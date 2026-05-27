Один день в Тамгалы-Тас принесёт вам знакомство сразу с двумя историческимии эпохами: древним миром у священных скал и кочевым Средневековьем. У реки Или вы увидите петроглифы и буддийские изображения. А на противоположном берегу — декорации города, рассказывающие о жизни народов казахской степи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 30 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Тамгалы-Тас — каменная летопись степи

На скалистом берегу Или сохранились изображения Будды и древние надписи. По предположениям учёных, их высекли в 17 веке. Вы осмотрите:

буддийские наскальные изображения

древние петроглифы

панорамы реки Или и окружающих скал

Город кочевников — декорации, ставшие легендой

Киноплощадку построили для съёмок фильма «Кочевник», но она сохранилась и стала популярной локацией для путешественников. Вы сможете:

пройтись по улочкам средневекового города

увидеть крепостные стены и башни

представить сцены сражений и быт кочевой знати

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Алматы

10:00–11:00 — прогулка по Тамгалы-Тас, осмотр петроглифов

11:40–13:00 — посещение киногорода кочевников

15:30 — возвращение в гостиницу

Организационные детали