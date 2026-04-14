читать дальше уменьшить

душевная прогулка со знающим другом. Мы много говорили — о городе, о жизни, и, что особенно ценно, сравнивали наши традиции.



Маршрут охватил всё многообразие Алматы: от величественного спокойствия плотины Медео и захватывающей дух высоты Кок-Тобе до умиротворяющей атмосферы «Апа Кати», где среди елей время словно замедляется. Даулет умело соединил панорамные красоты Чимбулака с глубиной истории парка 28 гвардейцев-панфиловцев и уникальной архитектурой Вознесенского собора. За каждым поворотом следовал не сухой факт, а живое, увлекательное повествование.



Так же, если будет возможность, непременно поезжайте с Даулетом в Чарынский каньон. Это место совершенно иного порядка. Представьте себе застывшую во времени симфонию красной глины и песчаника, где ветер и вода веками трудились над созданием причудливых замков и глубоких ущелий. Масштаб «Долины замков» потрясает: стоишь на краю обрыва, а под тобой плывёт море скальных изваяний, подсвеченное солнцем во все оттенки охры и терракота. Это живописное величие природы, которое остаётся в сердце навсегда.



Даулет, благодарю за время и старания, наполненные интересным общением. Теперь Казахстан навсегда занял частичку сердца. 👍