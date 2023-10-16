Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых

Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики

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Казахская кухня, наряду с молочными и мясными блюдами, славится мучными изделиями, без которых нельзя представить ни один дастархан. Среди них особенно популярны бауырсаки, по-простому, пончики. На застольях они всегда разлетаются на ура.

Научим вас печь это невероятно вкусное угощение, а после мастер-класса устроим чаепитие с увлекательными рассказами и национальными сладостями.
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Теория и практика

Опытный шеф-повар расскажет о секретах вкусного теста, из которого готовят казахские пончики, а вы попробуете раскатать его и испечь бауырсаки. Кроме этого, запишете в свою кулинарную книгу рецепт жента — национального десерта из пшена. Его готовят на праздники и подают к чаю. Под руководством повара сделаете и это блюдо.

Истории и вкусности

А ещё вы узнаете о разновидностях бауырсаков, шутке, связанной с их происхождением, как и в какие дни пекут эти пончики. После мастер-класса, конечно же, будет душистый казахский чай и национальные лакомства.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги профессионального шеф-повара научно-кондитерской студии и чаепитие
  • Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви на плоской подошве, одежде без пышных длинных рукавов. Волосы попросим забрать в хвост.
  • Мастер-класс рекомендуем для взрослых и детей от 6 лет

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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