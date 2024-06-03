Дворец Республики – экскурсии в Алматы

Найдено 5 экскурсий в категории «Дворец Республики» в Алматы, цены от 9 688 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Алматы - за один день
Индивидуальная
6.5 часов
64 отзыва
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
По Алматы - на Tesla
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
По Алматы - на Tesla: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
2100018 900 за всё до 3 чел.
Знакомство с южной столицей Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Алматы вас вдохновит
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532 за всё до 2 чел.
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По Алматы - на Tesla
    Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
    Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По Алматы - на Tesla
    Отзыв об экскурсии по городу Алматы Недавно я отправилась на экскурсию по прекрасному городу Алматы с замечательным гидом. С самого начала
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    нашего знакомства меня поразили его обширные знания и вежливое поведение. Машина, на которой мы ездили, была первоклассной. Она была чистой, удобной и оснащена всем необходимым для комфортной поездки. Во время экскурсии гид внимательно выслушал мои пожелания и составил маршрут, который идеально соответствовал моим интересам. Он показал мне все главные достопримечательности Алматы. Гид прекрасно владеет историей и культурой Алматы. Он дал мне подробные объяснения обо всех местах, которые мы посетили. Кроме того, он охотно отвечал на все мои вопросы и делился дополнительной информацией. Общение с гидом было настоящим удовольствием. Он был очень дружелюбным, веселым и обходительным. Я чувствовала себя очень комфортно в его компании. В целом, я осталась в восторге от экскурсии и настоятельно рекомендую этого гида всем, кто планирует посетить Алматы. Он на 100% заслуживает самых высоких оценок за профессионализм, знания и отличное обслуживание клиентов. Спасибо за незабываемый опыт!

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
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    решил обратиться к Салиме, так как программа показалась наиболее полной, а индивидуальный характер экскурсии давал бо́льшую вариативность по времени. В итоге все было как я мечтал: полный обзор, подробный рассказ гида о городе, его истории и о Казахстане в целом. Ни один мой вопрос не остался без ответа. Хочу также поблагодарить Салиму за то, что она смогла войти в положение и организовать экскурсию в нестандартное время несмотря на мой нетривиальный график пребывания в городе.

    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    По Алматы - на Tesla
    30 мая 2024 мы побывали в горах на автомоб. экскурсии на Tesla с гидом Хамражан. 👍 Поднялись до Стадиона Медеу, затем
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    выше к горнолыжному курорту Шымбулак. Конечно нас поразила природа!!! Чистейший горный воздух, обилие солнца, неописуемая красота гор)😍 ☀️🍀Много было нами фот. 📸📷))) Программа составлена так, что за 4 часа нам показали Алматы со всеми значимыми местами с их историей. Было интересно узнать об образовании этноса и его развитие… почему и как был основан город… Любопытно было ездить и перемещаться на Tesla. Необычный дизайн салона, прозрачный потолок, нет приборной доски, есть только руль и умный монитор… 👍 Спасибо Хамражану 🤝, отвечал на наши вопросы со знанием дела… На память 👍 сфотались с Битлами))) 🤩при посещении развлекат центра « Кок Тобе» Обязательно порекомендую своим друзьям!

  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
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    горного кластера Медео и Шымбулак, а затем посетили центр города. Экскурсия очень познавательная, а Александр очень разносторонний человек. Он мастер энергетических практик. Находка для тех, кто хочет узнать что-то новое о себе. Мне все очень понравилось! Рекомендую!

    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло хорошо, несмотря на внезапный
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    ливень! Но у гида Ларисы были плащи, которые и спасли нас). Во время дождя Лариса и водитель выбирали наиболее информативные маршруты, чтобы можно было посмотреть город. Потом дождь закончился и на Кок-Тобе гуляли уже без дождя. Город очень понравился. И Лариса тоже).

    Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Весь Алматы - за один день
    Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку. Экскурсию по Алматы нам провел красивый статный
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    душевный парень Казбек. Мы не только узнали новое об Алматы,но и полюбили этот замечательный, утопающий в зелени город. Полюбили и горы, и людей, и вкусную еду. Но все это не сложилось бы в единый пазл, если бы не душевный разговор с настоящим казахом Казбеком! Спасибо тебе огромное от всей нашей семьи! Знаю, что еще не раз вернемся в Казахстан, встретимся!

    Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а КазбекуСтавлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Весь Алматы - за один день
    Спасибо Динаре за чудесную экскурсию, много и интересно рассказывает про замечательный город Алматы. Время за экскурсией пролетело не заметно.
  • Д
    Дмитрий
    3 мая 2024
    Весь Алматы - за один день
    Динамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодой. Ночью был дождь. Утром солнце и голубое небо. Все отлично.
    Динамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодойДинамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодой
  • С
    Светлана
    21 апреля 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Отличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасный рассказчик и собеседник. У нас остались самые приятные впечатления - однозначно рекомендуем!
    Отличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасныйОтличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасный

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Дворец Республики»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Весь Алматы - за один день
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  3. Знакомство с южной столицей Казахстана
  4. Алматы вас вдохновит
  5. Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
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  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
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