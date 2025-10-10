Путешествие начинается с выезда из Алматы в направлении Басши. Далее маршрут приведёт нас к знаменитому Поющему бархану и историческим останкам Ошакараша (Ошактаса). Здесь познакомимся с природным масштабом Жетысу — бескрайняя степь, мягкий ветер и песчаные волны создают атмосферу простора и свободы.

В середине дня предусмотрен обед, после чего запланирована прогулка по бархану и возможность попробовать мини-сандбординг. К вечеру — встреча заката с фотосессией: кадры на дрон или 360-градусную камеру отлично передают величие этих мест.

Ночь пройдёт в гостевом доме: чистые уютные комнаты, горячий душ и домашняя атмосфера обеспечат комфорт после первого насыщенного дня.