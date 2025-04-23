5-дневный тур по Алматы и Алматинской области

У Вас есть возможность увидеть все топовые локации Казахстана меньше, чем за одну неделю! Мы живем рядом с удивительными и загадочным миром, о котором читали в книжках и смотрели фильмы, но что мы действительно знаем о нём? Данный тур приоткроет для вас тайны живописной и непостижимой Средней Азии.
5-дневный тур по Алматы и Алматинской области
5-дневный тур по Алматы и Алматинской области
5-дневный тур по Алматы и Алматинской области
Ближайшие даты:
23
апр30
апр7
мая14
мая21
мая28
мая4
июн
Время начала: 12:00

Описание тура

Авторский тур по волшебной Азии

У вас есть уникальная возможность увидеть потрясающие места средней Азии – разве это не вдохновляет? Мы живем рядом с удивительным и загадочным миром, о котором читали в книгах и смотрели в фильмах. Но что мы действительно знаем о нем? Этот тур приоткроет перед вами тайны чудесной Азии!

Путешествие в Казахстан

Мы отправимся в Казахстан, чтобы насладиться великолепием Гранд каньона, а точнее его удивительными братьями-близнецами: Чарынским, Черным и Лунным каньонами. Эти природные чудеса расположены совсем недалеко от нас!

Что вас ждет?

В этом туре вы сможете:

  • Погрузиться в атмосферу загадочных ландшафтов;
  • Увидеть уникальные природные образования;
  • Открыть для себя культуру и традиции региона;
  • Запечатлеть незабываемые моменты на фотографиях.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие!

Не упустите шанс увидеть красоту, о которой мечтали. Путешествие по волшебной Азии станет для вас не только приключением, но и источником вдохновения. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты!

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Въезд на территорию Чарынского каньона
  • Долина замков
  • Черный каньон
  • Озеро Кольсай
  • Медео
  • Ущелье Алмарасан (горные термальные источники)
  • Вечерний Кок-Тобе
  • И многое другое
Что включено
  • Проживание в домике в поселке Саты
  • Проживание в отеле
  • Проезд на Уазиках до Кайынды
  • Экологические сборы
  • Услуги гидов и организаторов
  • Вечерняя программа у костра
  • 3-разовое питание
  • Трансфер на все экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт ул. Майлина, 2
Завершение: Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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