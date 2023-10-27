Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)

Комфортабельный автобус заберёт вас из порта и провезёт по всем основным достопримечательностям города. А я с удовольствием познакомлю с нашей тёплой, гостеприимной и многонациональной страной. Расскажу о традициях, культуре, законах, образовании, кухне и природе полуострова, а также об особенностях и правилах жизни в Катаре.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Набережная Корниш

Вы увидите резиденцию эмира и инсталляции, посвящённые прошедшему в Дохе чемпионату мира по футболу, а также насладитесь потрясающим видом на деловую часть города и Персидский залив с традиционными лодками дау. Перед вами раскинется Старый город — колоритный и наполненный атмосферой восточных легенд.

Рынок Сук Вакиф

Вы пройдёте по центральной улице рынка, которая была самым популярным местом для болельщиков на чемпионате мира. Ощутите атмосферу Востока — множество различных лавок, магазинчиков, кофеен, запах курящихся благовоний и ароматы специй наполняют этот базар. Посетите соколиные лавки и соколиный госпиталь — один из крупнейших на Ближнем Востоке, а также конюшни с арабскими скакунами.

Исторический центр Дохи

Рынок соединён переходом с «умным» районом Мушейреб. Здесь ультрасовременные футуристичные здания мирно соседствуют со старинными домами и музеями.

Культурная деревня Катара

Из Мушейреба автобус довезёт вас до Культурной деревни Катара. Это центр искусства, культуры и ремёсел. Множество выставочных павильонов, оперный театр, открытый амфитеатр, галерея Лафайет, голубиные башни и две красивейшие мечети — всё это вы увидите во время пешей прогулки.

Жемчужный остров

Современный жилой комплекс (три насыпных острова в форме жемчужин) даст представление о масштабах строительства в Катаре. Кроме того, с набережной вам откроется чудесный вид на залив и гавань с пришвартованными яхтами.

Люсэйл — город в городе

В конце экскурсии мы проедем через новый микрорайон, где вы увидите знаменитый отель в форме скрещенных бедуинских мечей и самый большой стадион Катара. Люсэйл — действительно город в городе. Здесь расположились 22 отеля, самый большой торговый центр Катара, многочисленные магазины, парк развлечений и целый остров с фешенебельными ресторанами.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или мой коллега-гид.