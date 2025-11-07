Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Тур на Большое Алматинское Озеро пешком или на машине

Описание экскурсии Вас ждут завораживающие виды горных вершин высотой 4 тысячи метров, где никогда не тает снег. Первозданные ландшафты Иле-Алатауского природного парка откроют путь к самому вдохновляющему творению природы этих древних мест – Большому Алматинскому Озеру. Его урочище, наполненное ледниковыми водами, предстаёт в неповторимом облике на протяжении всего года. Но его зимнее и весеннее убранство особенно живописно: заснеженная водная гладь, многовековые сосны, сюрреалистическая графика ущелья и… оглушительное безмолвие. Тур подойдет для любых физически активных и здоровых людей без заболеваний сердца и других ограничивающих факторов. Под руководством профессиональных инструкторов мы совершим пеший поход на озеро по нескольким возможным маршрутам или на машине. Важная информация: Удобная обувь, одежда перчатки и паспорт — это все, что вам нужно взять с собой

