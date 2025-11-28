Мои заказы

Район Мина – экскурсии в Дохе

Найдено 4 экскурсии в категории «Район Мина» в Дохе на русском языке, цены от $77. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Доха по суше и воде
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе
Погрузитесь в атмосферу Дохи, изучая её культурные и исторические достопримечательности на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$437 за всё до 6 чел.
По фотогеничным местам Дохи и Лусаила
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
По фотогеничным местам Дохи и Лусаила
Погрузитесь в мир современных и исторических достопримечательностей Дохи и Лусаила. Узнайте больше о культуре Катара и создайте незабываемые фото
Начало: От вашего отеля в Дохе
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$449 за всё до 6 чел.
Доха: от жемчужин к небоскрёбам
На автобусе
3.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Доха: от жемчужин к небоскрёбам
Идеальный вариант для знакомства с городом - ничего лишнего, только самое яркое и значимое
Начало: В порту
Расписание: в воскресенье в 10:00
30 ноя в 10:00
14 дек в 10:00
$77 за человека
От новаторства к традициям в Дохе + морская прогулка
3 часа
Водная прогулка
От новаторства к традициям в Дохе + морская прогулка
Проследить путь города от будущего к прошлому - и увидеть его с борта лодки доу
Начало: У рынка Сук Вакиф
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
1 дек в 11:00
$116 за человека

