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компанией 5 чел на комфортном семиместном Лексусе. Отдельно надо отметить Юлию как водителя: было очень здорово перемещаться быстро, комфортно и безопасно одновременно) при всем этом на качество рассказа и подачи материала вождение никак не влияет. Поездка из дальнего угла Алматы до Чарынского и Лунного каньонов заняла около 13 часов, с учётом заезда на обед. Юля очень гибко подстраивалась под нашу компанию, за что ей отдельное спасибо. Когда-нибудь обязательно ещё раз приедем в Алматы и обратимся к Юле насчёт других маршрутов. Было прекрасно провести день в такой интересной компании и на одной волне, хочется повторить летом или весной)