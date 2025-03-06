Кок-Жайлау - самая популярная локация в Алматы для горного треккинга, маршрут очень удобный и живописный для восхождения. Эта настоящая Жемчужина горного треккинга для туристов и жителей Алматы. Именно здесь Вы поймете, почему Алматы входит в число красивейших городов планеты.

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Описание экскурсии

Мы рады предложить вам увлекательное приключение в горах Тянь-Шаня! Начнем с того, что мы заберем вас из вашего отеля и доставим к точке старта - бывшей спортбазе Просвещенец. Это будет отличное начало нашего маршрута, который пройдет через живописные уголки Национального парка.

Начало приключения

На первой части похода вам предстоит немного потрудиться: мы взойдем по горной лесенке и доберемся до первой смотровой площадки. Здесь вам откроются фантастические виды на горы Тянь-Шаня, которые запомнятся на всю жизнь.

Легкий маршрут

После этого, маршрут станет более легким, с плавным набором высоты. Мы дойдем до потрясающего урочища Кок-Жайлау, расположенного на высоте от 1450 до 1740 метров над уровнем моря. Здесь вы сможете сделать множество фотографий, насладиться природой и красотой альпийского пастбища. Мы сделаем привал, чтобы отдохнуть и насладиться атмосферой этого уникального места.

Водопад Батарейка

После отдыха мы направимся к водопаду Батарейка, где желающие смогут окунуться в освежающую горную ледяную воду. Это действительно фантастический опыт!

Спокойный спуск

Отдохнув, мы начнем спокойный спуск в город. Этот горный треккинговый поход легкой сложности идеально подходит для новичков, школьников и активных пенсионеров. Однако, он не рекомендуется для людей с заболеваниями давления, сердца, дыхательных путей, эпилепсией, а также с травмами мышц и конечностей.

Популярная локация

Кок-Жайлау - это одна из самых популярных локаций в Алматы для горного треккинга. Маршрут очень удобный и живописный, что делает его настоящей жемчужиной для туристов и жителей города. Здесь вы поймете, почему Алматы входит в число красивейших городов планеты.

Что включено в стоимость

В стоимость поездки входит трансфер от отеля и обратно, а также услуги горного гида, который поможет вам сделать это приключение незабываемым.