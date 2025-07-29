Индивидуальная
до 5 чел.
Истоки Астаны: от кочевий до столицы
Путешествие по старой части Астаны, где история оживает. Узнайте, как город менялся и развивался, и какие тайны хранит река Ишим
Начало: У театра им. Горького
14 авг в 17:00
15 авг в 17:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища нации в Астане
Погрузитесь в мир казахских традиций, посетив уникальные места, которые не найдёте на карте. Исследуйте быт кочевников и насладитесь национальными сладостями
Начало: На улице Кордай
18 авг в 10:00
20 авг в 10:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Деловая и культурная Астана
Оценить роскошь Востока, утончённость Запада и национальный колорит столицы
Завтра в 10:30
22 авг в 10:30
9700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарат29 июля 2025Истоки Астаны: от кочевий до столицыДата посещения: 28 июля 2025Экскурсовод Алма, очень грамотный и приветливый специалист. Пешая прогулка доставила нашей семье удовольствие и дала много полезной информации. Рекомендую к заказу
- ДДмитрий4 августа 2025Познавательная экскурсия, спасибо Алме. Рекомендую.
Отдельно отмечу:
1. Гибкость по времени: через чат договорились на удобное мне время, которого изначально не было
- ССергей1 августа 2025С удовольствием оставляем отзыв о замечательной экскурсии с прекрасной Алмой!! Алма влюбила нас в свой город- большое количество исторических фактов,
- ВВиктория30 июля 2025Прекрасная прогулка по Астане получилась в отличной компании, где узнали много нового и интересного!
Очень комфортно построен маршрут, не устали!
Была и история, и приятный диалог, и Легкий юмор!
Самое главное-очень оперативно нашли экскурсию и забронировали.
Спасибо Алме за этот вечер и рекомендации🙏🏻
- РРадик24 июля 2025Экскурсия нам очень понравилась, так как Алма очень подробно и захватывающе рассказывала обо всём, что было заявлено в анонсе экскурсии.
- ККема24 июля 2025Алма, молодец 👍 рассказывает красочно и эмоционально. Ее интересно слушать и приятно.
Все были очень довольны и потом делились друг с другом о том как она это красиво и профессионально делала.
Алма, благодарю ❤️🌺
- ААнна21 июля 2025Спасибо большое Алме за потрясающую экскурсия! Узнали не только о истории Акмолинска и Целинограда, но и погрузились в традиции, обычаи
- ЕЕлизавета16 июля 2025Прекрасная экскурсия по старому городу Астаны! 🏛 Мы не просто гуляли по улицам, мы буквально путешествовали во времени. Алма сразу
- ЛЛара5 июня 2025Очень классная энергетика у гида,а так же эрудированность и понятность информации. А так же понравились локации,все продуманно до мелочей!)
- ЭЭдуард3 июня 2025Прекрасная экскурсия с погружением в национальный быт и народное искусство. Экскурсия очень разнообразная и удобная по продолжительности. Включает посещение музея,
- ААнастасия24 апреля 2025Эта экскурсия оставила тоже огромное впечатление, смотрели юрту, быт, ковры, картины, украшения. Узнали много исторических фактов в рассказе экскурсовода.
Ещё мы стреляли из лука, это особая энергия! и даже попали пару раз в цель 😂.
Благодарю за прекрасное мероприятие! 💖
- ЮЮлия10 января 2025Настоятельно рекомендую посмотреть Астану вместе с Жанар! Как это приятно, когда город показывает увлеченный, любящий свой край человек! Очень интересная экскурсия! Очень рады что нам так повезло и Жанар в этот день была свободна и смогла показать нам город!
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Астане в августе 2025
Сейчас в Астане в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 9700. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по теме «Необычные дома», 12 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь