В мини-группе по Казахстану: главное в Алматы, каньоны и озёра Кольсай и Каинды

Совершить хайкинг у горных водоёмов, расслабиться в термальных источниках и переночевать в юрте
Это путешествие подарит яркие впечатления от юго-востока Казахстана.

Мы поднимемся по канатной дороге от комплекса «Медео» к знаменитому катку «Чимбулак», прогуляемся по историческому сердцу Алматы и заглянем на Зелёный базар, где
вы сможете попробовать местные деликатесы.

Полюбуемся невероятным цветом воды и пейзажами озера Кольсай и затопленным лесом Каинды, где стволы елей поднимаются прямо из воды.

Пройдёмся по фантастическим ландшафтам Чарынского, Чёрного и Лунного каньонов, а завершим маршрут расслаблением в горячих термальных источниках под открытым небом.

Описание тура

Организационные детали

Все локации находятся на расстоянии 2–3 часов езды друг от друга, ежедневно в пути не менее 3 часов.
Тур проводят сертифицированные гиды.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Алматы, комплекс "Медео", каток "Чимбулак"

Встретимся и начнём знакомство с Алматы с обзорной экскурсии по городу. Проедем к высокогорному комплексу «Медео», откуда по канатной дороге поднимемся к знаменитому катку «Чимбулак», расположенному в горах Заилийского Алатау.

Полюбуемся горными пейзажами, вернёмся в город и прогуляемся по его исторической части. Посетим Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев — самый старый парк Алматы. Увидим Вознесенский собор, уникальный деревянный храм без единого гвоздя, и заглянем на Зелёный базар, где попробуем традиционные местные деликатесы.

2 день

Озёра Кольсай и Каинды

Утром отправимся к одному из самых живописных уголков Казахстана — горным озёрам Кольсай и Каинды, известным кристально чистой водой и окружающими еловыми склонами. Нас ждёт лёгкий хайкинг по горной местности без серьёзных нагрузок. По желанию можно будет прокатиться на лошадях или выйти на воду на лодках, чтобы рассмотреть озёра с нового ракурса. А ночь проведём в настоящей аутентичной юрте.

3 день

Каньоны и термальные источники

Этот день тоже посвятим природным чудесам региона. Увидим Чарынский каньон с масштабными скальными формами, заедем в Чёрный и Лунный каньоны, отличающиеся необычными цветами и рельефом. После насыщенной прогулки переедем к горячим источникам, где вечером вас ждёт релакс в бассейнах с тёплой природной водой на территории зоны отдыха.

4 день

Горячие источники, возвращение в Алматы, завершение тура

До 12:00 продолжим отдых на горячих источниках. После отправимся обратно в Алматы. Дорога займёт около 4 часов, и по пути можно будет ещё раз полюбоваться меняющимися пейзажами.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет89 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание и питание в национальной юрте
  • Проживание на зоне отдыха с горячими источниками
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Входные билеты во все национальные парки
  • Вода
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Алматы и обратно
  • Проживание в отеле Алматы - от $100 за ночь
  • Питание в ресторанах
  • Катание на лошадях или лодках
  • Билеты на канатную дорогу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, старт от вашего отеля, 8:00
Завершение: Алматы, у вашего отеля, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 29 туристов
Я русско- и англоязычный гид. Люблю путешествовать и открывать новые места. Я позитивный и жизнерадостный человек и могу поделиться своими эмоциями с вами. А ещё я со своей командой сделаю ваш отдых незабываемым, и вы обязательно захотите вернуться!

