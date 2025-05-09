Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Откройте для себя потрясающую природную красоту Казахстана за один день! Посетите живописное озеро Кольсай, уникальное озеро Каинды с его затонувшим лесом и захватывающий дух Чарынский каньон.



Это идеальное приключение для любителей природы и фотографов под руководством опытных местных жителей.