10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина Национального парка Иле-Алатау - урочище Кок-Жайлау
Начало: Ваш отель
«С самого начала наш маршрут уже начнется с территории Национального парка - Заповедной зоны»
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
63 490₸ за всё до 4 чел.
15 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип тур в национальный парк Алтын-Эмель
Начало: Абая-Жарокова на парковке возле станции метро
«Добро пожаловать в захватывающее путешествие в национальный парк Алтын Эмель»
Расписание: с пятницы 07:00 - по воскресение 19:00
27 окт в 07:00
1 ноя в 07:00
170 000₸ за всё до 2 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Алматы - по старой Японской дороге
Лёгкий маршрут для знакомства с Иле-Алатауским национальным парком
Начало: У парка Первого президента
28 окт в 07:00
29 окт в 07:00
от 9 000₽ за всё до 2 чел.
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