Долина замков, Лунный каньон и Чёрный каньон — точки нашего путешествия. Вы пройдёте там, где раньше был океан, рассмотрите древние башни и необычные скалы. Я расскажу истории этих мест, а вы прочувствуете их масштаб и атмосферу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Долина замков и река Чарын

Вы пройдёте по дну Чарынского каньона к реке через знаменитую Долину замков с колоннами, башнями и каменными стражами. Я расскажу, как сформировался каньон и кто его старший брат. А потом мы поднимемся на смотровые площадки, откуда открывается невероятная природная панорама.

Лунный каньон

У него инопланетный ландшафт — светлые породы, мягкие линии скал, необычные формы и удивительная тишина.

Чёрный каньон

Строгий, драматичный, с тёмными скалами. Виды сверху показывают суровую и загадочную сторону Чарына, которая контрастирует с яркой красотой предыдущих локаций.

Примерный тайминг

7:30–8:00 — встреча и начало путешествия

11:00 — Долина замков и река Чарын, лёгкий треккинг в комфортном темпе

14:00 — выезд на Чёрный каньон

14:30 — остановка на смотровой площадке Чёрного каньона

15:00 — выезд на Лунный каньон

15:30 — остановка на смотровой площадке Лунного каньона

16:00–19:30 — обратная дорога в Алматы

Организационные детали