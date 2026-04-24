Ледник Богдановича — один из самых доступных и впечатляющих ледников Алматинского региона, его можно увидеть без сложного альпинистского снаряжения. Вас ждёт удобный подъём по канатной дороге, а после — треккинг по живописной долине. По пути мы расскажем о природе, истории и особенностях Заилийского Алатау. Маршрут подойдёт как новичкам, так и опытным путешественникам.

Описание экскурсии

Вы пройдёте через горный район Медео и окажетесь в высокогорье. По пути откроются виды на скальные стены, каменные осыпи и вершины Заилийского Алатау. Тропа приведёт вас к леднику Богдановича. Вы оцените его масштабы, посмотрите на ледяные стены и трещины.

Примерный тайминг

9:00 — сбор группы у канатной станции Медео/Шымбулак

9:30 — подъём по канатной дороге

10:00 — прибытие на уровень Комби 2

10:30 — начало похода по горной тропе

12:00 — подход к ледяной стене и время для отдыха и фото

13:00 — начало спуска в обратном направлении

14:00 — возвращение к станции Комби 2

14:30 — спуск по канатной дороге к нижней станции

16:00 — возвращение в город (такси или автобус, самостоятельно)

