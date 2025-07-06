К горячим источникам из Алматы: индивидуальная поездка с посещением каньонов и озёр
Увидеть Чарынский каньон, озёра Каинды и Кольсай и обновиться в термальных водах Чунджи
Приглашаем в путешествие-перезагрузку к горячим источникам Чунджи со стартом и финишем в Алматы.
С комфортом с гидом-водителем вы доедете в живописнейшие места Казахстана, по пути посетите бирюзовые озёра Каинды и Кольсай. читать дальше
На одну ночь остановитесь в уютном гостевом доме с домашней атмосферой и отведаете локальных блюд.
Следующий день посвятим прогулкам по Чёрному и Чарынскому каньонам и расслабленному отдыху в бассейнах под открытым небом. Вы разместитесь в отеле в Чундже и сможете уделить время себе и близким. Тур проводится только для вашей компании, количество человек можно увеличить.
После бронирования и внесения предоплаты необходимо оплатить оставшуюся сумму напрямую организатору.
Проживание. В посёлке Саты в гостевом доме «Албан» со всеми удобствами в атмосфере настоящего казахского гостеприимства и в отеле у Чарынского каньона. Возможные варианты: «Жемчужина», Alma Park или аналогичный. 2-, 3-местные номера. На территории отеля есть 2 открытых бассейна и 2 крытых. Все бассейны совмещены с детским, чтобы дети купались под присмотром родителей. Возле бассейнов имеются шезлонги.
Питание. В 1-й день — обед и ужин. 2-й и 3-й дни — завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы отведаете местных блюд.
Транспорт. Комфортабельный легковой автомобиль или минивэн.
Дети. С любого возраста.
Уровень сложности. В программе есть пешие прогулки, специальная подготовка для них не требуется.
Тур можно организовать со стартом в любой день. И для большего количества человек.
Программа тура по дням
1 день
Озёра Каинды и Кольсай, посёлок Саты
Выезжаем из Алматы рано утром. По пути увидим озёра Каинды и Кольсай. Рассмотрим ели, поднимающиеся прямо из чистейшей воды, и бирюзовую гладь. К обеду уже заселимся в гостевой дом, где нас встретят сытным домашним обедом. До ужина у вас будет свободное время.
2 день
Чёрный и Чарынский каньоны, горячие источники
После завтрака отправляемся гулять и любоваться видами каньонов — Чёрного и Чарынского. Почувствуем себя на Марсе, сделаем множество атмосферных фотографий и продолжим путь до Чунджи. Это место славится горячими источниками. Разместимся в отеле с бассейнами. Далее вы сможете расслабиться в термальной воде, поплавать под открытым небом и воспользоваться другими услугами.
3 день
Релакс в бассейне и возвращение в Алматы
После завтрака до 12:00 у вас будет возможность ещё раз посетить бассейны. Затем выезжаем обратно в Алматы. В городе будем примерно к 18:00.
Горячие источники в Чундже (2 открытых и 2 крытых бассейна)
Экосборы
Работа гида-водителя
Что не входит в цену
Билеты до Алматы и обратно в ваш город
Остальное питание
Дополнительные развлечения
После бронирования и внесения предоплаты необходимо оплатить оставшуюся сумму напрямую организатору
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, место по договорённости, 6:00
Завершение: Алматы, место по договорённости, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Алматы
Провела экскурсии для 1153 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. С радостью покажем вам нашу удивительную страну и расскажем о ней самое интересное.