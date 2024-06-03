Ночные прогулки и экскурсии Алматы

Найдено 5 экскурсий в категории «Ночные» в Алматы, цены от 2 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды Чарынского Каньона
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
25 отзывов
Легенды Чарынского Каньона: Индивидуальная экскурсия из Алматы
Погрузитесь в мир природных чудес и древних преданий в уникальном путешествии по Чарынскому Каньону с профессиональным гидом
Начало: в вашем отеле в городе Алматы
Сегодня в 21:00
Завтра в 04:30
41 000 за всё до 6 чел.
Знакомство с южной столицей Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Тур-игра по барам Алматы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
1 отзыв
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
30002 700 за человека
Из Алматы - к высокогорному плато Асы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на высокогорное плато Асы из Алматы: природа, водопады и альпийские луга
Приглашаем вас в путешествие, где высокие горы встречаются с небом, а зелёные луга бесконечно простираются перед вами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
36 000 за всё до 6 чел.
Тур по барам Алматы в формате игры
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
Тур по барам Алматы в формате игры
Начало: Первый бар (сообщит гид)
Расписание: Пятница, суббота в 21:30
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
15 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
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    решил обратиться к Салиме, так как программа показалась наиболее полной, а индивидуальный характер экскурсии давал бо́льшую вариативность по времени. В итоге все было как я мечтал: полный обзор, подробный рассказ гида о городе, его истории и о Казахстане в целом. Ни один мой вопрос не остался без ответа. Хочу также поблагодарить Салиму за то, что она смогла войти в положение и организовать экскурсию в нестандартное время несмотря на мой нетривиальный график пребывания в городе.

    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло хорошо, несмотря на внезапный
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    ливень! Но у гида Ларисы были плащи, которые и спасли нас). Во время дождя Лариса и водитель выбирали наиболее информативные маршруты, чтобы можно было посмотреть город. Потом дождь закончился и на Кок-Тобе гуляли уже без дождя. Город очень понравился. И Лариса тоже).

    Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло
  • А
    Анастасия
    6 мая 2024
    Тур-игра по барам Алматы
    Я была очень впечатлена туром по барам в Алматы! Я познакомилась с самыми разнообразными и интересными местами для отдыха, встретила
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    замечательных людей из разных стран. Наш гид был прекрасным проводником в мире ночной жизни города. Он не только показал нам лучшие бары с отличными напитками и атмосферой, но и рассказал много интересного о истории и культуре Алматы. Благодаря этому туру я хорошо отдохнула, повеселилась от души и попробовала разные новые коктейли. Спасибо организаторам за такой интересный и незабываемый опыт!

  • П
    Полянцева
    15 октября 2023
    Легенды Чарынского Каньона
    Отличная экскурсия!
  • Е
    Евгений
    25 февраля 2023
    Легенды Чарынского Каньона
    Спасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было много. Однозначно рекомендую. Ездили
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    компанией 5 чел на комфортном семиместном Лексусе. Отдельно надо отметить Юлию как водителя: было очень здорово перемещаться быстро, комфортно и безопасно одновременно) при всем этом на качество рассказа и подачи материала вождение никак не влияет. Поездка из дальнего угла Алматы до Чарынского и Лунного каньонов заняла около 13 часов, с учётом заезда на обед. Юля очень гибко подстраивалась под нашу компанию, за что ей отдельное спасибо. Когда-нибудь обязательно ещё раз приедем в Алматы и обратимся к Юле насчёт других маршрутов. Было прекрасно провести день в такой интересной компании и на одной волне, хочется повторить летом или весной)

    Спасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было многоСпасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было многоСпасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было многоСпасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было многоСпасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было много
  • Д
    Дмитрий
    7 января 2023
    Легенды Чарынского Каньона
    Юля замечательный интересный, знающий и любящий свой регион человек. Отличный рассказчик и внимательный сопровождающий. Реагирует на любые интересы туристов. Увидели
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    всё что было указано и ещё превысили за те же деньги маршрут, увидев не всем доступные красоты и отмотав дополнительно километров 50-60. Но усталости не было, только приятные впечатления. Спасибо Юля!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Ночные»

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  5. Тур по барам Алматы в формате игры
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  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
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