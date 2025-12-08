Встречаемся в центре Алматы и начинаем наше путешествие в комфортном темпе. Около 14:00 прибудем к Чарынскому каньону, также известному как Долина Замков. Здесь перед вами откроются поразительные природные формы, созданные ветром и временем.

14:00–17:00 — прогуляемся по дну каньона. Вы сможете исследовать его извилистые тропы, сделать яркие фотографии среди фантастических скал и насладиться пейзажами. При желании можно перекусить в кафе на территории парка (за дополнительную плату).

17:00–19:30 — переезд к озёрам Кольсай. По пути вас ждёт живописная дорога с видами на горные вершины и зелёные долины.

По прибытии в посёлок у Кольсайских озёр — размещение в гостевых домах. Вечером — ужин и знакомство с местными традициями и кухней. После — свободное время: отдых под звёздным небом и наслаждение тишиной в окружении гор.