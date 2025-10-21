Мои заказы

Из Алматы - к плато Асы, озеру Иссык и Медвежьему водопаду

Для тех, кто соскучился по настоящей природе
Если устали от города, хотите почувствовать простор и послушать тишину — поехали с нами. Вы увидите три яркие природные локации — горное плато, живописный водопад и бирюзовое озеро.

Мы расскажем, как катастрофа 1963 года изменила эти земли, что особенного в Тургеньском ущелье и почему плато Асы остаётся местом силы.
5
5 отзывов
Описание экскурсии

Плато Асы

Городская суета остаётся внизу, а вы — наверху, на высоте около 2700 м над уровнем моря. Здесь не ловит связь, и это прекрасно — природа говорит с вами напрямую.

Дорога к плато проходит по живописному Тургеньскому ущелью. По пути — хребты Заилийского Алатау, пасущиеся табуны лошадей, юрты с местными жителями и старинная обсерватория.

Водопад Медвежий (Тургеньский водопад)

Падающая с высоты около 30 м вода встречает шумом воды и прохладой хвойного леса. Путь к водопаду — как сцена из фильма: тропа, деревья, журчание ручья, запахи камня и мха.

Озеро Иссык

История о том, как природа может разрушать и восстанавливаться. Горное озеро ледникового происхождения, окружённое хвойными лесами и скалами, пережило селевой удар — исчезло и вернулось.

Здесь оборудованы смотровые площадки, и это отличная финальная точка маршрута, чтобы вдохнуть свежий горный воздух перед возвращением в город.

Примерный тайминг

7:30 — выезд из Алматы
9:30–11:30 — плато Асы
12:00–13:30 — Медвежий (Тургеньский) водопад. Треккинг до водопада несложный — около 1,5 км в одну сторону
14:00–14:45 — обед в кафе по пути на озеро (по желанию)
15:30-17:00 — озеро Иссык
17:00–19:00 — прибытие в Алматы

Тайминг может меняться в зависимости от вашего темпа.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте нужно не менее чем за 48 часов до начала поездки оплатить остаток стоимости экскурсии переводом на российскую карту в рублях или на казахстанскую карту в тенге (реквизиты вы получите после бронирования)
  • По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате только для вашей компании. Стоимость уточняйте у организатора
  • Едем на комфортабельном внедорожнике с кондиционером
  • Экскурсия подходит людям со средней физической подготовкой
  • Отдельно оплачиваются входные билеты (экосборы) — 3000 тенге с чел. (принимаются только наличные)
  • Обед оплачивается дополнительно и по желанию. Также вы можете взять перекус с собой — по желанию устроим пикник
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7920 ₽
Индивидуально на внедорожнике из вашего отеля или аэропорта (за 1-6 чел)27 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1854 туристов
Всем доброго дня! Я Кристина, очень люблю Алматы, Астану, Шымкент и вообще всю огромную страну Казахстан! Сертифицированный гид-экскурсовод КТА. Увлечена туризмом. Хочу, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и получили
читать дальше

максимум информации и новых впечатлений о тех местах, где побывают. С командой гидов и водителей организовываю джип-туры и туры на минивэнах, обзорные экскурсии по городу, автобусные туры в разные города и даже в соседние страны: Узбекистан, Кыргызстан. Будем рады знакомству с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Д
Данил
21 окт 2025
Все прошло отлично и по графику) очень красивые виды, точно советую всем
В
Владимир
27 сен 2025
Очень круто, никогда не бывал на плато. Фантастические виды и, я вижу по фото, нам повезло даже больше других.
Плюс вышло шикарно с группой и транспортом. У нас был водитель Аман.
читать дальше

Хороший, веселый, добрый! Ну и его царь-тачка - Линкольн Навигатор 😎
Заезжали поесть Форель, все трое из нас поймали себе по рыбине и нам её приготовили! Остальные блюда в этом заведении тоже прекрасны и большие порции. Форель - агонь.
По организации тоже все четко в чате объяснили и все было пунктуально.
В общем - кайф.

Л
Лариса
15 сен 2025
Нам всё очень понравилось. Первое преимущество, начало экскурсии не очень рано. Остальное всё великолепно, природа и погода. Спасибо гиду-водителю, справился с трудным маршрутом. Компания была хорошая. Получили незабываемые впечатления!
Екатерина
Екатерина
22 авг 2025
Поездка понравилась. Но хотелось бы отметить что это больше трансфер к локациям, водитель отвечает на вопросы, но сам не рассказывает. Возможно кому-то важно, это не классическая экскурсия, где по дороге вам будут рассказывать. Места очень красивые, живописные. Обед был на прекраснейшей форелевой ферме, все очень вкусно и недорого. Приехали в отличном настроении!
Екатерина
Екатерина
12 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Посмотрели места невероятной красоты. Спасибо организаторам и гиду Улану за незабываемые впечатления.
Входит в следующие категории Алматы

