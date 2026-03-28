Мои заказы

3 в 1 из Алматы: Чарынский каньон + озёра Кольсай и Каинды

Отправиться в путешествие на день и открыть красоту дикой природы Казахстана
Вас ждёт путешествие по живописным природным локациям Казахстана — грандиозные скалы Чарынского каньона, марсианские пейзажи, чистейшие озёра и зелёные луга.

Мы специально выедем ранним утром, чтобы успеть насладиться каждой локацией, отдохнуть от городской суеты и сделать яркие фото.
4.3
9 отзывов
Описание экскурсии

4:30-4:55 — сбор группы и выезд из Алматы

9:30 — озеро Кольсай, которое спрятано в сердце Северного Тянь-Шаня. Вы прогуляетесь вдоль берега и полюбуетесь изумительными синими водами. Здесь легко поверить в сказку: тишина, чистый воздух и пейзажи, будто нарисованные акварелью

12:00 — переезд на уазиках к озеру Каинды. Это одно из самых необычных озёр Казахстана. После сильного землетрясения часть елового леса ушла под воду, и теперь из зеркальной глади поднимаются стволы деревьев. Вы узнаете легенды этого места и насладитесь завораживающими видами

15:00 — выезд к Чарынскому каньону

17:00 — Чарынский каньон. Вы посетите уникальный природный памятник, чьи пейзажи напоминают марсианские. Пройдёте по живописным тропам, рассмотрите грандиозные скалы и послушаете рассказ гида о том, как сформировался этот удивительный рельеф

19:00–19:30 — выезд в Алматы

21:00–22:00 — прибытие в Алматы

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter 2022 г. в.
  • Экскурсия предполагает умеренную физическую нагрузку. Если у вас есть заболевания опорно-двигательного аппарата, пожалуйста, предупредите нас заранее — мы предложим вам облегчённый вариант программы
  • Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
  • Есть 3 варианта, как добраться от посёлка Кайынды до самого озера (2,7-3 км):
    •⁠ ⁠пешком (~ 60 мин. туда-обратно)
    •⁠ ⁠такси — 2000 тенге (~ 30 мин. туда-обратно)
    •⁠ ⁠верхом на лошади — 7000 тенге (~ 50 мин. туда-обратно)

ежедневно в 05:00

Стоимость экскурсии

Тип билета	Стоимость
Стандартный билет2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Байтурсынова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Куаныш
Куаныш — Организатор в Алматы
Провёл экскурсии для 28 туристов
Наша команда — ваш надёжный партнёр в путешествии. Комфортный трансфер, качественный сервис и опытные гиды гарантируют незабываемое приключение.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
1
1
Полина
28 мар 2026
Огромное спасибо организаторам и особенно гиду Любе за интересную поездку! Соблюдаются все тайминги, гиды везде все покажут, подскажут и расскажут, к тому же достаточно времени на самостоятельные прогулки. Виды — просто космические! Переживала, что еще не оттаяли озера, но они как раз начали избавляться ото льда. Все очень красиво и интересно, большое спасибо!
Марина
27 мар 2026
Очень понравилась поездка! невероятная красота ландшафтов: гор, озер, ущелий и каньонов.
Амина гид очень классная девушка, все по делу, активная и легко переключается между разными языками✌️
такое приключение надо испытать по крайней мере раз в жизни!
В
Влад
19 мар 2026
Дорогие организаторы! Мы с женой выставили твердые пятерки экскурсии, потому, что наши ожидания не только реализовались, но и позитивных впечатлений оказалось значительно более. Несмотря на напряженный логистический и временной график,
читать дальше

все удалось посмотреть, насладиться чудесными природными объектами и на все хватило времени. Отдельных слов благодарности заслуживают гид Нуртас и водитель микроавтобуса Баке. Первый за талант создать чудесную атмосферу, с тонким юмором и музыкальным талантом и четкостью, второй за безопасность движения. Обязательно приедем еще!

Куаныш
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый и искренний отзыв! 🙏
Нам очень приятно, что ваши ожидания не только оправдались, но и были
читать дальше

превзойдены это лучшая оценка нашей работы ☺️ Отдельная благодарность за добрые слова в адрес гида Нуртас и водителя Баке обязательно передадим им вашу похвалу. Им будет очень приятно знать, что их работа сделала ваше путешествие ещё более комфортным и запоминающимся. 🧡🐼

Фирангиз
18 мар 2026
Посетили эту экскурсию от Трипстера.
В целом поездка прошла не очень хорошо, минусов больше, чем плюсов.

Минусы:
1. В микроавтобусе было очень тесно, ехать было мягко говоря некомфортно. Сиденья стояли вплотную, так ещё
читать дальше

и водитель постоянно вилял с одной полосы в другую даже на городской дороге, что вызывало сильную боль в ногах. Так же он неоднократно превышал скорость на просёлочных и горных дорогах, что вызывало дискомфорт.
2. Гид в основном давала информацию на английском языке, на русском языке давала только основную информацию указанную на входе, после чего сообщали время до которого нужно вернуться.
3. Водитель и гид между собой разговаривали очень громко, что мешало отдыхать как рано утром на пути к первой точке, так и вечером телефон гида был подключин к блютуз и стоял на полной громкости, ей звонили, и звук звонка был во всех динамиках, что будило и без того уставших туристов.
4. На Чарынском каньоне гиды также в основном рассказывали всё на английском языке, а на русском приходилось самим подходить и спрашивать.
5. Несколько раз предлагали катание на лошадях, даже после отказа продолжали настойчиво предлагать поясняя тем, что “пешком Вы не успеете”. Хотя по факту мы вполне успели.
6. Мы заметили, что гиды из других туристических агентств сопровождали свои группы по каньону и не только, подробно рассказывали историю и интересные факты, давали информацию связанную с локацией и всячески завлекали держаться вместе, наш гид и ее знакомый в основном шли позади нас беседуя между собой.

