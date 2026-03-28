Вас ждёт путешествие по живописным природным локациям Казахстана — грандиозные скалы Чарынского каньона, марсианские пейзажи, чистейшие озёра и зелёные луга. Мы специально выедем ранним утром, чтобы успеть насладиться каждой локацией, отдохнуть от городской суеты и сделать яркие фото.

Описание экскурсии

4:30-4:55 — сбор группы и выезд из Алматы

9:30 — озеро Кольсай, которое спрятано в сердце Северного Тянь-Шаня. Вы прогуляетесь вдоль берега и полюбуетесь изумительными синими водами. Здесь легко поверить в сказку: тишина, чистый воздух и пейзажи, будто нарисованные акварелью

12:00 — переезд на уазиках к озеру Каинды. Это одно из самых необычных озёр Казахстана. После сильного землетрясения часть елового леса ушла под воду, и теперь из зеркальной глади поднимаются стволы деревьев. Вы узнаете легенды этого места и насладитесь завораживающими видами

15:00 — выезд к Чарынскому каньону

17:00 — Чарынский каньон. Вы посетите уникальный природный памятник, чьи пейзажи напоминают марсианские. Пройдёте по живописным тропам, рассмотрите грандиозные скалы и послушаете рассказ гида о том, как сформировался этот удивительный рельеф

19:00–19:30 — выезд в Алматы

21:00–22:00 — прибытие в Алматы

Организационные детали