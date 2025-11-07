Мои заказы

Тур на Большое Алматинское Озеро пешком или на машине

Ближайшие даты:
6
ноя7
ноя8
ноя9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Вас ждут завораживающие виды горных вершин высотой 4 тысячи метров, где никогда не тает снег. Первозданные ландшафты Иле-Алатауского природного парка откроют путь к самому вдохновляющему творению природы этих древних мест – Большому Алматинскому Озеру. Его урочище, наполненное ледниковыми водами, предстаёт в неповторимом облике на протяжении всего года. Но его зимнее и весеннее убранство особенно живописно: заснеженная водная гладь, многовековые сосны, сюрреалистическая графика ущелья и… оглушительное безмолвие. Тур подойдет для любых физически активных и здоровых людей без заболеваний сердца и других ограничивающих факторов. Под руководством профессиональных инструкторов мы совершим пеший поход на озеро по нескольким возможным маршрутам или на машине. Важная информация: Удобная обувь, одежда перчатки и паспорт — это все, что вам нужно взять с собой

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельная экскурсия по индивидуальному заказу, рассчитанная максимум на 3 человек
  • Экскурсовод с историческим образованием
  • Альпинистская подготовка и снаряжение не требуются
  • Встреча и проводы в вашем отеле на автомобиле комфорт/бизнес класса
  • Гибкое время поездки, рассчитанное на полдня
Что не входит в цену
  • Трансфер от последнего доступного контрольного пункта до берега озера. Его следует пройти пешком (около 5 км)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или другое удобное место встречи
Завершение: Ваш отель или другое удобное место по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Удобная обувь
  • Одежда перчатки и паспорт - это все
  • Что вам нужно взять с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

