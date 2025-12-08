Индивидуальный экспресс-тур по красотам Казахстана: Чарынский каньон, озёра Кольсай и Каинды
Забыть о городской суете и насладиться звенящей тишиной и первозданными видами
Откройте для себя 3 уникальных чуда природы за 2 насыщенных дня: мистическое озеро Каинды с затопленным лесом, бирюзовую гладь Кольсая и инопланетные пейзажи каньона Чарын — младшего брата Гранд-Каньона.
по живописным дорогам Тянь-Шаня на комфортном транспорте и поговорим об увлекательных фактах и истории региона.
Это идеальное путешествие для тех, кто хочет вдохнуть свежесть гор, побыть с природой наедине и наполниться ощущением свободы. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям, потрясающим видам и кадрам!
Описание тура
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде, а также возьмите головной убор и солнцезащитные очки — даже зимой в горах солнце активное. Обратите внимание: при себе обязательно иметь паспорт. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Программа тура по дням
1 день
Изгибы Чарына и переезд к Кольсайским озёрам
Встречаемся в центре Алматы и начинаем наше путешествие в комфортном темпе. Около 14:00 прибудем к Чарынскому каньону, также известному как Долина Замков. Здесь перед вами откроются поразительные природные формы, созданные ветром и временем.
14:00–17:00 — прогуляемся по дну каньона. Вы сможете исследовать его извилистые тропы, сделать яркие фотографии среди фантастических скал и насладиться пейзажами. При желании можно перекусить в кафе на территории парка (за дополнительную плату).
17:00–19:30 — переезд к озёрам Кольсай. По пути вас ждёт живописная дорога с видами на горные вершины и зелёные долины.
По прибытии в посёлок у Кольсайских озёр — размещение в гостевых домах. Вечером — ужин и знакомство с местными традициями и кухней. После — свободное время: отдых под звёздным небом и наслаждение тишиной в окружении гор.
2 день
Озёра Кольсай и Каинды
Утром совершим короткий переезд к первому Кольсайскому озеру — одному из самых живописных мест Тянь-Шаня. Около 2-2,5 часов погуляем по берегу водоёма, где прозрачная гладь, горный воздух и тишина создают атмосферу умиротворения. По желанию можно покататься на лодке или катамаране (оплачивается дополнительно).
В 12:00–13:00 — переезд к озеру Каинды — природному чуду, где прямо из воды поднимаются стволы затонувших елей. Задержимся здесь на пару часов: пройдёмся по побережью, сделаем эффектные фотографии и прочувствуем загадочную энергетику этого места.
15:00–16:00 — обед в местном кафе. 16:00–20:00 — обратный путь в Алматы. В дороге можно будет поделиться впечатлениями и пересмотреть фотографии, запечатлевшие красоту казахстанских гор. 20:00 — прибытие в город, высадка в центре.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер на комфортабельном транспорте
Услуги гида
Все экологические сборы
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Алматы и обратно
Проживание (проживание в гостевом доме с завтраком - 5000 ₽)
Питание (средняя стоимость обеда/ужина - 1000-2000 ₽ с человека)
Дополнительно оплачиваются (по желанию):
Конные прогулки по каньону
Катание на катамаране или лодке по озеру - стоимость начинается от 1200 ₽/5000 тенге
Стоимость тура за 4-6 человек составит 50 000 ₽, за 7-12 человек - 70 000 ₽, за 12-20 человек - 85 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, 8:00
Завершение: Алматы, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Динара — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 2940 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, готовые поведать историю нашего региона, бережно переданную из поколения в поколение нашими предками, населявшими регион Алматы с 13 века. Увлекаемся
трекингом и йогой. Организуем экскурсии не только по Алматы и области, но и по всему Казахстану, в том числе, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи. В нашей команде гиды говорят на английском, китайском, арабском, турецком, и есть гид для слабослышащих путешественников. Восхождения на пики и озёра для вас проведут гиды-альпинисты.