Shynar — ваша команда гидов в Алматы

Провели экскурсии для 1011 туристов

Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, чьи предки населяли регион Алматы с 13 века. Увлекаемся треккингом и йогой. Организуем туры по Алматы и области, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи.

Задать вопрос