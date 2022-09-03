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Описание
Автомобильно-пешеходная экскурсия, дающая возможность познакомиться с городом без дневной суеты и летней жары. Алматы – это бывшая столица советского Казахстана и первая столица Казахстана независимого. Это соответственным образом отразилось на облике города: величественные правительственные и общественные здания соседствуют с по-восточному уютными и низкоэтажными улочками старого центра.
На этой автопрогулке мы с вами увидим один из символов советского периода, гостиницу «Казахстан», казахский драматический театр имени Ауэзова, красивейший деревянный дом купца Габдулвалиева и современную Центральную мечеть, побываем на Старой (Астана) и Новой (Республики) площадях и, конечно же, заглянем в один из самых известных в бывшем СССР парков, Парк 28 гвардейцев-панфиловцев, в котором находится величественный Вознесенский собор.
каждый день, после 19:00
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд на автомобиле
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Кофе
Чай по дороге
Сувениры и туалет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр города, по договорённости
Завершение: Оперный театр имени Абая или - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день, после 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория Смирнова
3 сен 2022
Увидели ночной Алматы, город красиво освещен. Андрей показал нам главные городские достопримечательности, рассказал историю города и Казахстана, ответил на все наши вопросы. Машина комфортная, чистая.
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Ирина
22 авг 2022
Интересная экскурсия, очень приветливый гид. Узнали про все основные достопремечательности города. Вечером хорошо было проехать по городу без пробок, единственное, город не сильно светиться в темное время суток и некоторые красивые дома и памятники не очень хорошо видно. Я бы посоветовала брать начало экскурсии ещё в светлое время суток и заканчивать к девяти вечера максимум, чтобы и город увидеть и поужинать успеть. Почти все рестораны на прогулочной улице Панфилова работают только до 00:00