V Viktoria Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров) Спасибо огромное за экскурсию!! Нам все очень понравилось 👍👍👍

Ю Юлия Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия Были на экскурсии с гидом Ирадой. Все очень понравилось от начала и до конца экскурсии. Огромное спасибо. Рекомендую от чистого сердца.

А Андрей Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров) читать дальше город! Захотелось вернуться и посмотреть всё ещё раз поподробнее и. ещё раз услышать интересные рассказы про страну! Всем очень рекомендуем! Мы в полном восторге! Спасибо,ребята! Очень интересная экскурсия! Очень понравился город! Гид Валентина потрясающий профессионал и очень обаятельный и интересный человек! Влюбила нас в этот

Н Наталья Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров) Нам очень понравилась экскурсия! Гид очень интересно и грамотно рассказала о Катаре, о Дохе, мы сделали классные фотографии!!!

И Ирина Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия У нас была гид Эльмира. Отличный гид, показала, рассказала всё максимально. Было интересно. Встретили нас, по нашему пожеланию в 06:30 утра в аэропорту и туда же и вернули. Всё во время и отлично. Спасибо большое.