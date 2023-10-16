Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики
Казахская кухня, наряду с молочными и мясными блюдами, славится мучными изделиями, без которых нельзя представить ни один дастархан. Среди них особенно популярны бауырсаки, по-простому, пончики. На застольях они всегда разлетаются на ура.
Научим вас печь это невероятно вкусное угощение, а после мастер-класса устроим чаепитие с увлекательными рассказами и национальными сладостями.
Научим вас печь это невероятно вкусное угощение, а после мастер-класса устроим чаепитие с увлекательными рассказами и национальными сладостями.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Теория и практика
Опытный шеф-повар расскажет о секретах вкусного теста, из которого готовят казахские пончики, а вы попробуете раскатать его и испечь бауырсаки. Кроме этого, запишете в свою кулинарную книгу рецепт жента — национального десерта из пшена. Его готовят на праздники и подают к чаю. Под руководством повара сделаете и это блюдо.
Истории и вкусности
А ещё вы узнаете о разновидностях бауырсаков, шутке, связанной с их происхождением, как и в какие дни пекут эти пончики. После мастер-класса, конечно же, будет душистый казахский чай и национальные лакомства.
Организационные детали
- В стоимость входят услуги профессионального шеф-повара научно-кондитерской студии и чаепитие
- Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви на плоской подошве, одежде без пышных длинных рукавов. Волосы попросим забрать в хвост.
- Мастер-класс рекомендуем для взрослых и детей от 6 лет
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shynar — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1175 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, чьи предки населяли регион Алматы с 13 века. Увлекаемся треккингом и йогой. Организуем экскурсии по Алматы и области, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи.
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