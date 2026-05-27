Один день в Тамгалы-Тас принесёт вам знакомство сразу с двумя историческимии эпохами: древним миром у священных скал и кочевым Средневековьем. У реки Или вы увидите петроглифы и буддийские изображения. А на противоположном берегу — декорации города, рассказывающие о жизни народов казахской степи.
Описание экскурсии
Тамгалы-Тас — каменная летопись степи
На скалистом берегу Или сохранились изображения Будды и древние надписи. По предположениям учёных, их высекли в 17 веке. Вы осмотрите:
- буддийские наскальные изображения
- древние петроглифы
- панорамы реки Или и окружающих скал
Город кочевников — декорации, ставшие легендой
Киноплощадку построили для съёмок фильма «Кочевник», но она сохранилась и стала популярной локацией для путешественников. Вы сможете:
- пройтись по улочкам средневекового города
- увидеть крепостные стены и башни
- представить сцены сражений и быт кочевой знати
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Алматы
10:00–11:00 — прогулка по Тамгалы-Тас, осмотр петроглифов
11:40–13:00 — посещение киногорода кочевников
15:30 — возвращение в гостиницу
Организационные детали
- Едем на автомобиле Toyota Highlander, Toyota Prado, Mercedes Viano
- Не входит: лодочная переправа через реку и обед
- Пообедать по пути можно на современном заправочном комплексе, где продаются сэндвичи и снэки
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данияр — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 33 туристов
Я — инженер-химик по образованию, увлечённый природой и всем, что связано с путешествиями по Казахстану. С 2022 года я вместе с командой гидов помогаю гостям открыть природные красоты нашей страны,
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии на «Тамгалы-Тас и киногород кочевников: однодневная поездка из Алматы»
Мини-группа
до 12 чел.
Природа Казахстана: 5 лучших мест за 1 день из Алматы
Из Алматы - к живописным каньонам и невероятным озёрам
Начало: Встречаемся на парковка Compass (заправочная станц...
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
29 мая в 05:30
5170 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
От древнего оазиса до современного мегаполиса: обзорная экскурсия по самому светскому городу страны
Начало: В районе Театра оперы и балета
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3150 ₽
3500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
3 в 1 из Алматы: Чарынский каньон + озёра Кольсай и Каинды
Отправиться в путешествие на день и открыть красоту дикой природы Казахстана
Начало: На улице Байтурсынова
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
29 мая в 05:00
4800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Неформальный Алматы
На 1 день превратиться в алматинца, пошопиться в музеях-магазинах и понять, чем живёт город
Начало: В кофейне в центре города
Завтра в 11:00
29 мая в 11:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
от 30 000 ₽ за экскурсию