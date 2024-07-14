4.5 часа
Круиз
Главное в Дохе за 4,5 часа
Откройте для себя Доху за 4,5 часа: старейший район Мушериб, рынок Сук Вакиф, Вест-Бэй и Жемчужный остров. Всё это в рамках круизной экскурсии
Начало: В круизном порту Дохи
Расписание: во вторник в 11:00, в воскресенье в 11:00 и 11:15
19 ноя в 11:00
26 ноя в 11:00
$78 за человека
5 часов
Водная прогулка
Лучший выборОткрываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:30
$438 за всё до 4 чел.
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)
Прокатиться на традиционной лодке «доу» и полюбоваться видами города с воды
Начало: В старом порту Дохи
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
31 окт в 16:00
$78 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 июля 2024Благодарим организатора Альбину за качественную и интересную экскурсию. Приятно общаться с профессионалом своего дела!!!
- VViktoria23 апреля 2024Спасибо огромное за экскурсию!! Нам все очень понравилось 👍👍👍
- ЕЕлена16 апреля 2024В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
- ИИрина25 марта 2024Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.
- ААндрей13 марта 2024Очень интересная экскурсия! Очень понравился город! Гид Валентина потрясающий профессионал и очень обаятельный и интересный человек! Влюбила нас в этот
- ННаталья12 марта 2024Нам очень понравилась экскурсия! Гид очень интересно и грамотно рассказала о Катаре, о Дохе, мы сделали классные фотографии!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Район Вест-Бэй»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в октябре 2024
Сейчас в Дохе в категории "Район Вест-Бэй" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 438. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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