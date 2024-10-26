Найдено 3 экскурсии в категории « Национальные парки » в Алматы, цены от 9 000 ₸. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Жемчужина Национального парка Иле-Алатау - урочище Кок-Жайлау Начало: Ваш отель «С самого начала наш маршрут уже начнется с территории Национального парка - Заповедной зоны» 63 490 ₸ за всё до 4 чел. Пешая Джиппинг 15 часов Индивидуальная до 2 чел. Джип тур в национальный парк Алтын-Эмель Начало: Абая-Жарокова на парковке возле станции метро «Добро пожаловать в захватывающее путешествие в национальный парк Алтын Эмель» Расписание: с пятницы 07:00 - по воскресение 19:00 170 000 ₸ за всё до 2 чел. Пешая 6.5 часов Индивидуальная до 10 чел. Из Алматы - по старой Японской дороге Лёгкий маршрут для знакомства с Иле-Алатауским национальным парком Начало: У парка Первого президента от 9 000 ₽ за всё до 2 чел. Другие экскурсии Алматы

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Национальные парки»

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