Район Вест-Бэй – экскурсии в Дохе

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Вест-Бэй» в Дохе на русском языке, цены от $78. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
На автобусе
29 отзывов
4.5 часа
Круиз
Главное в Дохе за 4,5 часа
Откройте для себя Доху за 4,5 часа: старейший район Мушериб, рынок Сук Вакиф, Вест-Бэй и Жемчужный остров. Всё это в рамках круизной экскурсии
Начало: В круизном порту Дохи
Расписание: во вторник в 11:00, в воскресенье в 11:00 и 11:15
19 ноя в 11:00
26 ноя в 11:00
$78 за человека
Открываем Доху - город контрастов
На машине
На яхте
52 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:30
$438 за всё до 4 чел.
Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)
Прокатиться на традиционной лодке «доу» и полюбоваться видами города с воды
Начало: В старом порту Дохи
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
31 окт в 16:00
$78 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Благодарим организатора Альбину за качественную и интересную экскурсию. Приятно общаться с профессионалом своего дела!!!
  • V
    Viktoria
    23 апреля 2024
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Спасибо огромное за экскурсию!! Нам все очень понравилось 👍👍👍
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
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    вопросы отвечала. Ну и выложив за экскурсию 438 баксов, хотелось бы местный чай карак и пирожок с сыром за 7 реалов (200 рублей) получить как угощение, раз уж вы хотите окунуть немножко в местную кухню. А так Доха и близлежащие городки замечательные.

  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.
  • А
    Андрей
    13 марта 2024
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Очень интересная экскурсия! Очень понравился город! Гид Валентина потрясающий профессионал и очень обаятельный и интересный человек! Влюбила нас в этот
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    город! Захотелось вернуться и посмотреть всё ещё раз поподробнее и. ещё раз услышать интересные рассказы про страну! Всем очень рекомендуем! Мы в полном восторге! Спасибо,ребята!

  • Н
    Наталья
    12 марта 2024
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Нам очень понравилась экскурсия! Гид очень интересно и грамотно рассказала о Катаре, о Дохе, мы сделали классные фотографии!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Район Вест-Бэй»

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  1. Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в октябре 2024
Сейчас в Дохе в категории "Район Вест-Бэй" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 438. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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