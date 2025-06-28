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Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Астаны

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Астане, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Вперёд в прошлое: по закоулкам Акмолинска и Целинограда
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вперёд в прошлое: Акмолинск и Целиноград
Погрузитесь в прошлое Астаны, гуляя по купеческим кварталам и советским постройкам. Узнайте, как любовь купца оставила след в городе
Начало: У Русского драматического театра
«И выясните, какое имя носит сейчас улица Ленина»
Сегодня в 13:30
5 июл в 09:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Познакомьтесь с уличным искусством Астаны, узнайте историю граффити и муралов, оцените работы местных художников и погрузитесь в атмосферу творчества
Начало: На Арбате
16 июл в 14:00
17 июл в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 15 чел.
Истоки Астаны: от кочевий до столицы
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Истоки Астаны: от кочевий до столицы
Увидеть прошлое, память и историю города, спрятанную за современными фасадами
Начало: Театра им. Горького
«Думская улица — когда-то здесь стояла Городская дума, решались вопросы местного значения, билось сердце уездного города»
Завтра в 19:00
5 июл в 18:30
3000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Савелий
    28 июня 2025
    Вперёд в прошлое: по закоулкам Акмолинска и Целинограда
    Отличная экскурсия. Жанар отличная разбирается в материале хорошо рассказывает, мне очень понравилось узнал много нового
  • М
    Мария
    22 июня 2025
    Вперёд в прошлое: по закоулкам Акмолинска и Целинограда
    Нам все очень понравилось! Рады, что благодаря этой экскурсии познакомились именно со старой частью города, это помогло увидеть Астану с разных сторон и сложить в голове более полный образ. Жанар - прекрасная рассказчица, было очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую!
    Нам все очень понравилось! Рады, что благодаря этой экскурсии познакомились именно со старой частью города, этоНам все очень понравилось! Рады, что благодаря этой экскурсии познакомились именно со старой частью города, этоНам все очень понравилось! Рады, что благодаря этой экскурсии познакомились именно со старой частью города, этоНам все очень понравилось! Рады, что благодаря этой экскурсии познакомились именно со старой частью города, этоНам все очень понравилось! Рады, что благодаря этой экскурсии познакомились именно со старой частью города, это
  • М
    Мария
    16 июня 2025
    Вперёд в прошлое: по закоулкам Акмолинска и Целинограда
    Очень познавательная и интересная экскурсия! Всем советую, кто интересуется историей возникновения Астаны. Время пролетело незаметно, но узнали много нового и интересного. Спасибо большое!
  • В
    Велькина
    21 мая 2025
    Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
    Очень понравилась экскурсия. Рекомендую посетить. Рассказчик знает тему о которой рассказывает.
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2025
    Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
    Дмитрий прекрасен, делает работу выше ожиданий, очень вовлечен в тему и в заботу о клиенте. Мы довольны! Не торопится, рассказывает обстоятельно, задерживается, пока весь материал не донесет
    Дмитрий прекрасен, делает работу выше ожиданий, очень вовлечен в тему и в заботу о клиенте. МыДмитрий прекрасен, делает работу выше ожиданий, очень вовлечен в тему и в заботу о клиенте. Мы
  • Е
    Елизавета
    26 апреля 2025
    Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
    Хорошо продуманная нестандартная экскурсия, которая позволяет посмотреть на Астану с другой стороны. Видно, что Дмитрий в материале и получает удовольствие
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    от изучения этой темы. 3 часа прошли незаметно, мы с интересом слушали и получили большое удовольствие, заодно прогулялись по правому берегу, который очень сильно отличается от левого. Рекомендуем эту экскурсию к посещению!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вперёд в прошлое: по закоулкам Акмолинска и Целинограда
  2. Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
  3. Истоки Астаны: от кочевий до столицы
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Башня «Байтерек»
  2. Самое главное
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Выставочный комплекс «Экспо»
  5. Бульвар Нуржол
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Монумент Казак Ели
  8. Дворец мира и согласия
  9. Парк Влюбленных
  10. Площадь Независимости
Сколько стоит экскурсия по Астане в июле 2025
Сейчас в Астане в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 4500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Астаны. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод