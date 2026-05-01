В Казахстане мы посетим собрата американского Гранд-Каньона — Чарын: рассмотрим нерукотворные замки
Описание тура
Организационные детали
Во время прогулок рекомендуется пользоваться солнцезащитным кремом.
Программа тура по дням
Чарынский, Лунный, Чёрный каньоны, Долина замков
Отправляемся в путешествие по старому Кульджинскому тракту, который ведёт к границе с Кыргызстаном. Сначала достигнем национального парка «Чарын», где расположено одно из главных природных сокровищ Казахстана — Чарынский каньон. Его виды не уступают в зрелищности Большому каньону в Аризоне!
Мы осмотрим Чарын с разных сторон. Прогуляемся по Долине замков до речного берега, поросшего реликтовыми тополями. Затем обойдём видовые точки и сделаем фото сверху. Отклонимся от популярного маршрута и попадём к инопланетным ландшафтам Лунного каньона, куда редко добираются гости.
Пообедаем и продолжим путь в Чёрный каньон — вы удивитесь, насколько разнообразны пейзажи всего в нескольких километрах друг от друга. Ближе к закату прибудем в Саты на ужин и ночёвку.
Озёра Кольсай и Каинды, переезд на Иссык-Куль
Этот день проведём в горах Заилийского Алатау, где находятся красивейшие горные озёра Кольсай и Каинды. Вы своими глазами увидите пейзажи изо всех туристических буклетов Казахстана.
На машине мы поднимемся к первому озеру, где можно покататься на лодках и катамаранах. По горной тропе можно дойти пешком до озера Кольсай-2. А вот на Кольсай-3 можно попасть только с ночёвкой в палатке и лишь при наличии разрешения от пограничников. Затем поедем на Каинды, из глади которого высятся могучие ели.
Затем пересечём границу с Кыргызстаном и направимся к другому высокогорному озеру — Иссык-Кулю. Следующие несколько дней будем жить поблизости от него, в Караколе.
Достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-Огуз
Утром осмотрим основные достопримечательности Каракола, который ранее носил имя похороненного тут русского путешественника Николая Пржевальского. Зайдём в старинную дунганскую мечеть, которая больше напоминает китайскую пагоду.
Пообедаем в ресторанчике, где можно попробовать локальное блюдо ашлянфу — лапшу с мясом, овощами и дунганским соусом. В тёплое время года можно отправиться на городской пляж и окунуться в кристально чистую воду Иссык-Куля.
Во второй половине дня поедем в ущелье Джеты-Огуз, где расположены напоминающие быков огромные скалы, а одна похожа на разбитое сердце. Вечером вернёмся в Каракол.
Ущелье Барскоон, плато Арабель, памятник Гагарину, каньон Сказка
Завтракаем и направляемся вдоль южного берега Иссык-Куля. Потом повернём на север и поднимемся к ущелью Барскоон, почти на 4000 метров.
Преодолев по пути 2 перевала и полюбовавшись невероятными видами, попадём на плато Арабель (при благоприятной погоде). Здесь не бывает снега всего 2–3 месяца в год, а вокруг высятся укрытые вечными льдами пики.
На обратной дороге остановимся у памятника Юрию Гагарину, который отдыхал в санатории неподалёку. Если захотите, можем прогуляться к водопаду. Также посетим каньон Сказка с живописными пейзажами и поужинаем с видом на Иссык-Куль.
Прощание с Караколом, возвращение в Алматы
Позавтракаем и поедем на каракольский базар, где можно приобрести сувениры и гостинцы. При хорошей погоде можно также заглянуть на пляж, чтобы искупаться в Иссык-Куле. Затем пересечём границу с Казахстаном и вернёмся в Алматы, по пути обязательно сделаем остановку для обеда в национальном кафе.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|56 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин, вода ежедневно
- Все трансферы по маршруту
- Услуги сопровождения гидом-организатором 24/7
- Все входные билеты
- Сборы в нацпарках
- Экскурсии по программе
- Профессиональные фото
Что не входит в цену
- Билеты в Алматы и обратно в ваш город
- Обеды, ужины (кроме включённого)
- Трансферы от/до аэропорта
- 1-местное размещение (при возможности)
- Дополнительные активности