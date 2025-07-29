Мои заказы

Необычные дома в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Астане, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Истоки Астаны: от кочевий до столицы
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Истоки Астаны: от кочевий до столицы
Путешествие по старой части Астаны, где история оживает. Узнайте, как город менялся и развивался, и какие тайны хранит река Ишим
Начало: У театра им. Горького
14 авг в 17:00
15 авг в 17:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Сокровища нации в Астане
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища нации в Астане
Погрузитесь в мир казахских традиций, посетив уникальные места, которые не найдёте на карте. Исследуйте быт кочевников и насладитесь национальными сладостями
Начало: На улице Кордай
18 авг в 10:00
20 авг в 10:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Деловая и культурная Астана
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Деловая и культурная Астана
Оценить роскошь Востока, утончённость Запада и национальный колорит столицы
Завтра в 10:30
22 авг в 10:30
9700 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марат
    29 июля 2025
    Истоки Астаны: от кочевий до столицы
    Дата посещения: 28 июля 2025
    Экскурсовод Алма, очень грамотный и приветливый специалист. Пешая прогулка доставила нашей семье удовольствие и дала много полезной информации. Рекомендую к заказу
  • Д
    Дмитрий
    4 августа 2025
    Истоки Астаны: от кочевий до столицы
    Познавательная экскурсия, спасибо Алме. Рекомендую.
    Отдельно отмечу:
    1. Гибкость по времени: через чат договорились на удобное мне время, которого изначально не было
    читать дальше

    в приложении
    2. У экскурсовода с собой были фотки (в т. ч. черно-белые) ключевых обьектов, где можно увидеть достопримечательности в их историческом виде
    3. Рекомендации по сувенирам, в т. ч. продуктовым
    4. Обязательно надо посетить новую часть города, но это уже предмет отдельной экскурсии

  • С
    Сергей
    1 августа 2025
    Истоки Астаны: от кочевий до столицы
    С удовольствием оставляем отзыв о замечательной экскурсии с прекрасной Алмой!! Алма влюбила нас в свой город- большое количество исторических фактов,
    читать дальше

    рассказанных с душой!! Алма чувствует свою группу- что интересно, с какой скоростью передвигаться по городу, на чем сделать акцент!! Столько интересных фактов, зданий с историей мы узнали и посмотрели!! Экскурсия очень интересная!! Всем рекомендуем!! Отдельно хотим сказать, что Алма не только профессиональный экскурсовод, но и замечательный человек- уже после экскурсии оставалась на связи, выслала все ссылки, подсказала, какие продукты и где покупать!! Очень приятно, что именно Алма познакомила нас с Астаной!! Процветания и удачи Алме и ее делу!!

  • В
    Виктория
    30 июля 2025
    Истоки Астаны: от кочевий до столицы
    Прекрасная прогулка по Астане получилась в отличной компании, где узнали много нового и интересного!
    Очень комфортно построен маршрут, не устали!
    Была и история, и приятный диалог, и Легкий юмор!
    Самое главное-очень оперативно нашли экскурсию и забронировали.
    Спасибо Алме за этот вечер и рекомендации🙏🏻
  • Р
    Радик
    24 июля 2025
    Истоки Астаны: от кочевий до столицы
    Экскурсия нам очень понравилась, так как Алма очень подробно и захватывающе рассказывала обо всём, что было заявлено в анонсе экскурсии.
    читать дальше

    Детям также было интересно слушать гида. Несмотря на то, что экскурсия недолгая, было ощущение, что мы с Алмой провели весь день, так как получили очень много новой и интересной информации - начиная с древних времен и до современности. По ходу экскурсии зашли в супермаркет, где гид нас познакомила с национальными продуктами и их историей. Прошлись по старой части города, по местному "Арбату", по набережной, послушали рассказы про купеческие особняки, про советские и современные здания, мосты, про национальные узоры, украшения и многое другое. Алма очень отзывчивый, открытый и душевный гид, который нас влюбил еще больше в Астану. Время пролетело незаметно и не хотелось расставаться с прекрасным гидом. Всем рекомендуем посетить её экскурсии!

