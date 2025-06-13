Отложите все заботы и побалуйте себя и близких расслабленным отдыхом у высокогорного озера Иссык-Куль, жемчужины Кыргызстана.Вы разместитесь в отеле с собственным песчаным пляжем, пирсом, бассейном и большой озеленённой территорией. Сможете

дополнить поездку развлечениями на свой вкус: экскурсиями, прогулками и активным отдыхом. В отеле есть всё необходимое для вашего комфорта. Трансфер от Алматы и обратно организуется на большом комфортабельном автобусе, чтобы вам не надо было думать вообще ни о чём. Питание также уже включено в стоимость тура.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

После бронирования на сайте нужно полностью оплатить поездку напрямую организатору для брони проживания и трансфера. Отменить тур невозможно, но можно поменять отдыхающих.

На посадку в автобус не допускаются лица в нетрезвом состоянии и без документов, удостоверяющих личность.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАНИЦЫ:

- действующее удостоверение личности или действующий паспорт;

- для детей до 16 лет – свой загран. паспорт;

- доверенность на ребёнка, если ребёнок путешествует без сопровождения родителей;

- вид на жительство (разовое удостоверение), подаётся вместе с действующим загранпаспортом;

- иностранные граждане, выезжающие после 5-ти суток пребывания в Казахстане, должны иметь регистрацию на территории Казахстана и визу в Кыргызстан.

Большинство наших автобусов едут с пересадкой на границе. Как это происходит: вы доезжаете до таможенного поста, проходите таможню вместе со своим багажом и пересаживаетесь в другой автобус. Такой принцип работы экономит время и нервы при прохождении государственных границ. Весь процесс нами контролируется, не переживайте. На посадке вы получите памятку, в которой будут указаны номера всех ваших автобусов и контактные телефоны для экстренной связи с нами.

Если же автобус едет без пересадки, то прохождение границы осуществляется также с переносом всего своего багажа, через сканер в зале паспортного контроля. Для удобства упаковывайте свой багаж в удобные дорожные сумки или же в чемоданы на колесиках.