Описание экскурсии
Мы рады предложить вам увлекательное приключение в горах Тянь-Шаня! Начнем с того, что мы заберем вас из вашего отеля и доставим к точке старта - бывшей спортбазе Просвещенец. Это будет отличное начало нашего маршрута, который пройдет через живописные уголки Национального парка.
Начало приключения
На первой части похода вам предстоит немного потрудиться: мы взойдем по горной лесенке и доберемся до первой смотровой площадки. Здесь вам откроются фантастические виды на горы Тянь-Шаня, которые запомнятся на всю жизнь.
Легкий маршрут
После этого, маршрут станет более легким, с плавным набором высоты. Мы дойдем до потрясающего урочища Кок-Жайлау, расположенного на высоте от 1450 до 1740 метров над уровнем моря. Здесь вы сможете сделать множество фотографий, насладиться природой и красотой альпийского пастбища. Мы сделаем привал, чтобы отдохнуть и насладиться атмосферой этого уникального места.
Водопад Батарейка
После отдыха мы направимся к водопаду Батарейка, где желающие смогут окунуться в освежающую горную ледяную воду. Это действительно фантастический опыт!
Спокойный спуск
Отдохнув, мы начнем спокойный спуск в город. Этот горный треккинговый поход легкой сложности идеально подходит для новичков, школьников и активных пенсионеров. Однако, он не рекомендуется для людей с заболеваниями давления, сердца, дыхательных путей, эпилепсией, а также с травмами мышц и конечностей.
Популярная локация
Кок-Жайлау - это одна из самых популярных локаций в Алматы для горного треккинга. Маршрут очень удобный и живописный, что делает его настоящей жемчужиной для туристов и жителей города. Здесь вы поймете, почему Алматы входит в число красивейших городов планеты.
Что включено в стоимость
В стоимость поездки входит трансфер от отеля и обратно, а также услуги горного гида, который поможет вам сделать это приключение незабываемым.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Иле-Алатау
- Урочище и одноименное Альпийское пастбище Кок-Жайлау
- Окрестные пики Тянь-Шаньских гор
- Панорамный вид на город Алматы
- Горные леса
- Горный водопад Батарейка
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно
- Услуга горного гида
Что не входит в цену
- Питание (каждый турист самостоятельно берет с собой походный перекус и напитки)
- Количество участников от 1 до 4 человек. При необходимости за дополнительную плату возможно увеличение группы
- За дополнительную оплату возможно участие гида со знанием английского и немецкого языка
- Страховка
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Треккинговая обувь или спортивные кроссовки с мощным протектором
- Спортивная одежда
- Рюкзак
- Туристический перекус
- Минимум 2 литра воды
- Кепка - обязательны. Треккинговые палки
- Перчатки
- Солнцезащитные очки - желательны. После бронирования сообщите нам свои точные контактные данные
- Чтобы мы могли забрать Вас с отеля в день старта. Просим не брать в поход маленьких детей младше 9 лет