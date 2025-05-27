Индивидуальная
до 5 чел.
К загадочному Поющему бархану - из Алматы
Увидеть потрясающие песчаные панорамы и услышать звук дюны под ногами
Завтра в 06:30
42 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Алматы и окрестности: обзорная экскурсия
Панорамы, история города и знакомство с казахской кухней
«Вы увидите храм, построенный без единого гвоздя, панораму города с Кок-Тобе, легендарный каток «Медеу» и горный курорт «Чимбулак»»
Завтра в 08:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборСказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Отыскать частичку Альп в Казахстане, увидеть Чарынский каньон и озеро с затопленными соснами
Начало: У гипермаркета Magnum
«Вы увидите редкие панорамы каньона с чёрными скалами с прекрасными ракурсами для ваших фото (по желанию группы)»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
3100 ₽
3263 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы - к неземному Чарынскому каньону
Пройти по дну древнего океана и полюбоваться марсианскими видами
«А потом мы поднимемся на смотровые площадки, откуда открывается невероятная природная панорама»
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 27 марта 2026
Прекрасно организованный тур! Получили массу незабываемых впечатлений! Всем огромная благодарность, рекомендую!
Е
Дата посещения: 11 июля 2025
Все очень понравилось! Ездили всей семьёй и остались очень довольны! Огромное спасибо организаторам и гиду ❤️
О
Дата посещения: 27 мая 2025
Экскурсия отличная, абсолютно точно стоит на неё съездить! Времени на локации, к сожалению, маловато, но понятно, почему так сделано: локации далеко от города и между собой, поэтому, чтобы в адекватное время вернуться в город, дают ограниченное время на каждом месте. Гид Ахмет интересно рассказывал о местах, отвечал на вопросы, большое спасибо! Организация тура понравилась.
О
Большое спасибо за удивительный тур. Столько эмоций, новых впечатлений!!! Наш гид- водитель Бахтияр учитывая наши пожелания, наши возможности (с нами была пара 70+) превосходно провел этот тур. Без спешки, мы
И
У нас собралась международная компания, несмотря на то, что экскурсия на русском языке. Спасал онлайн переводчик и люди знающие английский. Было весело, интересно, познавательно. Оба озера чудесные. Чарынский каньон прекрасен. С погодой повезло. Гид - умничка! Водитель - профессионален!
Тур оставил очень яркие впечатления. Виды действительно завораживают, на озёрах было особенно живописно. Несмотря на мелкий дождь, атмосфера получилась даже более особенной. Отдельно отмечу, что организаторы предусмотрели дождевики для всех
Потрясающая экскурсия, гид Эльмира, организатор Кристина и водитель Ореке профессионалы в своем деле, настолько положительных эмоций я и представить не мог что получу.
Все было просто на высоте, от организации, рассказов
N
Все очень понравилось, было очень красиво, всю поездку провели в теплой дружеской атмосфере. Посетили поразительные места, при этом избежали толп туристов
Н
Всё начиная с отправки до возвращения продумано! По таймингу сначала кажется мало, а потом понимаешь, что самоё то, что нужно! Гид, Али, это что то с чем то, столько информации запомнить не реально:) легко, весело!
Д
Понравилось все кроме обеда.
Прошла за день 27 тысяч шагов, сделала очень много красивых фоток.
Гид Али очень интересно рассказывал все.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Панорамы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Алматы
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Алматы в мае 2026
