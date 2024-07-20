Тур по барам / бар хоппинг — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся с интересными, а порой и секретными барами, участвуют в барном квесте, танцуют, фотографируются.
Популярный вид развлечений в Европе и Америке мы перевезли в Алматы и превратили в веселый квест, где участники получают возможность побороться за корону Короля Вечеринки.
Популярный вид развлечений в Европе и Америке мы перевезли в Алматы и превратили в веселый квест, где участники получают возможность побороться за корону Короля Вечеринки.
Ближайшие даты:
Время начала: 21:30
Описание экскурсии
Подробнее За один вечер участники вместе с гидами проходят 4 бара/клуба, выполняя веселые задания из буклета с картой баров, который им выдают при встрече. Задания продуманы так, что участники быстро знакомятся между собой, узнают барные трюки, делают много забавных фотографий, при этом успевая потанцевать и покуражиться. Не мешает даже языковой барьер, на тур приходят иностранцы. В финале самые активные участники получают призы, а вечеринка продолжается сама собой. Важно знать:
- Строго 21+;
- Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк.
Пятница, суббота в 21:30
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Ответы на вопросы
Что включено
- 4 бара/клуба
- 4 welcome shot’a
- Барные задания в формате игры - квеста
- Новые знакомства
- Фотоотчет
Что не входит в цену
- Доп. расходы в баре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ginger bar, Курмангазы, 63
Завершение: Финальный бар
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота в 21:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- 21+
- Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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