Мои заказы

Красивые виды и панорамы Алматы

Найдено 4 экскурсии в категории «Панорамы» в Алматы, цены от 3100 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
К загадочному Поющему бархану - из Алматы
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
К загадочному Поющему бархану - из Алматы
Увидеть потрясающие песчаные панорамы и услышать звук дюны под ногами
Завтра в 06:30
3 мая в 06:30
42 000 ₽ за всё до 5 чел.
Алматы и окрестности: обзорная экскурсия
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Алматы и окрестности: обзорная экскурсия
Панорамы, история города и знакомство с казахской кухней
«Вы увидите храм, построенный без единого гвоздя, панораму города с Кок-Тобе, легендарный каток «Медеу» и горный курорт «Чимбулак»»
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
На машине
13 часов
-
5%
163 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Отыскать частичку Альп в Казахстане, увидеть Чарынский каньон и озеро с затопленными соснами
Начало: У гипермаркета Magnum
«Вы увидите редкие панорамы каньона с чёрными скалами с прекрасными ракурсами для ваших фото (по желанию группы)»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
3 мая в 05:45
3100 ₽3263 ₽ за человека
Из Алматы - к неземному Чарынскому каньону
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы - к неземному Чарынскому каньону
Пройти по дну древнего океана и полюбоваться марсианскими видами
«А потом мы поднимемся на смотровые площадки, откуда открывается невероятная природная панорама»
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Дата посещения: 27 марта 2026
Прекрасно организованный тур! Получили массу незабываемых впечатлений! Всем огромная благодарность, рекомендую!
Е
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Дата посещения: 11 июля 2025
Все очень понравилось! Ездили всей семьёй и остались очень довольны! Огромное спасибо организаторам и гиду ❤️
О
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Дата посещения: 27 мая 2025
Экскурсия отличная, абсолютно точно стоит на неё съездить! Времени на локации, к сожалению, маловато, но понятно, почему так сделано: локации далеко от города и между собой, поэтому, чтобы в адекватное время вернуться в город, дают ограниченное время на каждом месте. Гид Ахмет интересно рассказывал о местах, отвечал на вопросы, большое спасибо! Организация тура понравилась.
О
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Большое спасибо за удивительный тур. Столько эмоций, новых впечатлений!!! Наш гид- водитель Бахтияр учитывая наши пожелания, наши возможности (с нами была пара 70+) превосходно провел этот тур. Без спешки, мы
читать дальшеуменьшить

смогли наслаждаться красотами каждой локации, узнали много нового и интересного. Наши немецкие друзья остались в полном восторге от увиденного! И конечно мы рекомендуем всем этот тур! Herzlichen Dank für wunderschönen Tag!!! Спасибо большое Бахтияр!

И
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
У нас собралась международная компания, несмотря на то, что экскурсия на русском языке. Спасал онлайн переводчик и люди знающие английский. Было весело, интересно, познавательно. Оба озера чудесные. Чарынский каньон прекрасен. С погодой повезло. Гид - умничка! Водитель - профессионален!
Андрей
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Тур оставил очень яркие впечатления. Виды действительно завораживают, на озёрах было особенно живописно. Несмотря на мелкий дождь, атмосфера получилась даже более особенной. Отдельно отмечу, что организаторы предусмотрели дождевики для всех
читать дальшеуменьшить

участников, а также обеспечили водой и организовали обед в гостевом доме.

Программа полностью соответствует заявленной. Ранний выезд оправдан насыщенностью маршрута и длительностью поездки. Несмотря на усталость, поездка оставила только положительные эмоции и незабываемые воспоминания.

Отдельная благодарность гиду Мухтару за интересную подачу материала, водителю Даулету — за безопасное вождение, а также организаторам за высокий уровень профессионализма и внимательное отношение к клиентам.

Рекомендация: добавить микрофон в автомобиле для лучшей слышимости во время экскурсии.

Евгений
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Потрясающая экскурсия, гид Эльмира, организатор Кристина и водитель Ореке профессионалы в своем деле, настолько положительных эмоций я и представить не мог что получу.
Все было просто на высоте, от организации, рассказов
читать дальшеуменьшить

Эльмиры как гида и экскурсовода и комфортное и первоклассное вождения Ореке 👍👍👍 просто супер, это действительно сказочное место.
Главное что всем было комфортно, весело и приятно!!!
Очень вкусный обед 🍜 после поездки к озеру, ну в общем все шикарно.
Восторг и только, ребята молодцы 👏

N
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Все очень понравилось, было очень красиво, всю поездку провели в теплой дружеской атмосфере. Посетили поразительные места, при этом избежали толп туристов
Н
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Всё начиная с отправки до возвращения продумано! По таймингу сначала кажется мало, а потом понимаешь, что самоё то, что нужно! Гид, Али, это что то с чем то, столько информации запомнить не реально:) легко, весело!
Д
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Понравилось все кроме обеда.
Прошла за день 27 тысяч шагов, сделала очень много красивых фоток.
Гид Али очень интересно рассказывал все.
На ХорошоТам более 2 млн. отзывов от путешественников.

Чтобы прочитать отзывы по конкретным экскурсиям, просто перейдите на страницу с их описанием.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. К загадочному Поющему бархану - из Алматы;
  2. Алматы и окрестности: обзорная экскурсия;
  3. Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе;
  4. Из Алматы - к неземному Чарынскому каньону.
Какие места ещё посмотреть в Алматы
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Долина Замков;
  2. Чарынский каньон;
  3. Самое главное;
  4. Зеленый базар;
  5. театр оперы и балета им. Абая;
  6. Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев;
  7. Озеро Кольсай;
  8. Кок-Тобе;
  9. Монумент независимости;
  10. Большое Алматинское озеро.
Сколько стоит экскурсия по Алматы в мае 2026
Сейчас в Алматы в категории "Панорамы" можно забронировать 4 экскурсии от 3100 до 42 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
