Поездка в Хоргос длительная и занимает целый день. Мы приложим все усилия, чтобы он прошёл комфортно. Заберём по адресу, по пути сделаем все необходимые остановки. Подождём в Хоргосе, пока вы решите дела, и привезём обратно в Алматы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Обратите внимание: эта поездка не является экскурсией. Формат — трансфер без сопровождения гида.

В удобное время (рекомендуется ранний выезд) водитель забирает вас в Алматы, и вы отправляетесь по маршруту Алматы → Хоргос.

Дорога проходит по основным трассам региона, по пути возможны технические остановки по необходимости.

По прибытии в район Хоргоса или МЦПС «Хоргос» у вас будет свободное время для решения личных или деловых вопросов. Водитель ожидает вас на месте в течение согласованного времени.

После завершения дел вы отправляетесь обратно по маршруту Хоргос → Алматы и возвращаетесь в город в тот же день.

Дорога в обе стороны занимает около 6 часов. Время в пути зависит от дорожной ситуации и количества остановок.

Организационные детали

Трансфер проходит на комфортабельном внедорожнике

Если вас больше 4 человек, можем предоставить минивэн или микроавтобус — детали в переписке

Граница и МЦПС, как правило, работают до 16:00, однако режим работы может меняться в зависимости от дня недели и загруженности. Фактическое время прохождения границы зависит от работы КПП и не контролируется организатором.

Что важно знать перед поездкой

— Переход границы оплачивается отдельно и составляет 3000 тенге с чел.

— Для поездки обязательно наличие загранпаспорта

— Норма вывоза товаров — до 25 кг на одного

— Основная валюта — тенге. Оплата на месте возможна наличными или банковской картой местного банка

Что указать при бронировании

— количество пассажиров

— планируемое время выезда

— цель поездки (МЦПС / личные дела)

— предполагаемое время ожидания в Хоргосе

— точку выезда и возвращения в Алматы