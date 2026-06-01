23 отзыва оставили туристы

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Рождение города будущего

Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
Астана, город, который вчера был лишь мечтой на краю степи, сегодня является символом инноваций и развития.

Эта экскурсия приглашает вас на встречу с историей и будущим через архитектурные шедевры и космические
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достижения.

В старой части города, на правом берегу, вы увидите, как советские пятиэтажки превратились в современные архитектурные комплексы, и узнаете истории, стоящие за монументальными сооружениями, такими как Свято-Успенский кафедральный собор и мечеть Хазрет-Султан.

Левый берег познакомит вас с космическими технологиями, воплощенными в архитектуре, включая Хан Шатыр, символизирующий палатку кочевников, и Национальный космический центр.

Визит в Национальный музей Республики Казахстан и сферу EXPO-2017 Нур-Алем раскроет перед вами сокровища скифо-сакской культуры и последние достижения в области космических технологий.

Эта экскурсия - не просто путешествие по городу, это путешествие через время, открывающее вам Астану, как вы ее еще не видели

5
192 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная экскурсия с инженером-конструктором
  • 🏛 Посещение исторических и современных достопримечательностей
  • 🚀 Узнаете о технологиях из аэрокосмической индустрии
  • 🎭 Посетите театр оперы и балета
  • 🏰 Исследуете Национальный музей Республики Казахстан
  • 🌐 Узнаете о выставке EXPO-2017 Нур-Алем

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Рождение города будущего» - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться посещением всех достопримечательностей и мероприятий, включенных в программу.
Сейчас август — это идеальное время.
Рождение города будущего
Рождение города будущего
Рождение города будущего

Что можно увидеть

  • Свято-Успенский кафедральный собор
  • Монумент Казак Ели
  • Соборная мечеть Хазрет-Султан
  • Монумент Астана-Байтерек
  • Национальный музей Республики Казахстан
  • Павильон Нур Алем на EXPO-2017
  • Театр оперы и балета
  • Здание резиденции президента
  • Дом министерств
  • Хан Шатыр

Описание экскурсии

Архитектурные достопримечательности правого берега

В старой части Астаны вы побываете в Свято-Успенском кафедральном соборе, заглянете на центральную площадь с монументом Казак Ели и в белоснежную соборную мечеть Хазрет-Султан, а также узнаете историю непревзойдённых творений Нормана Фостера и Манфреди Николетти, оставивших след в архитектуре города. Архитектурная история города откроется вам через рассказы о генеральном плане японского архитектора Кисе Куракавы, и вы поймёте, как типовые советские пятиэтажки превратились в привлекательные современные строения. Несомненно, вы увидите и несколько сохранившихся купеческих домов царского периода.

«Космические истории» левого берега

Во время прогулки вы познакомитесь с технологиями из аэрокосмической индустрии, которые были использованы при строительстве самого большого шатрового сооружения в мире — Хан Шатыра. Узнаете об уникальных возможностях Национального космического центра и о том, как современные технологии меняют облик города. Кроме того, вы увидите потрясающий театр оперы и балета, здание резиденции президента и дом министерств. Посетите символ Астаны — монумент Астана-Байтерек, где узнаете о его истории и символизме.

Музейные истории

В Национальном музее Республики Казахстан вы посетите Зал золота, где хранятся уникальные артефакты скифо-сакской культурыи уникальный в своем роде «Золотой Человек». В конце экскурсии отправитесь в национальный павильон — сферу EXPO-2017 Нур-Алем. Здесь представлены экспозиции, посвященные различным видам энергии и освоению космического пространства. Я расскажу вам о выставке в целом и о каждом интересном стенде: вы узнаете о трудностях, с которыми сталкиваются космонавты, и о технологиях, оказывающих влияние на повседневную жизнь. Поймёте, почему полёты на Марс невозможны в ближайшие 12 лет и почему в космическом пространстве эффективность работы солнечной батареи увеличивается в разы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автомобиле гида
  • При посещении мечети Хазрет Султан женщинам необходимо надеть головной убор, мужчинам запрещён вход в шортах
  • Летом в программу включено посещение ботанического сада и парка с видом на правительственный комплекс

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Все транспортные расходы включены в стоимость
  • Входные билеты на объекты и в музеи оплачиваются отдельно: Монумент «Астана-Байтерек» — 1500 тенге (280 руб.) за взрослого; Павильон Нур Алем на EXPO-2017 — 1500 тенге (280 руб.); Национальный музей Республики Казахстан — 1500 тенге (280 руб).

