С наступлением темноты над горами открывается глубокое звёздное небо. Вы отправитесь в обсерваторию на Каменском плато, где его изучают.
При благоприятной погоде понаблюдаете за небесными телами через телескоп: увидите кратеры Луны, планеты и далёкие звёзды. Потрогаете фрагмент настоящего Сихотэ-Алинского метеорита и пройдёте вдоль 77-го меридиана.
Описание экскурсии
Действующая обсерватория расположена на высоте около 1450 метров над уровнем моря. С вершины плато открывается впечатляющая панорама ночного города — огни Алматы мерцают внизу, создавая красивый контраст со звёздным небом.
По пути к обсерватории пройдёте по Аллее желаний вдоль 77-го меридиана — необычной географической точки. Это атмосферное место, где можно загадать что-то заветное и насладиться тишиной и видами. А если повезёт, увидеть падающую звезду — вечер станет по-настоящему волшебным.
В обсерватории:
- вы узнаете, почему она расположена именно на этой высоте и какие условия важны для наблюдений
- познакомитесь с историей обсерватории и её ролью в изучении звёзд и планет
- поймёте, почему в горах звёздное небо выглядит ярче, чем в городе
- понаблюдаете за небесными телами через телескоп
- увидите фрагмент настоящего Сихотэ-Алинского метеорита, который можно не только рассмотреть, но и потрогать
По дороге обратно можно сделать остановку, чтобы ещё раз полюбоваться ночным небом — уже без телескопа.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на легковом авто или минивэне (в зависимости от количества участников), билеты в обсерваторию
- Экскурсия в обсерватории длится около часа, также примерно час занимает дорога в обе стороны
- Важно: программа зависит от погодных условий. При облачности наблюдение через телескоп может быть недоступно — в этом случае поездка переносится на другой день. Рекомендую иметь запас по датам. Окончательная информация уточняется за несколько часов до начала экскурсии
ежедневно в 20:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке ТЦ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Алматы
Я — сертифицированный гид по Алматы и Алматинской области. С удовольствием поделюсь своими знаниями и приглашу вас в захватывающие путешествия по самым красивым и уникальным уголкам региона. Вперёд, за яркими эмоциями и живыми впечатлениями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Д
увидеть звезды и город сверху, горящий золотым светом - сказка.
