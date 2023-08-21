Отправиться к незабываемым видам - в одну из самых красивых долин Казахстана
Приглашаем вас посетить роскошное высокогорное плато, которое относится к Иле-Алатаускому национальному парку. Вы побываете в долине субальпийских лугов на высоте 2200-2600 метров над уровнем моря. Надышитесь чистейшим горным воздухом и откроете потрясающие места для фотосъёмки. А по пути навестите красивый 30-метровый водопад.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
План путешествия
07:30 — сбор
08:00 — выезд
10:00 — прибытие на Тургеньский водопад (Медвежий) — до него нужно будет дойти 1,5 км
12:00 — выезд на плато Асы
13:30 — прибытие на плато Асы
14:00 — дружеский пикник с путешественниками
17:00 — выезд в город
20:30 — прибытие в город
Организационные детали
- В стоимость тура включено: трансфер на автобусе в обе стороны, экосборы, сопровождения гида
- Дополнительные расходы: питание (можно взять с собой или купить по пути)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города, на проспекте Абая
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shynar — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1011 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, чьи предки населяли регион Алматы с 13 века. Увлекаемся треккингом и йогой. Организуем туры по Алматы и области, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи.
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