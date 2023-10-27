Встретим вас в Алматы и в 09:30 отправимся к символу столице — телебашне Кок-Тобе. Она возвышается над городом на высоте 1130 метров, а виды с неё открываются невероятные. Здесь желающие смогут покататься на колесе обозрения, добавить щепотку экстрима и спуститься по скоростным рельсам на санях Фаст Костер или просто погулять по аллеям.

Дальше поедем на высокогорный каток Медеу в самую большую горную котловину в мире! По канатной дороге поднимемся на горнолыжный курорт Шымбулак. Будем вдыхать горный воздух, фотографироваться и наслаждаться пейзажами.

Следующая локация — визит-центр Аюсай. В зависимости от доступности, мы поднимемся к Большому Алматинскому озеру или прогуляемся по Старой Японской дороге.

В 20:00 вернёмся в Алматы, насладимся национальными блюдами на ужин и поедем отдыхать в отель.