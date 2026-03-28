Мы специально выедем ранним утром, чтобы успеть насладиться каждой локацией, отдохнуть от городской суеты и сделать яркие фото.
Описание экскурсии
4:30-4:55 — сбор группы и выезд из Алматы
9:30 — озеро Кольсай, которое спрятано в сердце Северного Тянь-Шаня. Вы прогуляетесь вдоль берега и полюбуетесь изумительными синими водами. Здесь легко поверить в сказку: тишина, чистый воздух и пейзажи, будто нарисованные акварелью
12:00 — переезд на уазиках к озеру Каинды. Это одно из самых необычных озёр Казахстана. После сильного землетрясения часть елового леса ушла под воду, и теперь из зеркальной глади поднимаются стволы деревьев. Вы узнаете легенды этого места и насладитесь завораживающими видами
15:00 — выезд к Чарынскому каньону
17:00 — Чарынский каньон. Вы посетите уникальный природный памятник, чьи пейзажи напоминают марсианские. Пройдёте по живописным тропам, рассмотрите грандиозные скалы и послушаете рассказ гида о том, как сформировался этот удивительный рельеф
19:00–19:30 — выезд в Алматы
21:00–22:00 — прибытие в Алматы
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter 2022 г. в.
- Экскурсия предполагает умеренную физическую нагрузку. Если у вас есть заболевания опорно-двигательного аппарата, пожалуйста, предупредите нас заранее — мы предложим вам облегчённый вариант программы
- Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
- Есть 3 варианта, как добраться от посёлка Кайынды до самого озера (2,7-3 км):
• пешком (~ 60 мин. туда-обратно)
• такси — 2000 тенге (~ 30 мин. туда-обратно)
• верхом на лошади — 7000 тенге (~ 50 мин. туда-обратно)
ежедневно в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2400 ₽
Ответы на вопросы
Отзывы и рейтинг
Амина гид очень классная девушка, все по делу, активная и легко переключается между разными языками✌️
такое приключение надо испытать по крайней мере раз в жизни!
Нам очень приятно, что ваши ожидания не только оправдались, но и были
В целом поездка прошла не очень хорошо, минусов больше, чем плюсов.
Минусы:
1. В микроавтобусе было очень тесно, ехать было мягко говоря некомфортно. Сиденья стояли вплотную, так ещё
Утром еле нашел автобус. Было сказано в письме искать машину с наклейками. В итоге оказалось приехал автобус без наклеек. Ко мне никто не подошел, сам искал и
Нам очень приятно, что вы отметили атмосферу, внимание наших гидов и организацию