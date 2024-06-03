1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
По Алматы - на Tesla: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
2100018 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
- ООльга3 июня 2024Отзыв об экскурсии по городу Алматы Недавно я отправилась на экскурсию по прекрасному городу Алматы с замечательным гидом. С самого начала
- ААндрей3 июня 2024Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
- ООльга30 мая 202430 мая 2024 мы побывали в горах на автомоб. экскурсии на Tesla с гидом Хамражан. 👍 Поднялись до Стадиона Медеу, затем
- ММаргарита18 мая 2024Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
- ООльга16 мая 2024Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло хорошо, несмотря на внезапный
- ММарина12 мая 2024Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку. Экскурсию по Алматы нам провел красивый статный
- ТТатьяна4 мая 2024Спасибо Динаре за чудесную экскурсию, много и интересно рассказывает про замечательный город Алматы. Время за экскурсией пролетело не заметно.
- ДДмитрий3 мая 2024Динамичный день. От тюльпанов до снежных вершин. Все на одном дыхании . Интересно. Повезло с погодой. Ночью был дождь. Утром солнце и голубое небо. Все отлично.
- ССветлана21 апреля 2024Отличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасный рассказчик и собеседник. У нас остались самые приятные впечатления - однозначно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Дворец Республики»
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