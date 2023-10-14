Алматинские виноградные плантации — одни из крупнейших в Центральной Азии. Вы можете увидеть их своими глазами, узнать секреты винного производства на заводе и тонкости оценки вин на мастер-классе от профессионалов. А заодно соприкоснуться с историей Казахстана и углубиться в культурные традиции коренного народа.

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Описание

Что вас ожидает

Вы насладитесь поездкой по чарующим казахстанским долинам в окружении молчаливых гор. Посетите виноградные плантации и завод, узнаете о тонкостях производства и сортовых особенностях винограда, который выращивается в здешних угодьях. Профессиональные виноделы проведут мастер-класс, на котором вы научитесь оценивать и характеризовать вина. Полученные знания вы сразу же сможете применить на дегустации.

Программа поездки:

08:45 — сбор участников на точке сбора в Алматы

09:00 — выезд на винодельню

10:45–12:45 — экскурсия на винодельне с дегустацией вин

13:00 — посещение виноградников

13:30–14:30 — обед

14:30 — выезд в город

16:00 — возвращение в город

Организационные детали