С Савелий Вперёд в прошлое: по закоулкам Акмолинска и Целинограда Отличная экскурсия. Жанар отличная разбирается в материале хорошо рассказывает, мне очень понравилось узнал много нового

М Мария Вперёд в прошлое: по закоулкам Акмолинска и Целинограда Нам все очень понравилось! Рады, что благодаря этой экскурсии познакомились именно со старой частью города, это помогло увидеть Астану с разных сторон и сложить в голове более полный образ. Жанар - прекрасная рассказчица, было очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую!

М Мария Вперёд в прошлое: по закоулкам Акмолинска и Целинограда Очень познавательная и интересная экскурсия! Всем советую, кто интересуется историей возникновения Астаны. Время пролетело незаметно, но узнали много нового и интересного. Спасибо большое!

В Велькина Искусство улиц: граффити и муралы Астаны Очень понравилась экскурсия. Рекомендую посетить. Рассказчик знает тему о которой рассказывает.

Ю Юлия Искусство улиц: граффити и муралы Астаны Дмитрий прекрасен, делает работу выше ожиданий, очень вовлечен в тему и в заботу о клиенте. Мы довольны! Не торопится, рассказывает обстоятельно, задерживается, пока весь материал не донесет