Астана — это футуристическая архитектура, широкие проспекты и большие амбиции.
Я покажу вам главные локации города — от «Байтерека» и Центральной мечети до района ЭКСПО и площади Независимости.
Вы прогуляетесь по набережной, увидите историческую часть и узнаете, как Казахстан менялся после переноса столицы и чем живёт страна сегодня.
Описание экскурсии
Монумент «Байтерек» — главный символ современной Астаны. Я расскажу, почему именно он стал её визитной карточкой.
Центральная мечеть. Зайдём внутрь, чтобы почувствовать её масштаб и атмосферу.
Район Экспо с футуристическими павильонами. Вы узнаете, как международная выставка изменила Астану.
Спортивный и медицинский кластеры — пример того, как развивается инфраструктура города.
Назарбаев Университет. Увидим кампусы и учебные корпуса и поговорим о системе образования в Казахстане.
Памятник Жанибеку и Керею — основателям Казахского ханства. Обсудим историю становления казахской государственности.
Рыба-мост и набережная. Пройдёмся по необычному мосту и познакомимся с повседневностью Астаны, её Арбатом и прогулочными зонами.
Памятник Томирис — легендарной царице. Я расскажу о её месте в истории степи.
Европейские кварталы — районы с необычной архитектурой и широкими улицами.
Площадь Независимости. Здесь — Дворец мира и согласия, Национальный музей и другие достопримечательности.
Ещё я расскажу:
почему Казахстан называют страной дружбы народов
как менялась Астана и почему столицу перенесли именно сюда
как жил и живёт казахский народ — от древности до современности
что особенного в культуре, традициях и кухне этой земли
как устроены образование и медицина в стране
Организационные детали
Едем на минивэне Toyota Vellfire или Toyota Alphard.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ербол — ваш гид в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 25 туристов
Переехал в Астану сразу, как город стал столицей. Имею опыт работы в государственных и частных учреждениях, работал с большими и компактными коллективами и руководил ими. Хорошо разбираюсь в финансовых, юридических
и исторических вопросах.
Сам много путешествую по своей необъятной стране на личном минивэне с семьёй. Более двух лет работаю водителем на своём минивэне с профессиональными гидами. Набрав опыт, прошёл курсы в уполномоченном органе и получил сертификат Персонального гида. Свободно владею русским, казахским и бытовым английским.
Жду вас в гости!