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 1127 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сергей и я уже 13 лет проживаю и работаю в г. Астане. Путешествия, посещение новых мест, фотография, история и география для меня являются важными источниками радости и вдохновения. По
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специальности являюсь инженером-конструктором по тепловому и радиационному анализу космических аппаратов. Ввиду особенности своей деятельности жил в нескольких европейских странах, где меня часто навещали друзья и коллеги, которым я показывал интересные места, водил в музеи и помогал реализовать туристические замыслы. Мне нравится знакомить людей с культурой и историей родного Казахстана, г. Алматы и г. Астаны. Уникальный опыт руководителя конструкторского бюро, инженера и путешественника, а также отличное классическое образование позволяют показать город гостям с необычных ракурсов и окунуть в окружающую атмосферу за очень короткий срок. Вне зависимости от того, встретимся мы с вами или нет, я желаю вам приятного времяпровождения на гостеприимной казахской земле и удачи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 192 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
190
4
1
3
2
1
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М
Отличная экскурсия по Астане!
Сергей настоящий профессионал высочайшего уровня. У него огромные знания по истории, архитектуре, политике и современному развитию Казахстана. Посетили основные объекты столицы, и по каждому из них получили
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не просто общую информацию, а многослойный рассказ: исторический контекст, технические особенности строительства, архитектурные решения и даже политический подтекст. Мы не только подробно познакомились с городом, но и глубоко погрузились в казахскую культуру, традиции, а также узнали как о положительных, ярких и вдохновляющих сторонах казахской культуры и общества, так и о существующих сложностях и негативных аспектах.
Очень насыщенно и интересно. Настоятельно рекомендую!

Отличная экскурсия по Астане!
Отличная экскурсия по Астане!
Отличная экскурсия по Астане!
Отличная экскурсия по Астане!
Отличная экскурсия по Астане!
Отличная экскурсия по Астане!
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А
великолепно провели время, очень интересная и разносторонняя подача. всем рекомендую воспользоваться услугами Сергея, не разочаруетесь 1000% и узнаете много нового не только об Астане и Казахстане в целом, но окунётесь в историю о которой скорее всего даже не подозревали. Сергей, вам огромное спасибо за проведённое время 🤝
великолепно провели время, очень интересная и разносторонняя подача. всем рекомендую воспользоваться услугами Сергея, не разочаруетесь 1000%
великолепно провели время, очень интересная и разносторонняя подача. всем рекомендую воспользоваться услугами Сергея, не разочаруетесь 1000%
великолепно провели время, очень интересная и разносторонняя подача. всем рекомендую воспользоваться услугами Сергея, не разочаруетесь 1000%
великолепно провели время, очень интересная и разносторонняя подача. всем рекомендую воспользоваться услугами Сергея, не разочаруетесь 1000%
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S
Сергей очень интересный экскурсовод! И специалист по космосу! И понтовый казах!
Сергей очень интересный экскурсовод! И специалист по космосу! И понтовый казах!
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Р
Экскурсия отличная! Сергей очень эрудированный человек с хорошими знаниями истории Астаны и Казахстана в целом. Может поддержать разговор на абсолютно любую тему. Особенно интересно было поговорить про космос. Показал Астану с разных ракурсов, отметив важные детали. Однозначно рекомендую! 👍
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М
Были на экскурсии с другом. Это был подарок для него, и он остался в восторге! Мужчинам, интересующимся историей, техническим развитием, космосом, эта экскурсия очень подойдет! Сергей - знающий экскурсовод и прекрасный рассказчик. Материала очень много, он обширен и охватывает множество тем! Если хочется посетить какие-то конкретные объекты, лучше обговорить это с Сергеем заранее, маршрут можно гибко подстроить.
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Е
Если хотите влюбится в Астану за 4 часа, то вам к Сергею!!!
Когда мы планировали экскурсию очень переживали, уставшие с дороги, сможем ли осилить 4 часа экскурсии, а вдруг заскучаем и
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начнем засыпать, вспоминая как ранее в детстве проходили экскурсии: « посмотрите на лево. . а вот с права… НО!! Мы не заметили как пролетели эти 4 часа!! Сергей очень интересно и увлекательно рассказывает, много, ооочень много знает всего интересного не только про Астану, но и про «все на свете» мне кажется! Не было ни одного вопроса, на который бы он не ответил, а всю информацию и экскурсию предоставил в «современном» и доступном формате!
Спасибо огромное за эту незабываемую экскурсию!

Если хотите влюбится в Астану за 4 часа, то вам к Сергею!!!
Если хотите влюбится в Астану за 4 часа, то вам к Сергею!!!
Если хотите влюбится в Астану за 4 часа, то вам к Сергею!!!
Если хотите влюбится в Астану за 4 часа, то вам к Сергею!!!
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