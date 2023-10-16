Казахская кухня, наряду с молочными и мясными блюдами, славится мучными изделиями, без которых нельзя представить ни один дастархан. Среди них особенно популярны бауырсаки, по-простому, пончики. На застольях они всегда разлетаются на ура. Научим вас печь это невероятно вкусное угощение, а после мастер-класса устроим чаепитие с увлекательными рассказами и национальными сладостями.

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Описание

Что вас ожидает

Теория и практика

Опытный шеф-повар расскажет о секретах вкусного теста, из которого готовят казахские пончики, а вы попробуете раскатать его и испечь бауырсаки. Кроме этого, запишете в свою кулинарную книгу рецепт жента — национального десерта из пшена. Его готовят на праздники и подают к чаю. Под руководством повара сделаете и это блюдо.

Истории и вкусности

А ещё вы узнаете о разновидностях бауырсаков, шутке, связанной с их происхождением, как и в какие дни пекут эти пончики. После мастер-класса, конечно же, будет душистый казахский чай и национальные лакомства.

Организационные детали