Район Мушериб – экскурсии в Дохе

Найдено 4 экскурсии в категории «Район Мушериб» в Дохе на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
На автобусе
29 отзывов
4.5 часа
Круиз
Главное в Дохе за 4,5 часа
Откройте для себя Доху за 4,5 часа: старейший район Мушериб, рынок Сук Вакиф, Вест-Бэй и Жемчужный остров. Всё это в рамках круизной экскурсии
Начало: В круизном порту Дохи
Расписание: во вторник в 11:00, в воскресенье в 11:00 и 11:15
19 ноя в 11:00
26 ноя в 11:00
$78 за человека
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
На машине
3 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Дохе: этно-деревня Катара, остров Жемчужина, базар Сук Вакиф и район Мшейреб. Погрузитесь в атмосферу Катара
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Доху за 1 день
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Доху за 1 день
Увидеть основные достопримечательности и обсудить Чемпионат мира по футболу-2022
Начало: В порту
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$400 за всё до 6 чел.
Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
На автобусе
45 отзывов
4 часа
Круиз
Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
Увидеть главное и удивиться, как гармонично соседствуют колоритное прошлое и футуристичное настоящее
Начало: В порту Дохи
16 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Район Мушериб»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
  2. Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
  3. Влюбиться в Доху за 1 день
  4. Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
Какие места ещё посмотреть в Дохе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в октябре 2024
Сейчас в Дохе в категории "Район Мушериб" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 500. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Район Мушериб», 77 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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