Каньоны, горы и альпийские озёра: джип-тур в мини-группе по природным красотам Казахстана
Полюбоваться затопленным лесом, совершить лёгкие треккинги и увидеть три впечатляющих каньона
За 2 дня мы покажем вам невероятные локации: красочные пустынные степи, ушедший под бирюзовую воду лес, альпийские озёра, поражающие своей голубизной, горы Тянь-Шаня и живописные каньоны: Лунный, Чёрный и Чарын.
Будем гулять в комфортном ритме, чтобы получить максимум наслаждения, сделать красивые кадры и отдохнуть от суеты, шума и города. Передвигаться будем на полноприводных внедорожниках, а жить в уютном гостевом доме.
Описание тура
Организационные детали
Что взять: удобные трекинговые кроссовки, ветровку, свитшот на вечер, кепку/крем SPF, личные лекарства, пауэрбанк. По сезону — дождевик.
Программа тура по дням
1 день
Озеро Каинды и затопленный лес
Из Алматы отправимся к озеру Каинды, из бирюзовой глади которого торчат макушки деревьев — когда-то на месте водоёма был лес, но затем его затопило. Если позволит погода, прогуляемся по озеру на лодке, а ещё пройдёмся вдоль берега, полюбуемся еловыми зарослями и сделаем фотографии. Пеший маршрут займёт 1-2 часа. Пообедаем в гостевом доме «Кольсай-1».
2 день
Каньоны Лунный, Чёрный и Чарын, лёгкий треккинг
Сегодня увидим сразу 3 каньона: Лунный, Чёрный и Чарын. Каждый из них уникален и не похож на другой: вы увидите и инопланетные формы, и впечатляющие алые стены. Ещё вас ждёт треккинг в комфортном темпе по Долине замков, он займёт 2–3 часа. К вечеру вернёмся в Алматы.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак, обед и ужин
Трансферы по маршруту
Услуги гида-водителя
Все входные билеты
Фотосъёмка, в том числе с дрона
Что не входит в цену
Билеты до Алматы и обратно
Питание вне программы
Катание на лодках, на лошадях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, 7:00, точное место встречи по договорённости
Завершение: Алматы, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 47 туристов
Я русско- и англоязычный гид. Люблю путешествовать и открывать новые места. Я позитивный и жизнерадостный человек и могу поделиться своими эмоциями с вами. А ещё я со своей командой сделаю ваш отдых незабываемым, и вы обязательно захотите вернуться!
Тур входит в следующие категории Алматы
Похожие туры на «Каньоны, горы и альпийские озёра: джип-тур в мини-группе по природным красотам Казахстана»