Посетить виноградники, продегустировать местные вина и научиться их оценивать
Алматинские виноградные плантации — одни из крупнейших в Центральной Азии.
Вы можете увидеть их своими глазами, узнать секреты винного производства на заводе и тонкости оценки вин на мастер-классе от профессионалов. А заодно соприкоснуться с историей Казахстана и углубиться в культурные традиции коренного народа.
Вы можете увидеть их своими глазами, узнать секреты винного производства на заводе и тонкости оценки вин на мастер-классе от профессионалов. А заодно соприкоснуться с историей Казахстана и углубиться в культурные традиции коренного народа.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
21
окт
окт
28
окт
окт
4
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы насладитесь поездкой по чарующим казахстанским долинам в окружении молчаливых гор. Посетите виноградные плантации и завод, узнаете о тонкостях производства и сортовых особенностях винограда, который выращивается в здешних угодьях. Профессиональные виноделы проведут мастер-класс, на котором вы научитесь оценивать и характеризовать вина. Полученные знания вы сразу же сможете применить на дегустации.
Программа поездки:
08:45 — сбор участников на точке сбора в Алматы
09:00 — выезд на винодельню
10:45–12:45 — экскурсия на винодельне с дегустацией вин
13:00 — посещение виноградников
13:30–14:30 — обед
14:30 — выезд в город
16:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Важно: оплата оставшейся части экскурсии на месте принимается только в тенге по актуальному курсу на текущий день
- Возрастные ограничения экскурсии: 21+
- Комфортабельный транспорт, дегустация вин и обед включены в стоимость программы
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
в субботу в 08:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Байтурсынова
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 08:45Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shynar — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1175 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, чьи предки населяли регион Алматы с 13 века. Увлекаемся треккингом и йогой. Организуем экскурсии по Алматы и области, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи.
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