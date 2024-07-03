скидка
10%
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: Jameson Camp
«Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга: мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самые крутые»
Расписание: в субботу в 21:30
18 янв в 21:30
25 янв в 21:30
30002700₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
«Вечерняя прогулка по Кок-Тобе (шикарный вид на весь город), по желанию — традиционный ужин в видовом ресторане»
Расписание: По будням в 8:00
170 000₸ за всё до 4 чел.
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Тур по барам Алматы в формате игры
Начало: Ginger bar, Курмангазы, 63
«Подробнее За один вечер участники вместе с гидами проходят 4 бара/клуба, выполняя веселые задания из буклета с картой баров, который им выдают при встрече»
Расписание: Cуббота в 21:30
11 янв в 21:30
18 янв в 21:30
15 000₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия3 июля 2024Очень понравился тур! Было весело, познакомилась с новыми интересными людьми с разных точек мира☺️ Организация тоже на уровне, интересные конкурсы, загадки, игры:) классные бары и вкусные велкам напитки. Приду ещё 😁☺️
- ААнастасия6 мая 2024Я была очень впечатлена туром по барам в Алматы! Я познакомилась с самыми разнообразными и интересными местами для отдыха, встретила
- LLarisa25 сентября 2022Вечерний АлматыВместе с моим гидом я увидела вечернюю Алматы во всей красе. Андрей показал мне самые примечательные здания и рассказал, почему
- ВВиктория3 сентября 2022Вечерний АлматыУвидели ночной Алматы, город красиво освещен. Андрей показал нам главные городские достопримечательности, рассказал историю города и Казахстана, ответил на все наши вопросы. Машина комфортная, чистая.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Вечерние»
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