Если устали от города, хотите почувствовать простор и послушать тишину — поехали с нами. Вы увидите три яркие природные локации — горное плато, живописный водопад и бирюзовое озеро. Мы расскажем, как катастрофа 1963 года изменила эти земли, что особенного в Тургеньском ущелье и почему плато Асы остаётся местом силы.

Описание экскурсии

Плато Асы

Городская суета остаётся внизу, а вы — наверху, на высоте около 2700 м над уровнем моря. Здесь не ловит связь, и это прекрасно — природа говорит с вами напрямую.

Дорога к плато проходит по живописному Тургеньскому ущелью. По пути — хребты Заилийского Алатау, пасущиеся табуны лошадей, юрты с местными жителями и старинная обсерватория.

Водопад Медвежий (Тургеньский водопад)

Падающая с высоты около 30 м вода встречает шумом воды и прохладой хвойного леса. Путь к водопаду — как сцена из фильма: тропа, деревья, журчание ручья, запахи камня и мха.

Озеро Иссык

История о том, как природа может разрушать и восстанавливаться. Горное озеро ледникового происхождения, окружённое хвойными лесами и скалами, пережило селевой удар — исчезло и вернулось.

Здесь оборудованы смотровые площадки, и это отличная финальная точка маршрута, чтобы вдохнуть свежий горный воздух перед возвращением в город.

Примерный тайминг

7:30 — выезд из Алматы

9:30–11:30 — плато Асы

12:00–13:30 — Медвежий (Тургеньский) водопад. Треккинг до водопада несложный — около 1,5 км в одну сторону

14:00–14:45 — обед в кафе по пути на озеро (по желанию)

15:30-17:00 — озеро Иссык

17:00–19:00 — прибытие в Алматы

Тайминг может меняться в зависимости от вашего темпа.

Организационные детали