Индивидуальная
до 3 чел.
Вперёд в прошлое: Акмолинск и Целиноград
Погрузитесь в прошлое Астаны, гуляя по купеческим кварталам и советским постройкам. Узнайте, как любовь купца оставила след в городе
Начало: У Русского драматического театра
«И выясните, какое имя носит сейчас улица Ленина»
Сегодня в 13:30
5 июл в 09:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Познакомьтесь с уличным искусством Астаны, узнайте историю граффити и муралов, оцените работы местных художников и погрузитесь в атмосферу творчества
Начало: На Арбате
16 июл в 14:00
17 июл в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Истоки Астаны: от кочевий до столицы
Увидеть прошлое, память и историю города, спрятанную за современными фасадами
Начало: Театра им. Горького
«Думская улица — когда-то здесь стояла Городская дума, решались вопросы местного значения, билось сердце уездного города»
Завтра в 19:00
5 июл в 18:30
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССавелий28 июня 2025Отличная экскурсия. Жанар отличная разбирается в материале хорошо рассказывает, мне очень понравилось узнал много нового
- ММария22 июня 2025Нам все очень понравилось! Рады, что благодаря этой экскурсии познакомились именно со старой частью города, это помогло увидеть Астану с разных сторон и сложить в голове более полный образ. Жанар - прекрасная рассказчица, было очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую!
- ММария16 июня 2025Очень познавательная и интересная экскурсия! Всем советую, кто интересуется историей возникновения Астаны. Время пролетело незаметно, но узнали много нового и интересного. Спасибо большое!
- ВВелькина21 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Рекомендую посетить. Рассказчик знает тему о которой рассказывает.
- ЮЮлия29 апреля 2025Дмитрий прекрасен, делает работу выше ожиданий, очень вовлечен в тему и в заботу о клиенте. Мы довольны! Не торопится, рассказывает обстоятельно, задерживается, пока весь материал не донесет
- ЕЕлизавета26 апреля 2025Хорошо продуманная нестандартная экскурсия, которая позволяет посмотреть на Астану с другой стороны. Видно, что Дмитрий в материале и получает удовольствие
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Астане в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 4500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Астаны. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод