Каньоны, горы и альпийские озёра: джип-тур в мини-группе по природным красотам Казахстана

Полюбоваться затопленным лесом, совершить лёгкие треккинги и увидеть три впечатляющих каньона
За 2 дня мы покажем вам невероятные локации: красочные пустынные степи, ушедший под бирюзовую воду лес, альпийские озёра, поражающие своей голубизной, горы Тянь-Шаня и живописные каньоны: Лунный, Чёрный и Чарын.

Будем гулять в комфортном ритме, чтобы получить максимум наслаждения, сделать красивые кадры и отдохнуть от суеты, шума и города. Передвигаться будем на полноприводных внедорожниках, а жить в уютном гостевом доме.
Описание тура

Организационные детали

Что взять: удобные трекинговые кроссовки, ветровку, свитшот на вечер, кепку/крем SPF, личные лекарства, пауэрбанк. По сезону — дождевик.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Каинды и затопленный лес

Из Алматы отправимся к озеру Каинды, из бирюзовой глади которого торчат макушки деревьев — когда-то на месте водоёма был лес, но затем его затопило. Если позволит погода, прогуляемся по озеру на лодке, а ещё пройдёмся вдоль берега, полюбуемся еловыми зарослями и сделаем фотографии. Пеший маршрут займёт 1-2 часа. Пообедаем в гостевом доме «Кольсай-1».

2 день

Каньоны Лунный, Чёрный и Чарын, лёгкий треккинг

Сегодня увидим сразу 3 каньона: Лунный, Чёрный и Чарын. Каждый из них уникален и не похож на другой: вы увидите и инопланетные формы, и впечатляющие алые стены. Ещё вас ждёт треккинг в комфортном темпе по Долине замков, он займёт 2–3 часа. К вечеру вернёмся в Алматы.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, обед и ужин
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида-водителя
  • Все входные билеты
  • Фотосъёмка, в том числе с дрона
Что не входит в цену
  • Билеты до Алматы и обратно
  • Питание вне программы
  • Катание на лодках, на лошадях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, 7:00, точное место встречи по договорённости
Завершение: Алматы, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 47 туристов
Я русско- и англоязычный гид. Люблю путешествовать и открывать новые места. Я позитивный и жизнерадостный человек и могу поделиться своими эмоциями с вами. А ещё я со своей командой сделаю ваш отдых незабываемым, и вы обязательно захотите вернуться!

Тур входит в следующие категории Алматы

Похожие туры на «Каньоны, горы и альпийские озёра: джип-тур в мини-группе по природным красотам Казахстана»

Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
На машине
Джиппинг
2 дня
5 отзывов
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
5 мая в 08:00
6 мая в 08:00
$905 за всё до 8 чел.
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
На машине
Джиппинг
5 дней
2 отзыва
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
3 мая в 08:00
4 мая в 08:00
$2655 за всё до 8 чел.
Индивидуально по Казахстану: барханы, каньоны, озёра на люксовом внедорожнике
На машине
Джиппинг
3 дня
2 отзыва
Индивидуально по Казахстану: барханы, каньоны, озёра на люксовом внедорожнике
Увидеть таинственный затопленный лес, встретить закат в пустыне и переночевать в юрте
Начало: Алматы, ориентировочное время начала 7:00. Возможн...
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
135 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный джип-тур со съёмкой на дрон и панорамную камеру. Всё включено
На машине
Джиппинг
2 дня
1 отзыв
Индивидуальный джип-тур со съёмкой на дрон и панорамную камеру. Всё включено
Полюбоваться Чарынским каньоном, озёрами Кольсай и Каинды, насладиться кухней, получить фото и видео
Начало: Любое удобное вам место в Алматы, раннее утро
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
33 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Алматы
Все туры из Алматы
