На озеро Иссык-Куль из Алматы: экспресс-перезагрузка

Отправиться из Казахстана в горы Киргизии и выбрать развлечения на свой вкус
Отложите все заботы и побалуйте себя и близких расслабленным отдыхом у высокогорного озера Иссык-Куль, жемчужины Кыргызстана.

Вы разместитесь в отеле с собственным песчаным пляжем, пирсом, бассейном и большой озеленённой территорией. Сможете
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дополнить поездку развлечениями на свой вкус: экскурсиями, прогулками и активным отдыхом. В отеле есть всё необходимое для вашего комфорта.

Трансфер от Алматы и обратно организуется на большом комфортабельном автобусе, чтобы вам не надо было думать вообще ни о чём. Питание также уже включено в стоимость тура.

На озеро Иссык-Куль из Алматы: экспресс-перезагрузка
На озеро Иссык-Куль из Алматы: экспресс-перезагрузка
На озеро Иссык-Куль из Алматы: экспресс-перезагрузка
Ближайшие даты:
13
июн16
июн20
июн23
июн27
июн30
июн4
июл
Время начала: 20:30

Описание тура

Организационные детали

После бронирования на сайте нужно полностью оплатить поездку напрямую организатору для брони проживания и трансфера. Отменить тур невозможно, но можно поменять отдыхающих.

На посадку в автобус не допускаются лица в нетрезвом состоянии и без документов, удостоверяющих личность.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАНИЦЫ:
- действующее удостоверение личности или действующий паспорт;
- для детей до 16 лет – свой загран. паспорт;
- доверенность на ребёнка, если ребёнок путешествует без сопровождения родителей;
- вид на жительство (разовое удостоверение), подаётся вместе с действующим загранпаспортом;
- иностранные граждане, выезжающие после 5-ти суток пребывания в Казахстане, должны иметь регистрацию на территории Казахстана и визу в Кыргызстан.

Большинство наших автобусов едут с пересадкой на границе. Как это происходит: вы доезжаете до таможенного поста, проходите таможню вместе со своим багажом и пересаживаетесь в другой автобус. Такой принцип работы экономит время и нервы при прохождении государственных границ. Весь процесс нами контролируется, не переживайте. На посадке вы получите памятку, в которой будут указаны номера всех ваших автобусов и контактные телефоны для экстренной связи с нами.

Если же автобус едет без пересадки, то прохождение границы осуществляется также с переносом всего своего багажа, через сканер в зале паспортного контроля. Для удобства упаковывайте свой багаж в удобные дорожные сумки или же в чемоданы на колесиках.

Проживание. Вам будет предложено несколько вариантов проживания у озера Иссык-Куль на 1-й береговой линии. Например: отель «Акун Иссык-Куль» или аналогичный. Все номера с собственными ванными комнатами. На территории всех отелей хорошо ловит связь и есть ухоженная парковая зона.

*Фото гостиницы взяты с сайта aik.kg

Питание. Трёхразовое комплексное питание с завтрака 2-го дня по ужин 3-го.

Транспорт. Ночной трансфер к озеру и обратно в город на большом туристическом автобусе на 50 мест. Есть кондиционер. Переезд с прохождением границы займёт около 10-12 часов.

Дети. С любого возраста, на усмотрение родителей.

Уровень сложности. Физическая активность низкая. Вы сами определяете свой досуг на озере.

Отправление в тур возможно ежедневно.

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Алматы

Встречаемся в Алматы и выезжаем на автобусе в сторону озера Иссык-Куль. Ночной переезд (около 10-12 часов в пути).

Обратите внимание, ожидается прохождение границы. Вам необходимо иметь при себе все необходимые документы (перечень пришлём). Также возможна смена автобуса (пересадка в другой) для облегчения процесса прохождения таможенного контроля. Как это происходит: вы доезжаете до таможенного поста, проходите таможню вместе с багажом и пересаживаетесь в другой автобус. Весь процесс контролируется организатором, не переживайте. На посадке вы получите памятку, в которой будут указаны номера всех ваших автобусов и контактные телефоны для экстренной связи.

Выезд из АлматыВыезд из АлматыВыезд из Алматы
2 день

День у озера Иссык-Куль

Приедем на базу у озера ориентировочно к 8:00. Вы заселитесь в номер, отдохнёте и позавтракаете.

Далее весь день будет в вашем распоряжении. Вы сами выберете, чем хотите заняться. Рекомендуем сходить на песчаный пляж, где можно полежать на шезлонге, искупаться в чистейшей воде. Также для вас на территории отеля есть несколько бассейнов с горками, бани, спортивные площадки, водные развлечения, прокат велосипедов и многое другое.

День у озера Иссык-КульДень у озера Иссык-КульДень у озера Иссык-КульДень у озера Иссык-КульДень у озера Иссык-КульДень у озера Иссык-КульДень у озера Иссык-КульДень у озера Иссык-КульДень у озера Иссык-КульДень у озера Иссык-КульДень у озера Иссык-КульДень у озера Иссык-КульДень у озера Иссык-Куль
3 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы продолжите отдыхать на территории отеля у озера и сможете опробовать другие развлечения. Желающие отправятся на экскурсии (за доплату, бронируются на ресепшене комплекса).

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
4 день

Отдых у озера и выезд в Алматы

Завершающий день у озера. Проведите его так, как хочется именно вам, а сотрудники отеля помогут реализовать ваши желания.

Выезд в Алматы после ужина. Прибытие — утром следующего дня.

Отдых у озера и выезд в АлматыОтдых у озера и выезд в АлматыОтдых у озера и выезд в АлматыОтдых у озера и выезд в АлматыОтдых у озера и выезд в АлматыОтдых у озера и выезд в Алматы

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер от/до озера на автобусе
  • Входящие в стоимость проживания услуги отеля
  • Охраняемая автостоянка для вашей машины
Что не входит в цену
  • Билеты до Алматы (точки старта и финиша тура) и обратно в ваш город
  • Развлечения и дополнительные услуги на базе отдыха (катамараны, яхты, прогулки на теплоходе, различные горные экскурсии, прокат велосипедов, баня, бассейн и аквапарк)
  • Цена указана за двух человек при размещении в 2-местном номере. Также есть семейные варианты для родителей с детьми - просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты у организатора
  • После бронирования на сайте нужно полностью оплатить поездку напрямую организатору для брони проживания и трансфера. Отменить данный тур невозможно, но можно поменять отдыхающих
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, улица Байтурсынова, сбор в 20:30
Завершение: Алматы, утром на следующий день после тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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