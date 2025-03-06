Жемчужина Национального парка Иле-Алатау: урочище Кок-Жайлау

Жемчужина Национального парка Иле-Алатау
Кок-Жайлау - самая популярная локация в Алматы для горного треккинга, маршрут очень удобный и живописный для восхождения. Эта настоящая Жемчужина горного треккинга для туристов и жителей Алматы. Именно здесь Вы поймете, почему Алматы входит в число красивейших городов планеты.
Жемчужина Национального парка Иле-Алатау: урочище Кок-Жайлау
Жемчужина Национального парка Иле-Алатау: урочище Кок-Жайлау
Жемчужина Национального парка Иле-Алатау: урочище Кок-Жайлау
Ближайшие даты:
6
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мар
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Мы рады предложить вам увлекательное приключение в горах Тянь-Шаня! Начнем с того, что мы заберем вас из вашего отеля и доставим к точке старта - бывшей спортбазе Просвещенец. Это будет отличное начало нашего маршрута, который пройдет через живописные уголки Национального парка.

Начало приключения

На первой части похода вам предстоит немного потрудиться: мы взойдем по горной лесенке и доберемся до первой смотровой площадки. Здесь вам откроются фантастические виды на горы Тянь-Шаня, которые запомнятся на всю жизнь.

Легкий маршрут

После этого, маршрут станет более легким, с плавным набором высоты. Мы дойдем до потрясающего урочища Кок-Жайлау, расположенного на высоте от 1450 до 1740 метров над уровнем моря. Здесь вы сможете сделать множество фотографий, насладиться природой и красотой альпийского пастбища. Мы сделаем привал, чтобы отдохнуть и насладиться атмосферой этого уникального места.

Водопад Батарейка

После отдыха мы направимся к водопаду Батарейка, где желающие смогут окунуться в освежающую горную ледяную воду. Это действительно фантастический опыт!

Спокойный спуск

Отдохнув, мы начнем спокойный спуск в город. Этот горный треккинговый поход легкой сложности идеально подходит для новичков, школьников и активных пенсионеров. Однако, он не рекомендуется для людей с заболеваниями давления, сердца, дыхательных путей, эпилепсией, а также с травмами мышц и конечностей.

Популярная локация

Кок-Жайлау - это одна из самых популярных локаций в Алматы для горного треккинга. Маршрут очень удобный и живописный, что делает его настоящей жемчужиной для туристов и жителей города. Здесь вы поймете, почему Алматы входит в число красивейших городов планеты.

Что включено в стоимость

В стоимость поездки входит трансфер от отеля и обратно, а также услуги горного гида, который поможет вам сделать это приключение незабываемым.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный парк Иле-Алатау
  • Урочище и одноименное Альпийское пастбище Кок-Жайлау
  • Окрестные пики Тянь-Шаньских гор
  • Панорамный вид на город Алматы
  • Горные леса
  • Горный водопад Батарейка
Что включено
  • Трансфер от отеля и обратно
  • Услуга горного гида
Что не входит в цену
  • Питание (каждый турист самостоятельно берет с собой походный перекус и напитки)
  • Количество участников от 1 до 4 человек. При необходимости за дополнительную плату возможно увеличение группы
  • За дополнительную оплату возможно участие гида со знанием английского и немецкого языка
  • Страховка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Треккинговая обувь или спортивные кроссовки с мощным протектором
  • Спортивная одежда
  • Рюкзак
  • Туристический перекус
  • Минимум 2 литра воды
  • Кепка - обязательны. Треккинговые палки
  • Перчатки
  • Солнцезащитные очки - желательны. После бронирования сообщите нам свои точные контактные данные
  • Чтобы мы могли забрать Вас с отеля в день старта. Просим не брать в поход маленьких детей младше 9 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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