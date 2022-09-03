Автомобильно-пешеходная экскурсия, дающая возможность познакомиться с городом без дневной суеты и летней жары. Алматы – это бывшая столица советского Казахстана и первая столица Казахстана независимого. Это соответственным образом отразилось на облике города: величественные правительственные и общественные здания соседствуют с по-восточному уютными и низкоэтажными улочками старого центра.

На этой автопрогулке мы с вами увидим один из символов советского периода, гостиницу «Казахстан», казахский драматический театр имени Ауэзова, красивейший деревянный дом купца Габдулвалиева и современную Центральную мечеть, побываем на Старой (Астана) и Новой (Республики) площадях и, конечно же, заглянем в один из самых известных в бывшем СССР парков, Парк 28 гвардейцев-панфиловцев, в котором находится величественный Вознесенский собор.