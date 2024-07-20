Строго 21+;

Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк.

Подробнее За один вечер участники вместе с гидами проходят 4 бара/клуба, выполняя веселые задания из буклета с картой баров, который им выдают при встрече. Задания продуманы так, что участники быстро знакомятся между собой, узнают барные трюки, делают много забавных фотографий, при этом успевая потанцевать и покуражиться. Не мешает даже языковой барьер, на тур приходят иностранцы. В финале самые активные участники получают призы, а вечеринка продолжается сама собой. Важно знать: