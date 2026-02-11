Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
Увидеть главное и удивиться, как гармонично соседствуют колоритное прошлое и футуристичное настоящее
Комфортабельный автобус заберёт вас из порта Дохи и провезёт по всем основным достопримечательностям города. А мы с удовольствием познакомим вас с нашей тёплой, гостеприимной и многонациональной страной.
Расскажем о традициях, культуре, законах, образовании, кухне и природе полуострова, а также об особенностях менталитета и правилах жизни в Катаре.
Вы увидите резиденцию эмира и инсталляции, посвящённые прошедшему в Дохе чемпионату мира по футболу, а также насладитесь потрясающим видом на деловую часть города и Персидский залив с традиционными лодками доу. Перед вами раскинется Старый город — колоритный и наполненный атмосферой восточных легенд.
Рынок Сук Вакиф
Вы пройдётесь по центральной улице рынка, которая была самым популярным местом для болельщиков на чемпионате мира. Ощутите атмосферу Востока — множество различных лавок, магазинчиков, кофеен, запах курящихся благовоний и ароматы специй наполняют этот базар. Посетите лавки по продаже соколов, конюшни с лошадьми арабской породы и загоны с одногорбыми верблюдами.
Культурная деревня Катара
От рынка автобус довезёт вас до Культурной деревни Катара. Это центр искусства, культуры и ремёсел. Множество выставочных павильонов, оперный театр, открытый амфитеатр, галерея Лафайет, голубиные башни и две красивейшие мечети — всё это вы увидите во время пешей прогулки.
Жемчужный остров
Современный жилой массив, расположенный на насыпных островах в форме жемчужин. Он покорит вас открыточными видами с яхтами, бутиками и яркими домиками — здесь Катар создал собственную Венецию! Вы получите представление о масштабах жилого строительства в стране и увидите насыпной остров Живан с кондиционированным бульваром, для дизайна которого использовались искусственные кристаллы.
Люсэйл — город в городе
В конце экскурсии мы проедем через новый микрорайон, где вы увидите знаменитый отель в форме скрещенных бедуинских мечей. Люсэйл — действительно город в городе. Здесь расположились 22 отеля, самый большой торговый центр Катара, многочисленные магазины, парк развлечений и целый остров с фешенебельными ресторанами.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник, субботу и воскресенье в 09:30, в четверг в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Дохи
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, субботу и воскресенье в 09:30, в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1898 туристов
Я Анна, живу в Катаре с 2007 года. За это время искренне полюбила эту страну, которая стала второй родиной для моих детей. Знаю больше, чем всё, о традициях и культуре читать дальшеуменьшить
арабов Персидского залива. Владея арабским языком, имею возможность общаться с местными жителями и коллекционировать их воспоминания. Люблю интересно беседовать и увлекать людей своими рассказами, поэтому с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю сама, об этой гостеприимной стране.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 136 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Павел
Дата посещения: 1 фев 2026
Отличная экскурсия. Всё очень хорошо организованно. Есть вода, вай-фай. Удобный автобус, небольшая группа. Чудесный экскурсовод.
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Ю
Юлия
Дата посещения: 24 фев 2026
Замечательный экскурсовод!
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Ксюша
У нас был потрясающий гид Юлия и очень содержательная и интересная экскурсия на компанию. Большое спасибо
+2
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Наталья
Экскурсию я заказала на 17 февраля 2026г. Какой же восторг я получила об истории страны и города Дохи от замечательного гида Юлии, все было рассказано ею очень интересно и познавательно! читать дальшеуменьшить
За 4 часа экскурсии увидели все самые главные достоянию города-как же там красиво!!!! Наверняка я еще поеду туда наслаждаться красотой города, Персидского залива, особенно вечером! Кстати, вода была теплая в заливе и много людей купались как и я! Браво за организацию такой экскурсии!!! Всем рекомендую!!!
+12
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Юлия
Катар очаровал роскошью, укладом жизни, законами, развитием государства и сохранением культуры. Экскурсия полноценная, информационно насыщенная. Организация экскурсии на высоком уровне. Мы выбрали то, что нужно для полного насыщения впечатлениями. Обязательно вернемся чтобы вновь окунуться в катарскую аутентичность. Купленное платье с поясом цвета катарского флага навсегда останется сувениром, зовущим вернуться вновь.
+2
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Екатерина
Анна самый лучший собеседник экскурсия просто суперская!!!!!!! Мы из круиза это отличный вариант экскурсии! Такая яркая атмосфера экскурсии программа насыщенная!
+2
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