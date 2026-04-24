Ледник Богдановича — один из самых доступных и впечатляющих ледников Алматинского региона, его можно увидеть без сложного альпинистского снаряжения. Вас ждёт удобный подъём по канатной дороге, а после — треккинг по живописной долине. По пути мы расскажем о природе, истории и особенностях Заилийского Алатау. Маршрут подойдёт как новичкам, так и опытным путешественникам.
Описание экскурсии
Вы пройдёте через горный район Медео и окажетесь в высокогорье. По пути откроются виды на скальные стены, каменные осыпи и вершины Заилийского Алатау. Тропа приведёт вас к леднику Богдановича. Вы оцените его масштабы, посмотрите на ледяные стены и трещины.
Примерный тайминг
9:00 — сбор группы у канатной станции Медео/Шымбулак
9:30 — подъём по канатной дороге
10:00 — прибытие на уровень Комби 2
10:30 — начало похода по горной тропе
12:00 — подход к ледяной стене и время для отдыха и фото
13:00 — начало спуска в обратном направлении
14:00 — возвращение к станции Комби 2
14:30 — спуск по канатной дороге к нижней станции
16:00 — возвращение в город (такси или автобус, самостоятельно)
Организационные детали
- Программа 12+
- Отдельно оплачивается подъёмник — 10 000 тенге (1590 ₽) за чел., а также аренда снаряжения
- Возьмите с собой термос с чаем и перекус
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — подробности в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Групповая экскурсия
|5900 ₽
|Индивидуальный тур
|13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Керей-Жанибек Хандар
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 2246 туристов
Я Кристина, очень люблю Алматы, Астану, Шымкент и вообще всю огромную страну Казахстан! Сертифицированный гид-экскурсовод КТА. Увлечена туризмом. Хочу, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и получили максимум информации и
