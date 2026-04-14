Отправляемся в путешествие по горам и городу! Вы увидите природные панорамы и курорты, подниметесь на телебашню и пройдётесь по шумному восточному базару.
Я расскажу, как живут VIP-казахи и простой народ, почему алматинцы любят гулять и про что они шутят.
Описание экскурсии
В горах — плотина, курорт и балкон Алматы
- «Медеу» — высокогорный комплекс. Вы увидите лестницу из 842 ступеней и горы Заилийского Алатау, а ещё сделаете фото с плотины.
- «Апа Катя» — кафе, которое любят местные. Здесь можно выпить чай и пройти по мосту на высоте деревьев.
- «Чимбулак» — горнолыжный курорт. Погуляем и полюбуемся просторами.
- Телебашня Кок-Тобе — балкон Алматы. Отсюда видно город и горы, что его окружают.
В городе — панфиловцы, базар и Арбат
- Парк 28 гвардейцев-панфиловцев — место памяти об алматинцах, которые защищали Москву.
- Вознесенский собор — одна из самых высоких деревянных церквей мира и пример сейсмостойкого строительства.
- Зелёный базар — гастрономическое сердце города. Если захотите, попробуете деликатесы, сухофрукты, орехи и плов.
- Баня «Арасан» с уникальной архитектурой — результат соревнования между Казахской ССР и Узбекской ССР.
- Арбат — пешеходная улица с историческими зданиями. Вы дойдёте до Театра оперы и балета и увидите гостиницу «Алматы».
Организационные детали
- Едем на электрическом кроссовере Honda.
- Напитки и еда в кафе и покупки на базаре оплачиваются дополнительно и по желанию.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дау — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 384 туристов
Я люблю Алматы, хорошее настроение и гостей города. Покажу вам лучшие места в Алматы и окрестностях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
А
Даулет, за знакомство с Алматы и страной большой респект! 🙂
Время в компании Даулета пролетело удивительно приятно и совершенно незаметно. Это был не просто осмотр достопримечательностей, а, скорее, неторопливая и очень
К
Отличная экскурсия, большое спасибо Дау! Интересно, весело, познавательно и комфортно 👍🏼😁
Р
Экскурсия понравилась. Даулет отличный гид, хороший собеседник и просто приятный человек. Помимо основной программы Даулет также рекомендовал посетить другие локации, а также показал хороший магазин с местными напитками и деликатесами. Однозначно рекомендую 👍
