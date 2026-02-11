Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)

Комфортабельный автобус заберёт вас из порта Дохи и провезёт по всем основным достопримечательностям города. А мы с удовольствием познакомим вас с нашей тёплой, гостеприимной и многонациональной страной. Расскажем о традициях, культуре, законах, образовании, кухне и природе полуострова, а также об особенностях менталитета и правилах жизни в Катаре.

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Описание экскурсии

Набережная Корниш

Вы увидите резиденцию эмира и инсталляции, посвящённые прошедшему в Дохе чемпионату мира по футболу, а также насладитесь потрясающим видом на деловую часть города и Персидский залив с традиционными лодками доу. Перед вами раскинется Старый город — колоритный и наполненный атмосферой восточных легенд.

Рынок Сук Вакиф

Вы пройдётесь по центральной улице рынка, которая была самым популярным местом для болельщиков на чемпионате мира. Ощутите атмосферу Востока — множество различных лавок, магазинчиков, кофеен, запах курящихся благовоний и ароматы специй наполняют этот базар. Посетите лавки по продаже соколов, конюшни с лошадьми арабской породы и загоны с одногорбыми верблюдами.

Культурная деревня Катара

От рынка автобус довезёт вас до Культурной деревни Катара. Это центр искусства, культуры и ремёсел. Множество выставочных павильонов, оперный театр, открытый амфитеатр, галерея Лафайет, голубиные башни и две красивейшие мечети — всё это вы увидите во время пешей прогулки.

Жемчужный остров

Современный жилой массив, расположенный на насыпных островах в форме жемчужин. Он покорит вас открыточными видами с яхтами, бутиками и яркими домиками — здесь Катар создал собственную Венецию! Вы получите представление о масштабах жилого строительства в стране и увидите насыпной остров Живан с кондиционированным бульваром, для дизайна которого использовались искусственные кристаллы.

Люсэйл — город в городе

В конце экскурсии мы проедем через новый микрорайон, где вы увидите знаменитый отель в форме скрещенных бедуинских мечей. Люсэйл — действительно город в городе. Здесь расположились 22 отеля, самый большой торговый центр Катара, многочисленные магазины, парк развлечений и целый остров с фешенебельными ресторанами.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.