидите знаменитый отель в форме скрещенных бедуинских мечей. Люсэйл — действительно город в городе. Здесь расположились 22 отеля, самый большой торговый центр Катара, многочисленные магазины, парк развлечений и целый остров с фешенебельными ресторанами.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

во вторник, субботу и воскресенье в 09:30, в четверг в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Дохи
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, субботу и воскресенье в 09:30, в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1898 туристов
Я Анна, живу в Катаре с 2007 года. За это время искренне полюбила эту страну, которая стала второй родиной для моих детей. Знаю больше, чем всё, о традициях и культуре
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арабов Персидского залива. Владея арабским языком, имею возможность общаться с местными жителями и коллекционировать их воспоминания. Люблю интересно беседовать и увлекать людей своими рассказами, поэтому с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю сама, об этой гостеприимной стране.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 136 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
118
4
12
3
3
2
2
1
1
П
Дата посещения: 1 фев 2026
Отличная экскурсия. Всё очень хорошо организованно. Есть вода, вай-фай. Удобный автобус, небольшая группа. Чудесный экскурсовод.
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Ю
Дата посещения: 24 фев 2026
Замечательный экскурсовод!
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Ксюша
У нас был потрясающий гид Юлия и очень содержательная и интересная экскурсия на компанию. Большое спасибо
У нас был потрясающий гид Юлия и очень содержательная и интересная экскурсия на компанию. Большое спасибо
У нас был потрясающий гид Юлия и очень содержательная и интересная экскурсия на компанию. Большое спасибо
У нас был потрясающий гид Юлия и очень содержательная и интересная экскурсия на компанию. Большое спасибо
У нас был потрясающий гид Юлия и очень содержательная и интересная экскурсия на компанию. Большое спасибо
У нас был потрясающий гид Юлия и очень содержательная и интересная экскурсия на компанию. Большое спасибо
У нас был потрясающий гид Юлия и очень содержательная и интересная экскурсия на компанию. Большое спасибо
У нас был потрясающий гид Юлия и очень содержательная и интересная экскурсия на компанию. Большое спасибо
У нас был потрясающий гид Юлия и очень содержательная и интересная экскурсия на компанию. Большое спасибо+2
У нас был потрясающий гид Юлия и очень содержательная и интересная экскурсия на компанию. Большое спасибо
У нас был потрясающий гид Юлия и очень содержательная и интересная экскурсия на компанию. Большое спасибо
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Наталья
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и города Дохи от замечательного гида Юлии, все было рассказано ею очень интересно и познавательно!
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За 4 часа экскурсии увидели все самые главные достоянию города-как же там красиво!!!! Наверняка я еще поеду туда наслаждаться красотой города, Персидского залива, особенно вечером! Кстати, вода была теплая в заливе и много людей купались как и я! Браво за организацию такой экскурсии!!! Всем рекомендую!!!

Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и+12
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и
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Юлия
Катар очаровал роскошью, укладом жизни, законами, развитием государства и сохранением культуры. Экскурсия полноценная, информационно насыщенная. Организация экскурсии на высоком уровне. Мы выбрали то, что нужно для полного насыщения впечатлениями. Обязательно вернемся чтобы вновь окунуться в катарскую аутентичность. Купленное платье с поясом цвета катарского флага навсегда останется сувениром, зовущим вернуться вновь.
Катар очаровал роскошью, укладом жизни, законами, развитием государства и сохранением культуры. Экскурсия полноценная, информационно насыщенная. Организация
Катар очаровал роскошью, укладом жизни, законами, развитием государства и сохранением культуры. Экскурсия полноценная, информационно насыщенная. Организация
Катар очаровал роскошью, укладом жизни, законами, развитием государства и сохранением культуры. Экскурсия полноценная, информационно насыщенная. Организация
Катар очаровал роскошью, укладом жизни, законами, развитием государства и сохранением культуры. Экскурсия полноценная, информационно насыщенная. Организация
Катар очаровал роскошью, укладом жизни, законами, развитием государства и сохранением культуры. Экскурсия полноценная, информационно насыщенная. Организация
Катар очаровал роскошью, укладом жизни, законами, развитием государства и сохранением культуры. Экскурсия полноценная, информационно насыщенная. Организация
Катар очаровал роскошью, укладом жизни, законами, развитием государства и сохранением культуры. Экскурсия полноценная, информационно насыщенная. Организация
Катар очаровал роскошью, укладом жизни, законами, развитием государства и сохранением культуры. Экскурсия полноценная, информационно насыщенная. Организация+2
Катар очаровал роскошью, укладом жизни, законами, развитием государства и сохранением культуры. Экскурсия полноценная, информационно насыщенная. Организация
Катар очаровал роскошью, укладом жизни, законами, развитием государства и сохранением культуры. Экскурсия полноценная, информационно насыщенная. Организация
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Екатерина
Анна самый лучший собеседник экскурсия просто суперская!!!!!!! Мы из круиза это отличный вариант экскурсии! Такая яркая атмосфера экскурсии программа насыщенная!
Анна самый лучший собеседник экскурсия просто суперская!!!!!!! Мы из круиза это отличный вариант экскурсии! Такая яркая
Анна самый лучший собеседник экскурсия просто суперская!!!!!!! Мы из круиза это отличный вариант экскурсии! Такая яркая
Анна самый лучший собеседник экскурсия просто суперская!!!!!!! Мы из круиза это отличный вариант экскурсии! Такая яркая
Анна самый лучший собеседник экскурсия просто суперская!!!!!!! Мы из круиза это отличный вариант экскурсии! Такая яркая
Анна самый лучший собеседник экскурсия просто суперская!!!!!!! Мы из круиза это отличный вариант экскурсии! Такая яркая
Анна самый лучший собеседник экскурсия просто суперская!!!!!!! Мы из круиза это отличный вариант экскурсии! Такая яркая
Анна самый лучший собеседник экскурсия просто суперская!!!!!!! Мы из круиза это отличный вариант экскурсии! Такая яркая
Анна самый лучший собеседник экскурсия просто суперская!!!!!!! Мы из круиза это отличный вариант экскурсии! Такая яркая+2
Анна самый лучший собеседник экскурсия просто суперская!!!!!!! Мы из круиза это отличный вариант экскурсии! Такая яркая
Анна самый лучший собеседник экскурсия просто суперская!!!!!!! Мы из круиза это отличный вариант экскурсии! Такая яркая
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