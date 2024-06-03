1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Легенды Чарынского Каньона: Индивидуальная экскурсия из Алматы
Погрузитесь в мир природных чудес и древних преданий в уникальном путешествии по Чарынскому Каньону с профессиональным гидом
Начало: в вашем отеле в городе Алматы
Сегодня в 21:00
Завтра в 04:30
41 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на высокогорное плато Асы из Алматы: природа, водопады и альпийские луга
Приглашаем вас в путешествие, где высокие горы встречаются с небом, а зелёные луга бесконечно простираются перед вами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Тур по барам Алматы в формате игры
Начало: Первый бар (сообщит гид)
Расписание: Пятница, суббота в 21:30
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
15 000₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей3 июня 2024Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
- ООльга16 мая 2024Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло хорошо, несмотря на внезапный
- ААнастасия6 мая 2024Я была очень впечатлена туром по барам в Алматы! Я познакомилась с самыми разнообразными и интересными местами для отдыха, встретила
- ППолянцева15 октября 2023Отличная экскурсия!
- ЕЕвгений25 февраля 2023Спасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было много. Однозначно рекомендую. Ездили
- ДДмитрий7 января 2023Юля замечательный интересный, знающий и любящий свой регион человек. Отличный рассказчик и внимательный сопровождающий. Реагирует на любые интересы туристов. Увидели
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Ночные»
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