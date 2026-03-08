Долина замков, Лунный каньон и Чёрный каньон — точки нашего путешествия. Вы пройдёте там, где раньше был океан, рассмотрите древние башни и необычные скалы. Я расскажу истории этих мест, а вы прочувствуете их масштаб и атмосферу.
Описание экскурсии
Долина замков и река Чарын
Вы пройдёте по дну Чарынского каньона к реке через знаменитую Долину замков с колоннами, башнями и каменными стражами. Я расскажу, как сформировался каньон и кто его старший брат. А потом мы поднимемся на смотровые площадки, откуда открывается невероятная природная панорама.
Лунный каньон
У него инопланетный ландшафт — светлые породы, мягкие линии скал, необычные формы и удивительная тишина.
Чёрный каньон
Строгий, драматичный, с тёмными скалами. Виды сверху показывают суровую и загадочную сторону Чарына, которая контрастирует с яркой красотой предыдущих локаций.
Примерный тайминг
7:30–8:00 — встреча и начало путешествия
11:00 — Долина замков и река Чарын, лёгкий треккинг в комфортном темпе
14:00 — выезд на Чёрный каньон
14:30 — остановка на смотровой площадке Чёрного каньона
15:00 — выезд на Лунный каньон
15:30 — остановка на смотровой площадке Лунного каньона
16:00–19:30 — обратная дорога в Алматы
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле, вход в национальный парк, вода 0,5 л на чел., powerbank по необходимости
- Дополнительные расходы (по желанию): обед — ~4000 тенге (~625 ₽) за чел.
Ответы на вопросы
Алибек — ваш гид в Алматы
С 2020 года я показываю путешественникам Казахстан таким, каким его знают и любят местные. Для меня экскурсии — это не просто маршрут и факты, а живые истории, атмосфера и чувство, будто
