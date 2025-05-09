Откройте для себя потрясающую природную красоту Казахстана за один день! Посетите живописное озеро Кольсай, уникальное озеро Каинды с его затонувшим лесом и захватывающий дух Чарынский каньон.
Это идеальное приключение для любителей природы и фотографов под руководством опытных местных жителей.
Описание экскурсииЭто увлекательное путешествие к трём природным сокровищам Казахстана — озёрам Кольсай, Каинды и каньону Чарын. Экскурсия познакомит вас с уникальной красотой казахстанской природы: живописные горные озёра с кристально чистой водой, «затонувший лес» озера Каинды и величественные скалы Чарынского каньона, которые напоминают миниатюрный Гранд-Каньон. Тур создан для тех, кто хочет насладиться свежим воздухом, увидеть самые фотогеничные места и почувствовать дух настоящего Казахстана. Наш тщательно разработанный маршрут гарантирует, что вы сможете увидеть всё самое лучшее в каждом месте без спешки. Под руководством опытного местного жителя вы узнаете увлекательные истории, насладитесь потрясающими пейзажами и получите незабываемые впечатления. От спокойных горных озёр до впечатляющих пейзажей каньонов: этот тур представляет собой идеальное сочетание приключений, культуры и отдыха. Позвольте нам взять на себя всю логистику — удобный транспорт, вкусную местную кухню и квалифицированное руководство, — чтобы вы могли полностью погрузиться в красоту самых знаковых мест Казахстана. Это не просто поездка, такое случается раз в жизни. Важная информация:
- Продолжительность: 1 день (отправление рано утром и возвращение вечером).
- Что взять с собой: удобную одежду и обувь, солнцезащитный крем, воду и фотоаппарат.
- Подходит для всех уровней физической подготовки; ходьба должна быть умеренной.
В 06:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Кольсай (первое озеро)
- Озеро Каинды
- Чарынский каньон (Долина замков)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Завтрак, обед и ужин
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В 06:00.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Продолжительность: 1 день (отправление рано утром и возвращение вечером)
- Что взять с собой: удобную одежду и обувь, солнцезащитный крем, воду и фотоаппарат
- Подходит для всех уровней физической подготовки ходьба должна быть умеренной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Марина
9 мая 2025
Очень насыщенная по количеству природных красот и диковинных мест программа и протяженный маршрут. Гид очень внимательна к индивидуальным пожеланиям. Советую, если не спасаетесь устать от длинной дороги. Иначе - лучше взять двухдневный тур по этому маршруту
