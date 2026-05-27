Астана — это футуристическая архитектура, широкие проспекты и большие амбиции. Я покажу вам главные локации города — от «Байтерека» и Центральной мечети до района ЭКСПО и площади Независимости. Вы прогуляетесь по набережной, увидите историческую часть и узнаете, как Казахстан менялся после переноса столицы и чем живёт страна сегодня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Астане

Описание экскурсии

Монумент «Байтерек» — главный символ современной Астаны. Я расскажу, почему именно он стал её визитной карточкой.

Центральная мечеть. Зайдём внутрь, чтобы почувствовать её масштаб и атмосферу.

Район Экспо с футуристическими павильонами. Вы узнаете, как международная выставка изменила Астану.

Спортивный и медицинский кластеры — пример того, как развивается инфраструктура города.

Назарбаев Университет. Увидим кампусы и учебные корпуса и поговорим о системе образования в Казахстане.

Памятник Жанибеку и Керею — основателям Казахского ханства. Обсудим историю становления казахской государственности.

Рыба-мост и набережная. Пройдёмся по необычному мосту и познакомимся с повседневностью Астаны, её Арбатом и прогулочными зонами.

Памятник Томирис — легендарной царице. Я расскажу о её месте в истории степи.

Европейские кварталы — районы с необычной архитектурой и широкими улицами.

Площадь Независимости. Здесь — Дворец мира и согласия, Национальный музей и другие достопримечательности.

Ещё я расскажу:

почему Казахстан называют страной дружбы народов

как менялась Астана и почему столицу перенесли именно сюда

как жил и живёт казахский народ — от древности до современности

что особенного в культуре, традициях и кухне этой земли

как устроены образование и медицина в стране

Организационные детали

Едем на минивэне Toyota Vellfire или Toyota Alphard.