Вечерние экскурсии Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Алматы, цены от 2700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Тур-игра по барам Алматы
Пешая
скидка
10%
2 отзыва
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: Jameson Camp
«Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга: мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самые крутые»
Расписание: в субботу в 21:30
18 янв в 21:30
25 янв в 21:30
30002700 за человека
Однодневный тур по вершинам Алматы
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
«Вечерняя прогулка по Кок-Тобе (шикарный вид на весь город), по желанию — традиционный ужин в видовом ресторане»
Расписание: По будням в 8:00
170 000 за всё до 4 чел.
Тур по барам Алматы в формате игры
Пешая
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Тур по барам Алматы в формате игры
Начало: Ginger bar, Курмангазы, 63
«Подробнее За один вечер участники вместе с гидами проходят 4 бара/клуба, выполняя веселые задания из буклета с картой баров, который им выдают при встрече»
Расписание: Cуббота в 21:30
11 янв в 21:30
18 янв в 21:30
15 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    3 июля 2024
    Тур-игра по барам Алматы
    Очень понравился тур! Было весело, познакомилась с новыми интересными людьми с разных точек мира☺️ Организация тоже на уровне, интересные конкурсы, загадки, игры:) классные бары и вкусные велкам напитки. Приду ещё 😁☺️
  • А
    Анастасия
    6 мая 2024
    Тур-игра по барам Алматы
    Я была очень впечатлена туром по барам в Алматы! Я познакомилась с самыми разнообразными и интересными местами для отдыха, встретила
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    замечательных людей из разных стран. Наш гид был прекрасным проводником в мире ночной жизни города. Он не только показал нам лучшие бары с отличными напитками и атмосферой, но и рассказал много интересного о истории и культуре Алматы. Благодаря этому туру я хорошо отдохнула, повеселилась от души и попробовала разные новые коктейли. Спасибо организаторам за такой интересный и незабываемый опыт!

  • L
    Larisa
    25 сентября 2022
    Вечерний Алматы
    Вместе с моим гидом я увидела вечернюю Алматы во всей красе. Андрей показал мне самые примечательные здания и рассказал, почему
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    они такие. У города интересная история, и здания её отражают. Андрей - замечательный рассказчик. Экскурсия получилась приятной и интересной! Советую всем!

  • В
    Виктория
    3 сентября 2022
    Вечерний Алматы
    Увидели ночной Алматы, город красиво освещен. Андрей показал нам главные городские достопримечательности, рассказал историю города и Казахстана, ответил на все наши вопросы. Машина комфортная, чистая.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тур-игра по барам Алматы
  2. Однодневный тур по вершинам Алматы
  3. Тур по барам Алматы в формате игры
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в январе 2025
Сейчас в Алматы в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 170 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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