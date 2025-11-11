Пешеходная экскурсия по городу Алматы с посещением шоколадной лавки

Откройте для себя самые главные достопримечательности Алматы во время увлекательной прогулки с опытным гидом.
Пройдитесь по знаковым и живописным уголкам города, узнайте его богатую историю и окунитесь в атмосферу подлинной местной жизни.
Описание экскурсииУвлекательная прогулка по городу Познакомьтесь с историей, культурой и колоритом Алматы на увлекательной пешеходной экскурсии с профессиональным гидом. В ходе прогулки вы посетите одни из самых знаковых и атмосферных мест города: Парк 28 гвардейцев-панфиловцев, Зеленый базар и сувенирный магазин «Рахат Лотте Шоколад». Исторические и знаковые места Экскурсия начинается в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев — одном из символов города. Вы услышите рассказ о значении этого исторического места и увидите Зенковский собор — уникальное деревянное строение, возведённое без единого гвоздя. У мемориала вы можете почтить память солдат, героически сражавшихся во Второй мировой войне. Здесь же расположен Вечный огонь, зажжённый в знак благодарности павшим воинам. Следующая остановка — знаменитый Зелёный базар. Этот оживлённый рынок позволяет почувствовать пульс местной жизни. Здесь вы сможете попробовать традиционные лакомства — курт, баурсак, кумыс — и приобрести изделия ручной работы, национальную одежду и сувениры. Финальным пунктом станет посещение магазина «Рахат Лотте Шоколад», где вы сможете выбрать лакомства из множества видов казахстанских шоколадных сладостей. Здесь также предоставляется возможность попробовать продукцию перед покупкой, чтобы увезти домой самые вкусные сувениры. За дополнительную плату можно завершить экскурсию дегустацией казахстанских вин или ужином в уютном ресторане с блюдами национальной кухни. Важная информация:
- Тур подходит для тех, кто интересуется историей и культурой Алматы, и занимает обычно не более 2-3 часов.
- Экскурсия не подходит для детей младше 4 лет.
- Одевайтесь по сезону и обязательно в удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк 28 гвардейцев-панфиловцев
- Зенковский собор
- Зеленый базар
- Сувенирный магазин «Рахат Лотте Шоколад»
Что включено
- Услуги гида
- Посещение всех мест по программе
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, на Арбате (улица Жибек Жолы), напротив вывески кинотеатра LUMIERA
Завершение: Алматы, Сувенирный магазин «Рахат Лотте Шоколад»
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
