Мои заказы

К горячим источникам из Алматы: индивидуальная поездка с посещением каньонов и озёр

Увидеть Чарынский каньон, озёра Каинды и Кольсай и обновиться в термальных водах Чунджи
Приглашаем в путешествие-перезагрузку к горячим источникам Чунджи со стартом и финишем в Алматы.

С комфортом с гидом-водителем вы доедете в живописнейшие места Казахстана, по пути посетите бирюзовые озёра Каинды и Кольсай.
читать дальше

На одну ночь остановитесь в уютном гостевом доме с домашней атмосферой и отведаете локальных блюд.

Следующий день посвятим прогулкам по Чёрному и Чарынскому каньонам и расслабленному отдыху в бассейнах под открытым небом. Вы разместитесь в отеле в Чундже и сможете уделить время себе и близким. Тур проводится только для вашей компании, количество человек можно увеличить.

К горячим источникам из Алматы: индивидуальная поездка с посещением каньонов и озёр
К горячим источникам из Алматы: индивидуальная поездка с посещением каньонов и озёр
К горячим источникам из Алматы: индивидуальная поездка с посещением каньонов и озёр
Ближайшие даты:
6
июл7
июл8
июл9
июл10
июл11
июл12
июл
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

После бронирования и внесения предоплаты необходимо оплатить оставшуюся сумму напрямую организатору.

Проживание. В посёлке Саты в гостевом доме «Албан» со всеми удобствами в атмосфере настоящего казахского гостеприимства и в отеле у Чарынского каньона. Возможные варианты: «Жемчужина», Alma Park или аналогичный. 2-, 3-местные номера. На территории отеля есть 2 открытых бассейна и 2 крытых. Все бассейны совмещены с детским, чтобы дети купались под присмотром родителей. Возле бассейнов имеются шезлонги.

Питание. В 1-й день — обед и ужин. 2-й и 3-й дни — завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы отведаете местных блюд.

Транспорт. Комфортабельный легковой автомобиль или минивэн.

Дети. С любого возраста.

Уровень сложности. В программе есть пешие прогулки, специальная подготовка для них не требуется.

Тур можно организовать со стартом в любой день. И для большего количества человек.

Программа тура по дням

1 день

Озёра Каинды и Кольсай, посёлок Саты

Выезжаем из Алматы рано утром. По пути увидим озёра Каинды и Кольсай. Рассмотрим ели, поднимающиеся прямо из чистейшей воды, и бирюзовую гладь. К обеду уже заселимся в гостевой дом, где нас встретят сытным домашним обедом. До ужина у вас будет свободное время.

Озёра Каинды и Кольсай, посёлок СатыОзёра Каинды и Кольсай, посёлок СатыОзёра Каинды и Кольсай, посёлок СатыОзёра Каинды и Кольсай, посёлок СатыОзёра Каинды и Кольсай, посёлок СатыОзёра Каинды и Кольсай, посёлок СатыОзёра Каинды и Кольсай, посёлок СатыОзёра Каинды и Кольсай, посёлок СатыОзёра Каинды и Кольсай, посёлок СатыОзёра Каинды и Кольсай, посёлок СатыОзёра Каинды и Кольсай, посёлок СатыОзёра Каинды и Кольсай, посёлок Саты
2 день

Чёрный и Чарынский каньоны, горячие источники

После завтрака отправляемся гулять и любоваться видами каньонов — Чёрного и Чарынского. Почувствуем себя на Марсе, сделаем множество атмосферных фотографий и продолжим путь до Чунджи. Это место славится горячими источниками. Разместимся в отеле с бассейнами. Далее вы сможете расслабиться в термальной воде, поплавать под открытым небом и воспользоваться другими услугами.

Чёрный и Чарынский каньоны, горячие источникиЧёрный и Чарынский каньоны, горячие источникиЧёрный и Чарынский каньоны, горячие источникиЧёрный и Чарынский каньоны, горячие источникиЧёрный и Чарынский каньоны, горячие источникиЧёрный и Чарынский каньоны, горячие источникиЧёрный и Чарынский каньоны, горячие источникиЧёрный и Чарынский каньоны, горячие источникиЧёрный и Чарынский каньоны, горячие источникиЧёрный и Чарынский каньоны, горячие источники
3 день

Релакс в бассейне и возвращение в Алматы

После завтрака до 12:00 у вас будет возможность ещё раз посетить бассейны. Затем выезжаем обратно в Алматы. В городе будем примерно к 18:00.

Релакс в бассейне и возвращение в АлматыРелакс в бассейне и возвращение в АлматыРелакс в бассейне и возвращение в Алматы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, обед и ужин, питьевая вода
  • Все переезды по программе
  • Посещение всех объектов по программе
  • Горячие источники в Чундже (2 открытых и 2 крытых бассейна)
  • Экосборы
  • Работа гида-водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Алматы и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Дополнительные развлечения
  • После бронирования и внесения предоплаты необходимо оплатить оставшуюся сумму напрямую организатору
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, место по договорённости, 6:00
Завершение: Алматы, место по договорённости, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Алматы

Похожие туры из Алматы

Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе
4 дня
1 отзыв
Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе
Полюбоваться Кольсайскими озёрами, увидеть Чарынский каньон и побывать на горячих источниках Чунджи
Начало: Алматы, место вашего проживания, время обговаривае...
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
150 000 ₽ за всё до 4 чел.
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
На машине
Джиппинг
2 дня
2 отзыва
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
7 июл в 08:00
8 июл в 08:00
$940 за всё до 8 чел.
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
На машине
Джиппинг
5 дней
2 отзыва
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
7 июл в 08:00
8 июл в 08:00
$2655 за всё до 8 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Алматы
Все туры из Алматы