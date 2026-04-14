Всё и сразу в Алматы

От Тянь-Шанских гор до колоритного центра
Отправляемся в путешествие по горам и городу! Вы увидите природные панорамы и курорты, подниметесь на телебашню и пройдётесь по шумному восточному базару.

Я расскажу, как живут VIP-казахи и простой народ, почему алматинцы любят гулять и про что они шутят.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

В горах — плотина, курорт и балкон Алматы

  • «Медеу» — высокогорный комплекс. Вы увидите лестницу из 842 ступеней и горы Заилийского Алатау, а ещё сделаете фото с плотины.
  • «Апа Катя» — кафе, которое любят местные. Здесь можно выпить чай и пройти по мосту на высоте деревьев.
  • «Чимбулак» — горнолыжный курорт. Погуляем и полюбуемся просторами.
  • Телебашня Кок-Тобе — балкон Алматы. Отсюда видно город и горы, что его окружают.

В городе — панфиловцы, базар и Арбат

  • Парк 28 гвардейцев-панфиловцев — место памяти об алматинцах, которые защищали Москву.
  • Вознесенский собор — одна из самых высоких деревянных церквей мира и пример сейсмостойкого строительства.
  • Зелёный базар — гастрономическое сердце города. Если захотите, попробуете деликатесы, сухофрукты, орехи и плов.
  • Баня «Арасан» с уникальной архитектурой — результат соревнования между Казахской ССР и Узбекской ССР.
  • Арбат — пешеходная улица с историческими зданиями. Вы дойдёте до Театра оперы и балета и увидите гостиницу «Алматы».

Организационные детали

  • Едем на электрическом кроссовере Honda.
  • Напитки и еда в кафе и покупки на базаре оплачиваются дополнительно и по желанию.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дау
Дау — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 384 туристов
Я люблю Алматы, хорошее настроение и гостей города. Покажу вам лучшие места в Алматы и окрестностях!

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Даулет, за знакомство с Алматы и страной большой респект! 🙂

Время в компании Даулета пролетело удивительно приятно и совершенно незаметно. Это был не просто осмотр достопримечательностей, а, скорее, неторопливая и очень
душевная прогулка со знающим другом. Мы много говорили — о городе, о жизни, и, что особенно ценно, сравнивали наши традиции.

Маршрут охватил всё многообразие Алматы: от величественного спокойствия плотины Медео и захватывающей дух высоты Кок-Тобе до умиротворяющей атмосферы «Апа Кати», где среди елей время словно замедляется. Даулет умело соединил панорамные красоты Чимбулака с глубиной истории парка 28 гвардейцев-панфиловцев и уникальной архитектурой Вознесенского собора. За каждым поворотом следовал не сухой факт, а живое, увлекательное повествование.

Так же, если будет возможность, непременно поезжайте с Даулетом в Чарынский каньон. Это место совершенно иного порядка. Представьте себе застывшую во времени симфонию красной глины и песчаника, где ветер и вода веками трудились над созданием причудливых замков и глубоких ущелий. Масштаб «Долины замков» потрясает: стоишь на краю обрыва, а под тобой плывёт море скальных изваяний, подсвеченное солнцем во все оттенки охры и терракота. Это живописное величие природы, которое остаётся в сердце навсегда.

Даулет, благодарю за время и старания, наполненные интересным общением. Теперь Казахстан навсегда занял частичку сердца. 👍

Отличная экскурсия, большое спасибо Дау! Интересно, весело, познавательно и комфортно 👍🏼😁
Экскурсия понравилась. Даулет отличный гид, хороший собеседник и просто приятный человек. Помимо основной программы Даулет также рекомендовал посетить другие локации, а также показал хороший магазин с местными напитками и деликатесами. Однозначно рекомендую 👍
