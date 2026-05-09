С наступлением темноты над горами открывается глубокое звёздное небо. Вы отправитесь в обсерваторию на Каменском плато, где его изучают. При благоприятной погоде понаблюдаете за небесными телами через телескоп: увидите кратеры Луны, планеты и далёкие звёзды. Потрогаете фрагмент настоящего Сихотэ-Алинского метеорита и пройдёте вдоль 77-го меридиана.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Действующая обсерватория расположена на высоте около 1450 метров над уровнем моря. С вершины плато открывается впечатляющая панорама ночного города — огни Алматы мерцают внизу, создавая красивый контраст со звёздным небом.

По пути к обсерватории пройдёте по Аллее желаний вдоль 77-го меридиана — необычной географической точки. Это атмосферное место, где можно загадать что-то заветное и насладиться тишиной и видами. А если повезёт, увидеть падающую звезду — вечер станет по-настоящему волшебным.

В обсерватории:

вы узнаете, почему она расположена именно на этой высоте и какие условия важны для наблюдений

познакомитесь с историей обсерватории и её ролью в изучении звёзд и планет

поймёте, почему в горах звёздное небо выглядит ярче, чем в городе

понаблюдаете за небесными телами через телескоп

увидите фрагмент настоящего Сихотэ-Алинского метеорита, который можно не только рассмотреть, но и потрогать

По дороге обратно можно сделать остановку, чтобы ещё раз полюбоваться ночным небом — уже без телескопа.

Организационные детали