читать дальше

Детям также было интересно слушать гида. Несмотря на то, что экскурсия недолгая, было ощущение, что мы с Алмой провели весь день, так как получили очень много новой и интересной информации - начиная с древних времен и до современности. По ходу экскурсии зашли в супермаркет, где гид нас познакомила с национальными продуктами и их историей. Прошлись по старой части города, по местному "Арбату", по набережной, послушали рассказы про купеческие особняки, про советские и современные здания, мосты, про национальные узоры, украшения и многое другое. Алма очень отзывчивый, открытый и душевный гид, который нас влюбил еще больше в Астану. Время пролетело незаметно и не хотелось расставаться с прекрасным гидом. Всем рекомендуем посетить её экскурсии!