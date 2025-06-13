Вы разместитесь в отеле с собственным песчаным пляжем, пирсом, бассейном и большой озеленённой территорией. Сможете
Описание тура
Организационные детали
После бронирования на сайте нужно полностью оплатить поездку напрямую организатору для брони проживания и трансфера. Отменить тур невозможно, но можно поменять отдыхающих.
На посадку в автобус не допускаются лица в нетрезвом состоянии и без документов, удостоверяющих личность.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАНИЦЫ:
- действующее удостоверение личности или действующий паспорт;
- для детей до 16 лет – свой загран. паспорт;
- доверенность на ребёнка, если ребёнок путешествует без сопровождения родителей;
- вид на жительство (разовое удостоверение), подаётся вместе с действующим загранпаспортом;
- иностранные граждане, выезжающие после 5-ти суток пребывания в Казахстане, должны иметь регистрацию на территории Казахстана и визу в Кыргызстан.
Большинство наших автобусов едут с пересадкой на границе. Как это происходит: вы доезжаете до таможенного поста, проходите таможню вместе со своим багажом и пересаживаетесь в другой автобус. Такой принцип работы экономит время и нервы при прохождении государственных границ. Весь процесс нами контролируется, не переживайте. На посадке вы получите памятку, в которой будут указаны номера всех ваших автобусов и контактные телефоны для экстренной связи с нами.
Если же автобус едет без пересадки, то прохождение границы осуществляется также с переносом всего своего багажа, через сканер в зале паспортного контроля. Для удобства упаковывайте свой багаж в удобные дорожные сумки или же в чемоданы на колесиках.
Проживание. Вам будет предложено несколько вариантов проживания у озера Иссык-Куль на 1-й береговой линии. Например: отель «Акун Иссык-Куль» или аналогичный. Все номера с собственными ванными комнатами. На территории всех отелей хорошо ловит связь и есть ухоженная парковая зона.
*Фото гостиницы взяты с сайта aik.kg
Питание. Трёхразовое комплексное питание с завтрака 2-го дня по ужин 3-го.
Транспорт. Ночной трансфер к озеру и обратно в город на большом туристическом автобусе на 50 мест. Есть кондиционер. Переезд с прохождением границы займёт около 10-12 часов.
Дети. С любого возраста, на усмотрение родителей.
Уровень сложности. Физическая активность низкая. Вы сами определяете свой досуг на озере.
Отправление в тур возможно ежедневно.
Программа тура по дням
Выезд из Алматы
Встречаемся в Алматы и выезжаем на автобусе в сторону озера Иссык-Куль. Ночной переезд (около 10-12 часов в пути).
Обратите внимание, ожидается прохождение границы. Вам необходимо иметь при себе все необходимые документы (перечень пришлём). Также возможна смена автобуса (пересадка в другой) для облегчения процесса прохождения таможенного контроля. Как это происходит: вы доезжаете до таможенного поста, проходите таможню вместе с багажом и пересаживаетесь в другой автобус. Весь процесс контролируется организатором, не переживайте. На посадке вы получите памятку, в которой будут указаны номера всех ваших автобусов и контактные телефоны для экстренной связи.
День у озера Иссык-Куль
Приедем на базу у озера ориентировочно к 8:00. Вы заселитесь в номер, отдохнёте и позавтракаете.
Далее весь день будет в вашем распоряжении. Вы сами выберете, чем хотите заняться. Рекомендуем сходить на песчаный пляж, где можно полежать на шезлонге, искупаться в чистейшей воде. Также для вас на территории отеля есть несколько бассейнов с горками, бани, спортивные площадки, водные развлечения, прокат велосипедов и многое другое.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы продолжите отдыхать на территории отеля у озера и сможете опробовать другие развлечения. Желающие отправятся на экскурсии (за доплату, бронируются на ресепшене комплекса).
Отдых у озера и выезд в Алматы
Завершающий день у озера. Проведите его так, как хочется именно вам, а сотрудники отеля помогут реализовать ваши желания.
Выезд в Алматы после ужина. Прибытие — утром следующего дня.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер от/до озера на автобусе
- Входящие в стоимость проживания услуги отеля
- Охраняемая автостоянка для вашей машины
Что не входит в цену
- Билеты до Алматы (точки старта и финиша тура) и обратно в ваш город
- Развлечения и дополнительные услуги на базе отдыха (катамараны, яхты, прогулки на теплоходе, различные горные экскурсии, прокат велосипедов, баня, бассейн и аквапарк)
- Цена указана за двух человек при размещении в 2-местном номере. Также есть семейные варианты для родителей с детьми - просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты у организатора
- После бронирования на сайте нужно полностью оплатить поездку напрямую организатору для брони проживания и трансфера. Отменить данный тур невозможно, но можно поменять отдыхающих