Мои заказы

По горным тропам Тянь‑Шаня: из Казахстана в Кыргызстан и обратно в мини-группе

Посетить Чарын, Джеты-Огуз и Барскоон, полюбоваться озёрами Кольсай и Каинды, побывать на Иссык-Куле
2 страны, 1500 километров, часто сменяющие друг друга пейзажи — природная красота Тянь-Шаня раскроется перед вами во всём разнообразии.

В Казахстане мы посетим собрата американского Гранд-Каньона — Чарын: рассмотрим нерукотворные замки
читать дальшеуменьшить

и реликтовые тополя, увидим лунные ландшафты и чёрные склоны. Доберёмся к визитным карточкам из путеводителей — озёрам Кольсай и Каинды. Потом поселимся на берегах легендарного Иссык-Куля и продолжим изучать горы со стороны Кыргызстана.

Полюбуемся алыми гигантами в ущелье Джеты-Огуз и каньоне Сказка, подберёмся к облакам в Барскооне, а также исследуем город Каракол, где нашёл последний приют русский путешественник Николай Пржевальский.

На память у вас останется множество фотографий — чтобы воспоминания о поездке согревали долгие годы.

По горным тропам Тянь‑Шаня: из Казахстана в Кыргызстан и обратно в мини-группе
По горным тропам Тянь‑Шаня: из Казахстана в Кыргызстан и обратно в мини-группе
По горным тропам Тянь‑Шаня: из Казахстана в Кыргызстан и обратно в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Во время прогулок рекомендуется пользоваться солнцезащитным кремом.

Программа тура по дням

1 день

Чарынский, Лунный, Чёрный каньоны, Долина замков

Отправляемся в путешествие по старому Кульджинскому тракту, который ведёт к границе с Кыргызстаном. Сначала достигнем национального парка «Чарын», где расположено одно из главных природных сокровищ Казахстана — Чарынский каньон. Его виды не уступают в зрелищности Большому каньону в Аризоне!

Мы осмотрим Чарын с разных сторон. Прогуляемся по Долине замков до речного берега, поросшего реликтовыми тополями. Затем обойдём видовые точки и сделаем фото сверху. Отклонимся от популярного маршрута и попадём к инопланетным ландшафтам Лунного каньона, куда редко добираются гости.

Пообедаем и продолжим путь в Чёрный каньон — вы удивитесь, насколько разнообразны пейзажи всего в нескольких километрах друг от друга. Ближе к закату прибудем в Саты на ужин и ночёвку.

Чарынский, Лунный, Чёрный каньоны, Долина замковЧарынский, Лунный, Чёрный каньоны, Долина замковЧарынский, Лунный, Чёрный каньоны, Долина замковЧарынский, Лунный, Чёрный каньоны, Долина замков
2 день

Озёра Кольсай и Каинды, переезд на Иссык-Куль

Этот день проведём в горах Заилийского Алатау, где находятся красивейшие горные озёра Кольсай и Каинды. Вы своими глазами увидите пейзажи изо всех туристических буклетов Казахстана.

На машине мы поднимемся к первому озеру, где можно покататься на лодках и катамаранах. По горной тропе можно дойти пешком до озера Кольсай-2. А вот на Кольсай-3 можно попасть только с ночёвкой в палатке и лишь при наличии разрешения от пограничников. Затем поедем на Каинды, из глади которого высятся могучие ели.

Затем пересечём границу с Кыргызстаном и направимся к другому высокогорному озеру — Иссык-Кулю. Следующие несколько дней будем жить поблизости от него, в Караколе.

Озёра Кольсай и Каинды, переезд на Иссык-КульОзёра Кольсай и Каинды, переезд на Иссык-КульОзёра Кольсай и Каинды, переезд на Иссык-КульОзёра Кольсай и Каинды, переезд на Иссык-Куль
3 день

Достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-Огуз

Утром осмотрим основные достопримечательности Каракола, который ранее носил имя похороненного тут русского путешественника Николая Пржевальского. Зайдём в старинную дунганскую мечеть, которая больше напоминает китайскую пагоду.

Пообедаем в ресторанчике, где можно попробовать локальное блюдо ашлянфу — лапшу с мясом, овощами и дунганским соусом. В тёплое время года можно отправиться на городской пляж и окунуться в кристально чистую воду Иссык-Куля.

Во второй половине дня поедем в ущелье Джеты-Огуз, где расположены напоминающие быков огромные скалы, а одна похожа на разбитое сердце. Вечером вернёмся в Каракол.

Достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-ОгузДостопримечательности Каракола, ущелье Джеты-ОгузДостопримечательности Каракола, ущелье Джеты-ОгузДостопримечательности Каракола, ущелье Джеты-Огуз
4 день

Ущелье Барскоон, плато Арабель, памятник Гагарину, каньон Сказка

Завтракаем и направляемся вдоль южного берега Иссык-Куля. Потом повернём на север и поднимемся к ущелью Барскоон, почти на 4000 метров.

Преодолев по пути 2 перевала и полюбовавшись невероятными видами, попадём на плато Арабель (при благоприятной погоде). Здесь не бывает снега всего 2–3 месяца в год, а вокруг высятся укрытые вечными льдами пики.

На обратной дороге остановимся у памятника Юрию Гагарину, который отдыхал в санатории неподалёку. Если захотите, можем прогуляться к водопаду. Также посетим каньон Сказка с живописными пейзажами и поужинаем с видом на Иссык-Куль.

Ущелье Барскоон, плато Арабель, памятник Гагарину, каньон СказкаУщелье Барскоон, плато Арабель, памятник Гагарину, каньон СказкаУщелье Барскоон, плато Арабель, памятник Гагарину, каньон СказкаУщелье Барскоон, плато Арабель, памятник Гагарину, каньон Сказка
5 день

Прощание с Караколом, возвращение в Алматы

Позавтракаем и поедем на каракольский базар, где можно приобрести сувениры и гостинцы. При хорошей погоде можно также заглянуть на пляж, чтобы искупаться в Иссык-Куле. Затем пересечём границу с Казахстаном и вернёмся в Алматы, по пути обязательно сделаем остановку для обеда в национальном кафе.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник56 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 ужин, вода ежедневно
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги сопровождения гидом-организатором 24/7
  • Все входные билеты
  • Сборы в нацпарках
  • Экскурсии по программе
  • Профессиональные фото
Что не входит в цену
  • Билеты в Алматы и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины (кроме включённого)
  • Трансферы от/до аэропорта
  • 1-местное размещение (при возможности)
  • Дополнительные активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, место по договорённости, 9:00
Завершение: Алматы, место по договорённости, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 4 туристов
Я путешествую самостоятельно почти 20 лет. За плечами — 60 стран мира, и впереди ещё много неизведанного. Организовал и провёл десятки туров. Многие из путешественников стали моими друзьями, ведь отправиться
читать дальшеуменьшить

в дорогу душевной компанией проще, чем ехать в одиночку. Ежегодно я открываю для своих попутчиков новые места. Мои маршруты чётко продуманы, интересны и безопасны. В совместной поездке я возьму на себя все организационные вопросы, бронь отелей, общение с местными и вождение машины. Если нужно, я помогу вам подобрать и купить билеты. Просто прилетайте в тот город, откуда начинается наш тур, — и начнётся путешествие! Жизнь коротка и скучна, если провести её на диване у телевизора. Только в дороге жизнь будет долгой и насыщенной. И только от вас зависит, что вы выберете.

Тур входит в следующие категории Алматы

Похожие туры на «По горным тропам Тянь‑Шаня: из Казахстана в Кыргызстан и обратно в мини-группе»

Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
На машине
Джиппинг
2 дня
7 отзывов
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
$940 за всё до 8 чел.
Из Алматы к марсианским пейзажам, поющим барханам и голубому ожерелью Тянь-Шаня (индивидуально)
На машине
Джиппинг
6 дней
4 отзыва
Из Алматы к марсианским пейзажам, поющим барханам и голубому ожерелью Тянь-Шаня (индивидуально)
Алтан-Эмель, Чарын, Кольсай, Каинды, источники - на джипах и пешком
Начало: Алматы, ваш отель, 8:00 или по договорённости
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
299 000 ₽ за всё до 4 чел.
Приключение на Чарыне, Кольсае и Каинды (на 2 дня)
Пешая
На машине
1 день 8 часов
5 отзывов
Приключение на Чарыне, Кольсае и Каинды (на 2 дня)
Начало: Алматы, конкретный адрес или встреча в отеле
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
270 000 ₸ за всё до 8 чел.
Главное в Алматы и природа Тянь-Шаня на джипе: горы, озёра, источники (только для вас)
Джиппинг
4 дня
2 отзыва
Главное в Алматы и природа Тянь-Шаня на джипе: горы, озёра, источники (только для вас)
Заилийский Алатау, каньоны, Кольсай и Каинды, радоновые термы Чунджи
Начало: Алматы, место вашего проживания, время обговаривае...
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
150 000 ₽ за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Алматы
Все туры из Алматы
56 000 ₽ за человека