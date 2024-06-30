8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Алматы
Проведите день в окружении живописных пейзажей Алматы! Поднимитесь на плато Ассы и насладитесь красотой Тургеньского ущелья
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
19 сен в 09:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Иссыкское озеро и Медвежий водопад: уникальное приключение в мини-группе
Проведите незабываемый день, исследуя сказочное Иссыкское озеро и величественный Медвежий водопад в окружении гор Заилийского Алатау
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
23 300₽ за всё до 7 чел.
8 часов
Групповая
до 14 чел.
Из Алматы - на плато Ассы и к водопаду Медвежий в Тургене (в группе)
Увидеть пейзажи как с картинки и надышаться тягучим чистым воздухом
Начало: Недалеко от станции метро «Байконур»
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
4 400₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
Отправиться за фантастическими видами через Тургеньское ущелье и Медвежий водопад
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
3000027 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 06:30
19 сен в 06:30
3000024 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий30 июня 2024Очень понравилось 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Медвежий водопад»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Алматы в сентябре 2024
Сейчас в Алматы в категории "Медвежий водопад" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 400 до 30 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Алматы на 2024 год по теме «Медвежий водопад», 13 ⭐ отзывов, цены от 4400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь