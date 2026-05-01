Отправляемся в путешествие по старому Кульджинскому тракту, который ведёт к границе с Кыргызстаном. Сначала достигнем национального парка «Чарын», где расположено одно из главных природных сокровищ Казахстана — Чарынский каньон. Его виды не уступают в зрелищности Большому каньону в Аризоне!

Мы осмотрим Чарын с разных сторон. Прогуляемся по Долине замков до речного берега, поросшего реликтовыми тополями. Затем обойдём видовые точки и сделаем фото сверху. Отклонимся от популярного маршрута и попадём к инопланетным ландшафтам Лунного каньона, куда редко добираются гости.

Пообедаем и продолжим путь в Чёрный каньон — вы удивитесь, насколько разнообразны пейзажи всего в нескольких километрах друг от друга. Ближе к закату прибудем в Саты на ужин и ночёвку.