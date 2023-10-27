Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
За 4 дня успеем вдоволь надышаться горным воздухом и полюбоваться видами на горнолыжном курорте Шымбулак, попробовать национальную кухню и погулять среди красных отвесных скал в Чарынском каньоне.
Поднимемся к Большому Алматинскому озеру, отдохнём на берегу озера Кольсай и насладимся SPA-процедурами — будем нежиться в горячих радоновых водах. Весь тур будем делать сочные кадры и снимать видео — все материалы вы получите после поездки.
окт
ноя
ноя
дек
дек
Описание
Организационные детали
Правила возврата билета или изменения даты:
- если до времени начала тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат 100% стоимости билета.
- если менее 72 часов, но более 48 часов, то возможен обмен билета на иную дату.
- если менее 48 часов, то возврат и обмен билета невозможен
Программа тура по дням
Телебашня Кок-Тобе, высокогорный каток Медеу и Большое Алматинское озеро
Встретим вас в Алматы и в 09:30 отправимся к символу столице — телебашне Кок-Тобе. Она возвышается над городом на высоте 1130 метров, а виды с неё открываются невероятные. Здесь желающие смогут покататься на колесе обозрения, добавить щепотку экстрима и спуститься по скоростным рельсам на санях Фаст Костер или просто погулять по аллеям.
Дальше поедем на высокогорный каток Медеу в самую большую горную котловину в мире! По канатной дороге поднимемся на горнолыжный курорт Шымбулак. Будем вдыхать горный воздух, фотографироваться и наслаждаться пейзажами.
Следующая локация — визит-центр Аюсай. В зависимости от доступности, мы поднимемся к Большому Алматинскому озеру или прогуляемся по Старой Японской дороге.
В 20:00 вернёмся в Алматы, насладимся национальными блюдами на ужин и поедем отдыхать в отель.
Озеро Кольсай, Чарынский каньон и Долина замков
Сегодня продолжим влюбляться в природу Казахстана. Проснёмся рано и уже в 07:00 отправимся на озеро Кольсай. Здесь покатаемся на лодке, любуясь отражением горных пиков в глади воды. В 12:30 устроим пикник.
Дальше поедем в Чарынский каньон. Пейзажи здесь инопланетные: высокие красные, местами оранжевые и даже розовые скалы. А ещё побываем в Долине замков: скальные отложения напоминают высокие башни, в которых могли бы поселиться великаны.
В Алматы вернёмся в 21:00-22:00.
Купание в горячих источниках
Девиз дня: спокойствие, только спокойствие. Сегодня вас ждёт расслабление в горячих источниках. Будем нежиться в минеральных радоновых водах. Считается, что они способствуют лечению кожных заболеваний, снижают давление и помогают восстановить силы.
После SPA-процедур поужинаем стейками, делясь впечатлениями и фотографиями.
Отъезд
После завтрака у вас будет время ещё раз искупаться в горячих источниках, а затем вернёмся в Алматы в 16:00-17:00. Доставим вас в аэропорт или к месту вашего проживания.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00Завершение: Алматы, 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.