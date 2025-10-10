Из Алматы к марсианским пейзажам, поющим барханам и голубому ожерелью Тянь-Шаня (индивидуально)
Алтан-Эмель, Чарын, Кольсай, Каинды, источники - на джипах и пешком
Сказка не во сне, а наяву! Алтын-Эмель, Актау и Чарын станут декорациями путешествия, в котором за несколько дней откроются все оттенки казахстанской природы — от барханов и марсианских гор до читать дальшеуменьшить
каньонов и изумрудных озёр.
Вы сможете услышать «песню» бархана, увидеть древнюю иву, пройтись по тропам Тигровых гор и прогуляться вдоль Кольсайского берега.
Путь пройдёт через степи, термальные источники и горные долины, где активный ритм дня сменяется вечерним покоем под звёздами.
Комфортные переезды на внедорожниках, проверенные гостевые дома и неспешный темп делают маршрут доступным и для семей, и для тех, кто хочет увидеть многое без спешки. Запечатлим наши приключения на съёмке с дрона!
Возможна корректировка маршрута по погоде для выбора лучших условий освещения и меньшего числа путешественников.
Программа тура по дням
1 день
Алтын-Эмель: бархан, степь и первые впечатления
Путешествие начинается с выезда из Алматы в направлении Басши. Далее маршрут приведёт нас к знаменитому Поющему бархану и историческим останкам Ошакараша (Ошактаса). Здесь познакомимся с природным масштабом Жетысу — бескрайняя степь, мягкий ветер и песчаные волны создают атмосферу простора и свободы.
В середине дня предусмотрен обед, после чего запланирована прогулка по бархану и возможность попробовать мини-сандбординг. К вечеру — встреча заката с фотосессией: кадры на дрон или 360-градусную камеру отлично передают величие этих мест.
Ночь пройдёт в гостевом доме: чистые уютные комнаты, горячий душ и домашняя атмосфера обеспечат комфорт после первого насыщенного дня.
2 день
Актау, Тигровые горы и древняя ива
После завтрака отправимся к горам Актау: разноцветные слоистые склоны напоминают пейзажи другой планеты. Затем запланирована остановка у семисотлетней ивы — живого свидетеля веков, и посещение Тигровых гор с характерными каменными полосами, похожими на хищные полосы тигра.
После обеда направимся к Чунже. Вечером вы сможете расслабиться в термальных источниках: тёплая минеральная вода снимает усталость и возвращает силы. Над головой — ясное звёздное небо, а вокруг — тишина гор.
Ужин включён, размещение в гостевом доме или отеле. Лёгкий треккинг по Актау займёт около 1–2 часов, рельеф ровный и доступный для любого уровня подготовки.
3 день
3 каньона: Лунный, Чёрный и Чарын
После завтрака начинается насыщенный день, посвящённый каньонам. Сначала предстоит прогулка по Лунному, где мягкие очертания холмов создают ощущение нахождения на другой планете. Затем маршрут приведёт нас к Чёрному, где отвесные скалы и глубокие ущелья контрастируют с предыдущими пейзажами. Завершением дня станет посещение Чарынского каньона и Долины замков — места, поражающего мощью и масштабом природных форм.
Треккинг займёт около 2–3 часов, спуск и подъём проходят в комфортном темпе. После насыщенного дня — ужин и отдых в тёплом гостевом доме.
4 день
Каинды и Кольсай: подводный лес и изумрудные озёра
После завтрака выезжаем к озеру Каинды, где под гладью бирюзовой воды скрыт затонувший лес. По погоде возможно катание на лодке или сапборде — отличная возможность увидеть затопленные ели с необычного ракурса. Далее направимся к Кольсайскому озеру, окружённому еловыми лесами. Прогулка вдоль берега открывает виды на отражения гор и насыщенные зелёные оттенки воды.
Треккинг лёгкий, занимает около 1–2 часов. Включён обед. После обеда — возвращение в Алматы.
5 день
Алматы
Сегодня программа сосредоточена в пределах города и его окрестностей. Вас ждёт подъём по канатной дороге на Шымбулак и прогулка по знаменитому катку Медео. После этого — знакомство с городской частью Алматы: Зелёный базар, Кафедральный собор, уютные кофейни и дегустация местных сладостей.
Ланч не входит в стоимость, можно выбрать заведение по вкусу — от уличных кафе до гастрономических ресторанов. По желанию возможно остаться на ночь в одном из отелей Алматы (организаторы помогут с подбором и бронированием) или продолжить отдых на источниках.
6 день
Ущелье Аю-Сай, горячие источники и панорама города
Начнём день с поездки в ущелье Аю-Сай, где запланирован короткий треккинг вдоль реки. Каменные стены каньона, журчание воды и прохладный воздух создают идеальное завершение активной части путешествия. Далее предусмотрено посещение горячего источника в горах — возможность расслабиться и насладиться природным теплом.
Финальная точка — холм Кок-Тобе, откуда открывается панорама Алматы. Здесь можно сделать последние фото и попрощаться с горами. После — трансфер в отель или аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание по программе
Трансферы на внедорожниках
Трансфер до аэропорта
Работа гида-водителя
Все входные билеты в национальные парки
Фотосъёмка (в том числе с дроном)
Аптечка
Тёплые пледы для встречи закатов
Что не входит в цену
Перелёт до Алматы и обратно
Отель в Алматы (по запросу)
Обеды и ланчи в дни 3, 5 и 6
Трансфер из аэропорта
Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, ваш отель, 8:00 или по договорённости
Завершение: Алматы, ваш отель или аэропорт, 18:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 64 туристов
Я русско- и англоязычный гид. Люблю путешествовать и открывать новые места. Я позитивный и жизнерадостный человек и могу поделиться своими эмоциями с вами. А ещё я со своей командой сделаю ваш отдых незабываемым, и вы обязательно захотите вернуться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Долго не могли решить, куда именно поехать в Казахстан, чтобы неделя прошла не зря. Перебирали разные направления, но в итоге остановились на Алматинской области. А дальше начался самый ответственный этап читать дальшеуменьшить
- поиск гида и программы. Нас было четверо девушек, поэтому хотелось, чтобы всё было надёжно, комфортно, интересно и при этом ещё и красиво на фото. Юля учла все наши пожелания. И поездка получилась именно такой, как мы мечтали.
Даже когда погода подводила, это не портило впечатления, наоборот, добавляло своей атмосферы. Очень рада, что выбрали именно её. Если сомневаетесь, кому доверить свой отдых, смело обращайтесь к Юле, она сделает путешествие по-настоящему ярким и запоминающимся.
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М
Михаил
Никогда не думал, что можно кататься на сноуборде по песку, но такое существует и было невероятно. Вся семья в восторге. Когда выбирали программу, немного сомневались, но решили попробовать. Сначала смутило, что гид молодая девушка, думали, справится ли. Но она нас просто покорила. С ней было интересно, весело и абсолютно комфортно. Только положительные эмоции. Спасибо за этот опыт.
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С
Светлана
Мы с подругами долго думали, когда лучше поехать — летом, хотя понятно что в степи жара будет дикая, или осенью, когда может быть дождливо и сыро. А нам очень хотелось читать дальшеуменьшить
сделать классные фото. В итоге почти две недели с Юлей выбирали подходящее время и, честно, не ошиблись. Юля объяснила, что в горах летом погодка намного мягче и комфортнее, чем в степной зоне. Я просто в шоке от цветов на озёрах — такого раньше не видела! Впечатлений куча, но их сложно все описать тут. Отзыв у меня не только о природной красоте Казахстана, но и о том, как работает гид. Юля реально внимательна к каждому нашему пожеланию. Раньше мы общались с другим гидом, и показалось, что ему все равно, когда мы приедем — главное, заработать. А вот Юля реально учла все наши желания, грамотно выбрала даты и показала места просто супер.
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М
Максим
Спасибо этой чудесной команде за организацию тура, остались очень довольны, ждём новых путешествий!
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