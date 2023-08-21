Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия

Отправиться к незабываемым видам - в одну из самых красивых долин Казахстана

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Ответы на вопросы
Приглашаем вас посетить роскошное высокогорное плато, которое относится к Иле-Алатаускому национальному парку. Вы побываете в долине субальпийских лугов на высоте 2200-2600 метров над уровнем моря. Надышитесь чистейшим горным воздухом и откроете потрясающие места для фотосъёмки. А по пути навестите красивый 30-метровый водопад.
Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия
Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия
Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия
Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия
Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия
Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия
Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия
Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия
Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия
Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия
Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
21
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авг
25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

План путешествия

07:30 — сбор
08:00 — выезд
10:00 — прибытие на Тургеньский водопад (Медвежий) — до него нужно будет дойти 1,5 км
12:00 — выезд на плато Асы
13:30 — прибытие на плато Асы
14:00 — дружеский пикник с путешественниками
17:00 — выезд в город
20:30 — прибытие в город

Организационные детали

  • В стоимость тура включено: трансфер на автобусе в обе стороны, экосборы, сопровождения гида
  • Дополнительные расходы: питание (можно взять с собой или купить по пути)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города, на проспекте Абая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
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Природа и пейзажи
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