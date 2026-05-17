Трансфер Алматы - Хоргос и обратно за 1 день

Из вашего отеля или аэропорта
Поездка в Хоргос длительная и занимает целый день. Мы приложим все усилия, чтобы он прошёл комфортно. Заберём по адресу, по пути сделаем все необходимые остановки. Подождём в Хоргосе, пока вы решите дела, и привезём обратно в Алматы.
Описание трансфер

Обратите внимание: эта поездка не является экскурсией. Формат — трансфер без сопровождения гида.

В удобное время (рекомендуется ранний выезд) водитель забирает вас в Алматы, и вы отправляетесь по маршруту Алматы → Хоргос.

Дорога проходит по основным трассам региона, по пути возможны технические остановки по необходимости.

По прибытии в район Хоргоса или МЦПС «Хоргос» у вас будет свободное время для решения личных или деловых вопросов. Водитель ожидает вас на месте в течение согласованного времени.

После завершения дел вы отправляетесь обратно по маршруту Хоргос → Алматы и возвращаетесь в город в тот же день.

Дорога в обе стороны занимает около 6 часов. Время в пути зависит от дорожной ситуации и количества остановок.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Если вас больше 4 человек, можем предоставить минивэн или микроавтобус — детали в переписке
  • Граница и МЦПС, как правило, работают до 16:00, однако режим работы может меняться в зависимости от дня недели и загруженности. Фактическое время прохождения границы зависит от работы КПП и не контролируется организатором.

Что важно знать перед поездкой

— Переход границы оплачивается отдельно и составляет 3000 тенге с чел.
— Для поездки обязательно наличие загранпаспорта
— Норма вывоза товаров — до 25 кг на одного
— Основная валюта — тенге. Оплата на месте возможна наличными или банковской картой местного банка

Что указать при бронировании

— количество пассажиров
— планируемое время выезда
— цель поездки (МЦПС / личные дела)
— предполагаемое время ожидания в Хоргосе
— точку выезда и возвращения в Алматы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле или аэропорту Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2731 туриста
Я сертифицированный гид и фотограф с большим опытом. Путешествия — моя настоящая страсть, а Алматы и его окрестности — место, которым я искренне горжусь и хочу делиться с гостями. Участвовала в
международных фотоконкурсах, люблю видеть красоту в деталях и помогу вам не только увидеть лучшие локации, но и сохранить их в кадре. Со мной вы не просто путешествуете — вы проживаете атмосферу региона. Вместе с командой опытных джипперов, гидов и водителей организуем комфортные и продуманные маршруты — от классических до VIP-программ. Покажем самые впечатляющие места Алматы и Алматинской области: горы, каньоны, озёра и скрытые жемчужины, о которых знают только местные. Заботимся о каждой детали — от безопасности до эмоций, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему особенным.