В группе было много туристов из Индии и в автобусе на протяжении всей поездки присутствовал сильный специфический запах, из-за чего было некомфортно.

Плюс поездки - вежливые сотрудники.

Куаныш
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за подробный отзыв и за то, что отметили вежливость нашей команды. Нам действительно важно получать развернутую обратную связь.

По
читать дальше

поводу транспорта: для поездки используется микроавтобус формата Mercedes Sprinter -это стандартный и один из самых распространённых вариантов для подобных маршрутов. Рассадка формируется в рамках группового тура. Водители проходят инструктаж и соблюдают требования безопасности. Ощущение „виляния“ или высокой скорости могло возникнуть из-за особенностей горной дороги и рельефа при этом превышений скорости на маршруте не допускается.

Экскурсия проводится на трех языках русском и английском и казахском, так как в группе часто бывают туристы из разных стран. Информация даётся для всей группы, чтобы каждому участнику было понятно и комфортно.

Что касается звукового комфорта благодарим за замечание, обязательно дополнительно обратим внимание команды на уровень громкости общения и устройств во время поездки.

По маршруту на локациях, таких как Чарынский каньон, туристам предоставляется свободное время, чтобы каждый мог пройти маршрут в своём темпе. Это распространённая практика, так как у всех разный уровень подготовки и предпочтения. При этом гид всегда находится на точке и готов помочь и ответить на вопросы.

Катание на лошадях предлагается как дополнительная опция для удобства и экономии времени, но оно не является обязательным решение всегда остаётся за туристом.
Наши туры являются международными, и в группах участвуют туристы из разных стран мы стараемся создавать комфортную и уважительную атмосферу для всех участников поездки.

Рады, что, несмотря на замечания, вы отметили работу команды. Мы обязательно учтём ваши комментарии, чтобы сделать поездки ещё более комфортными для всех участников.

Е
Елена
16 мар 2026
Куаныш! Спасибо за организаторские способности, хорошее знание языков и внимание к каждому из нас. Пускай мечты сбываются, туристы не кончаются, пусть этот день и этот год тебе удачу принесёт!
Куаныш
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за такие добрые слова! 😊Очень рады, что вам всё понравилось будем с нетерпением ждать вас снова в наших турах! 🙌🧡
Д
Джунги
16 мар 2026
Ездил 13.03 на экскурсию.
Утром еле нашел автобус. Было сказано в письме искать машину с наклейками. В итоге оказалось приехал автобус без наклеек. Ко мне никто не подошел, сам искал и
читать дальше

спрашивал среди других. Набили машину полностью людьми. Я сидел на заднем сиденье вчетвером, очень неудобно. А ехать до озера 4-5 часов. Сверху с крыши машины капала вода на пол. Вся скрипела.
Ремней безопасности на моем сиденье не было.
Экскурсия проходит на английском языке. Я был один среди англоговорящей группы. Поговорить не с кем. Гид говорила в основном для них, мне на русском она отвечала только если спрашивал. Минимум информации, в интернете даже больше написано.
Ожидал что гид Карина поведет нас пешком в Чарынский каньон и рассказывать будет. В итоге она осталась наверху, а туристы сами добирались до реки те, кто хотел.
Нигде в описании экскурсии не указано, что обязательно надо брать лошадь на Каинды за 8 тыс тенге дополнительно. Гид отказалась меня отправить пешком где ходили другие туристы. В итоге взял лошадь, так как на озеро Каинды мне все-таки хотелось попасть. Думаю они на этом хорошо зарабатывают с туристов. А для меня случился незапланированный расход денег.

Природа красивая. Гид вежливая. Но на этом кажется все.

Р
Регина
14 мар 2026
Экскурсия организована чудесно, экскурсовод поддерживала контакт с каждым членом группы, поднимала настроение и пыталась заинтересовать каждого. Все было в тайминге и полностью соответствовало описанию. Спасибо большое!!!
Куаныш
Ответ организатора:
Спасибо вам большое, Регина, за такой тёплый отзыв! 🙏🏻🧡
Нам очень приятно, что вы отметили атмосферу, внимание наших гидов и организацию
читать дальше

мы действительно стараемся сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся для всех гостей 🙌 Будем с радостью ждать вас снова в наших турах! ✨

С
Сергей
11 мар 2026
Прекрасный тур для беглого ознакомления с местной природой без трудных хайков. Организаторы постарались с маршрутом, 4 удаленные локации за 1 день! В каждом месте хочется, конечно, задержаться подольше, однако, как всегда, не хватает часов в сутках:)
Д
Дарья
9 мар 2026
В составе интернациональной группы туристов посетили три (на самом деле больше) локации - два озера и каньон. Шли четко по таймингу, замечательная Амина была с нами на протяжении всего маршрута,
читать дальше

помогала, подсказывала на двух языках, отвечала на все вопросы по теме и без. Отдельного внимания заслуживает плейлист - ехать на пазике по бездорожью под казахский хипхоп - бесценно! На пазик или буханку вы пересядете уже по дороге к озерам, туристический автобус туда не проедет. И начнется самое веселье! Бронируя экскурсию, мы даже не ожидали, что получится так уютно, доброжелательно и в то же время информативно. Успели все и даже больше!

К сожалению, не могу добавить больше фото, но мы побывали за один день в локациях от заснеженных гор и обледеневших озер до пустынных пейзажей с тушканчиками, или кем
Бы они ни были. Если вы переживаете, что едете в межсезонье - не переживайте

Входит в следующие категории Алматы

