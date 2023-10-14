На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка

Посетить виноградники, продегустировать местные вина и научиться их оценивать

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Ответы на вопросы
Алматинские виноградные плантации — одни из крупнейших в Центральной Азии.

Вы можете увидеть их своими глазами, узнать секреты винного производства на заводе и тонкости оценки вин на мастер-классе от профессионалов. А заодно соприкоснуться с историей Казахстана и углубиться в культурные традиции коренного народа.
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
Ближайшие даты:
14
окт
21
окт
28
окт
4
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы насладитесь поездкой по чарующим казахстанским долинам в окружении молчаливых гор. Посетите виноградные плантации и завод, узнаете о тонкостях производства и сортовых особенностях винограда, который выращивается в здешних угодьях. Профессиональные виноделы проведут мастер-класс, на котором вы научитесь оценивать и характеризовать вина. Полученные знания вы сразу же сможете применить на дегустации.

Программа поездки:

08:45 — сбор участников на точке сбора в Алматы
09:00 — выезд на винодельню
10:45–12:45 — экскурсия на винодельне с дегустацией вин
13:00 — посещение виноградников
13:30–14:30 — обед
14:30 — выезд в город
16:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Важно: оплата оставшейся части экскурсии на месте принимается только в тенге по актуальному курсу на текущий день
  • Возрастные ограничения экскурсии: 21+
  • Комфортабельный транспорт, дегустация вин и обед включены в стоимость программы
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

в субботу в 08:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Байтурсынова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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