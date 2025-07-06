После бронирования и внесения предоплаты необходимо оплатить оставшуюся сумму напрямую организатору.

Проживание. В посёлке Саты в гостевом доме «Албан» со всеми удобствами в атмосфере настоящего казахского гостеприимства и в отеле у Чарынского каньона. Возможные варианты: «Жемчужина», Alma Park или аналогичный. 2-, 3-местные номера. На территории отеля есть 2 открытых бассейна и 2 крытых. Все бассейны совмещены с детским, чтобы дети купались под присмотром родителей. Возле бассейнов имеются шезлонги.

Питание. В 1-й день — обед и ужин. 2-й и 3-й дни — завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы отведаете местных блюд.

Транспорт. Комфортабельный легковой автомобиль или минивэн.

Дети. С любого возраста.

Уровень сложности. В программе есть пешие прогулки, специальная подготовка для них не требуется.

Тур можно организовать со стартом в любой день. И для большего количества человек.