    Экскурсия нам очень понравилась, так как Алма очень подробно и захватывающе рассказывала обо всём, что былоЭкскурсия нам очень понравилась, так как Алма очень подробно и захватывающе рассказывала обо всём, что былоЭкскурсия нам очень понравилась, так как Алма очень подробно и захватывающе рассказывала обо всём, что былоЭкскурсия нам очень понравилась, так как Алма очень подробно и захватывающе рассказывала обо всём, что былоЭкскурсия нам очень понравилась, так как Алма очень подробно и захватывающе рассказывала обо всём, что былоЭкскурсия нам очень понравилась, так как Алма очень подробно и захватывающе рассказывала обо всём, что былоЭкскурсия нам очень понравилась, так как Алма очень подробно и захватывающе рассказывала обо всём, что былоЭкскурсия нам очень понравилась, так как Алма очень подробно и захватывающе рассказывала обо всём, что былоЭкскурсия нам очень понравилась, так как Алма очень подробно и захватывающе рассказывала обо всём, что былоЭкскурсия нам очень понравилась, так как Алма очень подробно и захватывающе рассказывала обо всём, что было
  • К
    Кема
    24 июля 2025
    Истоки Астаны: от кочевий до столицы
    Алма, молодец 👍 рассказывает красочно и эмоционально. Ее интересно слушать и приятно.
    Все были очень довольны и потом делились друг с другом о том как она это красиво и профессионально делала.
    Алма, благодарю ❤️🌺
  • А
    Анна
    21 июля 2025
    Истоки Астаны: от кочевий до столицы
    Спасибо большое Алме за потрясающую экскурсия! Узнали не только о истории Акмолинска и Целинограда, но и погрузились в традиции, обычаи
    читать дальше

    и культуру Казахстана. 🇰🇿

    Насыщенный и очень сбалансированный тур! Интересным бонусом было то, что в бывшем доме купца Кубрина мы зашли в магазин, и Алма нам рассказала о типичных казахских продуктах и посоветовала, что обязательно стоит попробовать. Спасибо!

    Спасибо большое Алме за потрясающую экскурсия! Узнали не только о истории Акмолинска и Целинограда, но иСпасибо большое Алме за потрясающую экскурсия! Узнали не только о истории Акмолинска и Целинограда, но иСпасибо большое Алме за потрясающую экскурсия! Узнали не только о истории Акмолинска и Целинограда, но и
  • Е
    Елизавета
    16 июля 2025
    Истоки Астаны: от кочевий до столицы
    Прекрасная экскурсия по старому городу Астаны! 🏛 Мы не просто гуляли по улицам, мы буквально путешествовали во времени. Алма сразу
    читать дальше

    расположила к себе!! Чувствуется, что она искренне любит свой город и знает о нём каждую деталь.

    Рассказ был живой, насыщенный интересными фактами, иногда трогательный и даже забавный. Благодаря увлечённости гида, город открылся с совершенно новой стороны. Особенно понравилось, как она связывала исторические события с современностью — чувствовалась настоящая гордость за прошлое и настоящее Астаны. Спасибо за экскурсию!!

  • Л
    Лара
    5 июня 2025
    Сокровища нации в Астане
    Очень классная энергетика у гида,а так же эрудированность и понятность информации. А так же понравились локации,все продуманно до мелочей!)
  • Э
    Эдуард
    3 июня 2025
    Сокровища нации в Астане
    Прекрасная экскурсия с погружением в национальный быт и народное искусство. Экскурсия очень разнообразная и удобная по продолжительности. Включает посещение музея,
    читать дальше

    стрельбу из лука, дегустацию казахского чая и сладостей. Жанар - прекрасный гид, очень гостеприимная и отзывчивая. Она многое нам рассказала об истории и обычаях, а также о современной Астане и Казахстане.

    Прекрасная экскурсия с погружением в национальный быт и народное искусство. Экскурсия очень разнообразная и удобная поПрекрасная экскурсия с погружением в национальный быт и народное искусство. Экскурсия очень разнообразная и удобная поПрекрасная экскурсия с погружением в национальный быт и народное искусство. Экскурсия очень разнообразная и удобная по
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2025
    Сокровища нации в Астане
    Эта экскурсия оставила тоже огромное впечатление, смотрели юрту, быт, ковры, картины, украшения. Узнали много исторических фактов в рассказе экскурсовода.

    Ещё мы стреляли из лука, это особая энергия! и даже попали пару раз в цель 😂.

    Благодарю за прекрасное мероприятие! 💖
    Эта экскурсия оставила тоже огромное впечатление, смотрели юрту, быт, ковры, картины, украшения. Узнали много исторических фактовЭта экскурсия оставила тоже огромное впечатление, смотрели юрту, быт, ковры, картины, украшения. Узнали много исторических фактов
  • Ю
    Юлия
    10 января 2025
    Сокровища нации в Астане
    Настоятельно рекомендую посмотреть Астану вместе с Жанар! Как это приятно, когда город показывает увлеченный, любящий свой край человек! Очень интересная экскурсия! Очень рады что нам так повезло и Жанар в этот день была свободна и смогла показать нам город!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Истоки Астаны: от кочевий до столицы
  2. Сокровища нации в Астане
  3. Деловая и культурная Астана
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Выставочный комплекс «Экспо»
  5. Дворец мира и согласия
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Бульвар Нуржол
  8. Монумент Казак Ели
  9. Площадь Независимости
  10. Парк Влюбленных
Сколько стоит экскурсия по Астане в августе 2025
Сейчас в Астане в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 9700. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по теме «Необычные дома», 12 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь