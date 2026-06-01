23 отзыва оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии «Рождение города будущего» - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться посещением всех достопримечательностей и мероприятий, включенных в программу.

Астана, город, который вчера был лишь мечтой на краю степи, сегодня является символом инноваций и развития.Эта экскурсия приглашает вас на встречу с историей и будущим через архитектурные шедевры и космические

достижения. В старой части города, на правом берегу, вы увидите, как советские пятиэтажки превратились в современные архитектурные комплексы, и узнаете истории, стоящие за монументальными сооружениями, такими как Свято-Успенский кафедральный собор и мечеть Хазрет-Султан. Левый берег познакомит вас с космическими технологиями, воплощенными в архитектуре, включая Хан Шатыр, символизирующий палатку кочевников, и Национальный космический центр. Визит в Национальный музей Республики Казахстан и сферу EXPO-2017 Нур-Алем раскроет перед вами сокровища скифо-сакской культуры и последние достижения в области космических технологий. Эта экскурсия - не просто путешествие по городу, это путешествие через время, открывающее вам Астану, как вы ее еще не видели

Описание экскурсии

Архитектурные достопримечательности правого берега

В старой части Астаны вы побываете в Свято-Успенском кафедральном соборе, заглянете на центральную площадь с монументом Казак Ели и в белоснежную соборную мечеть Хазрет-Султан, а также узнаете историю непревзойдённых творений Нормана Фостера и Манфреди Николетти, оставивших след в архитектуре города. Архитектурная история города откроется вам через рассказы о генеральном плане японского архитектора Кисе Куракавы, и вы поймёте, как типовые советские пятиэтажки превратились в привлекательные современные строения. Несомненно, вы увидите и несколько сохранившихся купеческих домов царского периода.

«Космические истории» левого берега

Во время прогулки вы познакомитесь с технологиями из аэрокосмической индустрии, которые были использованы при строительстве самого большого шатрового сооружения в мире — Хан Шатыра. Узнаете об уникальных возможностях Национального космического центра и о том, как современные технологии меняют облик города. Кроме того, вы увидите потрясающий театр оперы и балета, здание резиденции президента и дом министерств. Посетите символ Астаны — монумент Астана-Байтерек, где узнаете о его истории и символизме.

Музейные истории

В Национальном музее Республики Казахстан вы посетите Зал золота, где хранятся уникальные артефакты скифо-сакской культурыи уникальный в своем роде «Золотой Человек». В конце экскурсии отправитесь в национальный павильон — сферу EXPO-2017 Нур-Алем. Здесь представлены экспозиции, посвященные различным видам энергии и освоению космического пространства. Я расскажу вам о выставке в целом и о каждом интересном стенде: вы узнаете о трудностях, с которыми сталкиваются космонавты, и о технологиях, оказывающих влияние на повседневную жизнь. Поймёте, почему полёты на Марс невозможны в ближайшие 12 лет и почему в космическом пространстве эффективность работы солнечной батареи увеличивается в разы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на автомобиле гида

При посещении мечети Хазрет Султан женщинам необходимо надеть головной убор, мужчинам запрещён вход в шортах

Летом в программу включено посещение ботанического сада и парка с видом на правительственный комплекс

Что входит в стоимость, а что — нет