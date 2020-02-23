23 отзыва оставили туристы

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Рождение города будущего

Проследить историю развития Астаны и увидеть её визитные карточки

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

5900 за экскурсию

У этой экскурсии23 отзыва
5
Сергей
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Сергей – Гид в Астане
Город 🏙️, который прочно ассоциируется у старшего поколения с поднятой целиной и романтикой освоения степных краев, сегодня стал центром проведения важных политических, экономических и спортивных мероприятий.

На этой экскурсии 🧭 с инженером-конструктором по проектированию космических аппаратов вы узнаете, как это произошло.

И конечно, увидите основные достопримечательности 🏛️ старой правобережной Астаны и нового динамично развивающегося левого берега.
Рождение города будущего
Рождение города будущего

Что вас ожидает

Архитектурные достопримечательности правого берега
В старой части Астаны вы побываете в Свято-Успенском кафедральном соборе, заглянете на центральную площадь с монументом Казак Ели и в белоснежную мечеть Хазрет-Султан, а также узнаете историю непревзойдённых творений Нормана Фостера и Манфреди Николетти. Архитектурная история города откроется вам через рассказы о генеральном плане японского архитектора Кишо Куракава, и вы поймёте, как типовые советские пятиэтажки превратились в привлекательные современные строения. Конечно, я покажу вам и самую старую часть города, где находятся купеческие дома царского времени.

«Космические истории» левого берега
Во время прогулки вы познакомитесь с технологиями из аэрокосмической индустрии, которые были использованы при строительстве самого большого шатрового сооружения в мире — Хан Шатыра. Узнаете об уникальных возможностях Национального космического центра и о том, как современные технологии меняют облик города. Кроме того, вы увидите потрясающий театр оперы и балета, здание резиденции президента и дом министерств. Посетите символ Астаны — монумент Астана-Байтерек, где узнаете о его истории и символизме.

Музейные истории
В Национальном музее Республики Казахстан вы посетите Зал золота, где хранятся уникальные артефакты скифо-сакской культуры. А в конце экскурсии отправитесь в национальный павильон EXPO-2017 Нур Алем. Здесь представлены экспозиции, посвященные различным видам энергии и освоению космического пространства. Я расскажу вам о выставке в целом и о каждом интересном стенде: вы узнаете о трудностях, с которыми сталкиваются космонавты, и о технологиях, оказывающих влияние на повседневную жизнь. Поймёте, почему полёты на Марс невозможны в ближайшие 12 лет и почему в космическом пространстве эффективность работы солнечной батареи увеличивается в разы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Это пешеходная экскурсия, но возможны переезды на автомобиле гида, такси и автобусах
  • При посещении мечети Хазрет Султан женщинам необходимо надеть головной убор, мужчинам запрещён вход в шортах
  • Летом в программу включено посещение ботанического сада и парка с видом на правительственный комплекс

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Все транспортные расходы включены в стоимость
  • Входные билеты на объекты и в музеи оплачиваются отдельно: Монумент «Астана-Байтерек» — 700 тенге (140 руб); Павильон Нур Алем на EXPO-2017 — 1500 тенге (300 руб); Национальный музей Республики Казахстан — 1500 тенге (300 руб)
Рождение города будущего
Рождение города будущего
Рождение города будущего
Рождение города будущего
Рождение города будущего
Рождение города будущего
Рождение города будущего
Рождение города будущего
Рождение города будущего

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Здравствуйте, меня зовут Сергей и я уже 6 лет живу в Астане. Путешествия, посещение новых мест, фотография, история и география для меня являются очень важными источниками радости и вдохновения. По специальности я являюсь инженером конструктором по тепловому и радиационному анализу космических аппаратов. В связи со своей работой и специальностью жил в нескольких европейских странах где меня часто навещали друзья и коллеги, которым я рассказывал и показывал интересные места, водил в музеи и помогал в осуществлении собственных замыслов по путешествиям. Мне нравится знакомить людей с культурой и историей Казахстана, Алматы и Астаны, а также мест в которые они приезжают. Мой уникальный опыт инженера и путешественника позволяет показать город гостям с необычных ракурсов и окунуть в окружающую атмосферу за очень короткий срок. Вне зависимости от того, встретимся мы с вами или нет я желаю Вам приятного времяпровождения на гостеприимной казахской земле и удачи!
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23 отзыва оставили туристы

23 февраля 2020
Сергей-потрясающий гид! Огромный кругозор и харизма. Интересная программа. Очень информативно. Всем настоятельно рекомендуем. Время пролетело незаметно!
18 декабря 2019
Остались очень довольны экскурсией по Нур Султану, проведенной гидом Сергеем! Жалеем только о том, что в силу объективных обстоятельств, не хватило времени подольше погулять по этому удивительному городу в компании такого замечательного рассказчика! Рекомендуем!!!:-) Наталья и Андрей, Москва
31 октября 2019
Большое спасибо Сергею!!!очень понравилась экскурсия, которая была очень интересной и познавательной
Наталья
28 октября 2019
Мое прибытие в Нур-Султан пришлось на вторую половину дня и ограничивалось 1, 5 днями. Хотелось эффективно использовать вечер первого дня пребывания в Казахстане, и вечерняя экскурсия с Сергеем пришлась как нельзя кстати. За 3 часа мы проехались по основным значимым местам, делали остановки и прогуливались. Нур-Султан вечером очень красиво подсвечивается. Сергей, будучи техническим специалистом, работающим в области космоса, интересно рассказывал о Нур-Султане и Казахстане в целом в свете развития космической индустрии, а также о конструкционных особенностях тех или иных сооружений и используемых при строительстве необычных материалах. Сергей - очень эрудированный человек, отлично ориентируется в истории, культуре и вопросах социологии. Он приятный собеседник. Его экскурсия была прекрасной прелюдией к более подробному знакомству с городом на следующий день, уже при свете солнца. Сергей, спасибо Вам! Обязательно буду рекомендовать Вас своим знакомым.
1 сентября 2019
Большое спасибо Сергею за отличную экскурсию по городу! Были в Астане в гостями Казахстана, они остались восхищены самим городом и тем, Сергей увлекательно рассказал и показал все о новой столице Казахстана. Рекомендую всем, кто хочет познакомиться и узнать больше об Астане! Спасибо!
27 августа 2019
Добрый день всем, Трипстеру, Сергею, и путешественникам и гостям этого очень чудесного и прекрасного города, в зтой великой, богатой и интересной стране! При подготовке нашего первого путешествия по Казахстане, ( нашей мечты ), я собирала много информации, кде, как и что..., искала, искала и нашла Трипстер, и много раз прочитала об экскурсии по Нур - Султане, и главное о Сергейе. И сразу решила, что зто точно то, что мы хотим. Быстро заказала, оплатила предоплату, и с Сергейем сразу договорились по телефону точное время нашей встречи. И что сказать дальше... мы ждали с нетерпением наш первый день в Нур - Султане, это был дня нас большой сюрприз от первого момента, когда мы встретились с Сергеем в нашей гостинице. Уже в первой момент почувствовали, что 5 часов с Сергеем нас ждёт что то необыкновенное. И так и было. Он хороший рассказчик, о всём Казахстане, Нур - Султане - история, политика, космос, культура, природа, гастрономия, современная жизнь..., удалось ему заинтересовать нас просто всеми темами, и также нам удалось увидеть все найважные точки города, его новой и также старой части, наш маршрут был составлен очень удобно. Сергей не только хороший экскурсовод, он очень милый человек, и главное, что он патриот и любитель своей страны. Получили много новых интересных информации, о некоторых невозможно прочитать просто никде. Получили много советов о всём, что, кде и как провести в городе наших 4 дня, и дальше наших 5 дней в Боровое - в жемчужине Казахстана. Благодарю Сергею мы сэкономили много времени и денег. Одна маленькая проблема - 5 часов с Сергейом для нас мало, нас интересует всё, и его тоже всё, не только его работа, но тоже и мы - его клиенти! Великолепное и замечательное знакомство с Казахстаном! Благодарю Сергею мы опять вернёмся в Казахстан и в Нур - Султан! Огромное спасибо! Удачи и успехов всегда и во всём! До встречи Сергей! Катарина и Игорь, Словакия
14 августа 2019
Огромное спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. 5 часов пролетели незаметно! Прекрасный рассказчик и собеседник. Дал рекомендации куда еще можно сходить в Астане, где поужинать. Очень довольны, всем рекомендуем!
8 августа 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо большое Сергею за отличный внимательный подход к клиенту.
7 августа 2019
Спасибо, Сергей, за проведенную экскурсию. Мы были в Астане с разновозрастными детьми, но Сергей смог заинтересовать всех. Рекомендуем
3 августа 2019
Замечательная экскурсия! За все пять часов разъездов не пожалели ни разу, наоборот, только радовались такому удачному выбору. Интересно оказалось посмотреть на город через призму взгляда местного жителя, многие детали без проставленных акцентов иначе обязательно упустили бы. Очень благодарны за инженерно-технический взгляд: многие здания в Нур-Султане заслуживают рассказа именно с этой точки зрения. Да и за дискуссию на площадке с ракетами отдельное спасибо :) Сергей - замечательный экскурсовод. Встретил у гостиницы, учитывал все пожелания по маршруту, ответил на все наши вопросы. С таким человеком просто пообщаться - уже приятно, а тут - полный комплект из хорошего собеседника и огромно
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Увидеть все достопримечательности города и узнать его историю на обзорной автомобильной экскурсии
Город, где сплетаются Восток и Запад, и важный центр международных событий, построенный в евроазиатском стиле – такую столицу вы увидите на этой экскурсии. Вы посетите удивительные архитектурные объекты, культурные и спортивные сооружения, узнаете о жизни президента, об архитекторах города, о традициях и символах.

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5900 за экскурсию
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