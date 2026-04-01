Встретимся и начнём знакомство с Алматы с обзорной экскурсии по городу. Проедем к высокогорному комплексу «Медео», откуда по канатной дороге поднимемся к знаменитому катку «Чимбулак», расположенному в горах Заилийского Алатау.

Полюбуемся горными пейзажами, вернёмся в город и прогуляемся по его исторической части. Посетим Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев — самый старый парк Алматы. Увидим Вознесенский собор, уникальный деревянный храм без единого гвоздя, и заглянем на Зелёный базар, где попробуем традиционные местные деликатесы.