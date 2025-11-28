Найдено 4 экскурсии в категории « Район Мина » в Дохе на русском языке, цены от $77. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Индивидуальная экскурсия по Дохе Погрузитесь в атмосферу Дохи, изучая её культурные и исторические достопримечательности на комфортабельном автомобиле Начало: У вашего отеля $437 за всё до 6 чел. На машине 5 часов 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. По фотогеничным местам Дохи и Лусаила Погрузитесь в мир современных и исторических достопримечательностей Дохи и Лусаила. Узнайте больше о культуре Катара и создайте незабываемые фото Начало: От вашего отеля в Дохе $449 за всё до 6 чел. На автобусе 3.5 часа Групповая до 25 чел. Доха: от жемчужин к небоскрёбам Идеальный вариант для знакомства с городом - ничего лишнего, только самое яркое и значимое Начало: В порту Расписание: в воскресенье в 10:00 $77 за человека 3 часа Водная прогулка От новаторства к традициям в Дохе + морская прогулка Проследить путь города от будущего к прошлому - и увидеть его с борта лодки доу Начало: У рынка Сук Вакиф Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 $116 за человека Другие экскурсии Дохи

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Район Мина»

Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Район Мина», 3 ⭐ отзыва, цены от $77. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь