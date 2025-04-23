У Вас есть возможность увидеть все топовые локации Казахстана меньше, чем за одну неделю! Мы живем рядом с удивительными и загадочным миром, о котором читали в книжках и смотрели фильмы, но что мы действительно знаем о нём? Данный тур приоткроет для вас тайны живописной и непостижимой Средней Азии.
Описание тура
Авторский тур по волшебной Азии
У вас есть уникальная возможность увидеть потрясающие места средней Азии – разве это не вдохновляет? Мы живем рядом с удивительным и загадочным миром, о котором читали в книгах и смотрели в фильмах. Но что мы действительно знаем о нем? Этот тур приоткроет перед вами тайны чудесной Азии!
Путешествие в Казахстан
Мы отправимся в Казахстан, чтобы насладиться великолепием Гранд каньона, а точнее его удивительными братьями-близнецами: Чарынским, Черным и Лунным каньонами. Эти природные чудеса расположены совсем недалеко от нас!
Что вас ждет?
В этом туре вы сможете:
- Погрузиться в атмосферу загадочных ландшафтов;
- Увидеть уникальные природные образования;
- Открыть для себя культуру и традиции региона;
- Запечатлеть незабываемые моменты на фотографиях.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие!
Не упустите шанс увидеть красоту, о которой мечтали. Путешествие по волшебной Азии станет для вас не только приключением, но и источником вдохновения. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты!
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Въезд на территорию Чарынского каньона
- Долина замков
- Черный каньон
- Озеро Кольсай
- Медео
- Ущелье Алмарасан (горные термальные источники)
- Вечерний Кок-Тобе
- И многое другое
Что включено
- Проживание в домике в поселке Саты
- Проживание в отеле
- Проезд на Уазиках до Кайынды
- Экологические сборы
- Услуги гидов и организаторов
- Вечерняя программа у костра
- 3-разовое питание
- Трансфер на все экскурсии
Что не входит в цену
- Перелет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт ул. Майлина, 2
Завершение: Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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