23 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Архитектурные достопримечательности правого берега

В старой части Астаны вы побываете в Свято-Успенском кафедральном соборе, заглянете на центральную площадь с монументом Казак Ели и в белоснежную мечеть Хазрет-Султан, а также узнаете историю непревзойдённых творений Нормана Фостера и Манфреди Николетти. Архитектурная история города откроется вам через рассказы о генеральном плане японского архитектора Кишо Куракава, и вы поймёте, как типовые советские пятиэтажки превратились в привлекательные современные строения. Конечно, я покажу вам и самую старую часть города, где находятся купеческие дома царского времени.

«Космические истории» левого берега

Во время прогулки вы познакомитесь с технологиями из аэрокосмической индустрии, которые были использованы при строительстве самого большого шатрового сооружения в мире — Хан Шатыра. Узнаете об уникальных возможностях Национального космического центра и о том, как современные технологии меняют облик города. Кроме того, вы увидите потрясающий театр оперы и балета, здание резиденции президента и дом министерств. Посетите символ Астаны — монумент Астана-Байтерек, где узнаете о его истории и символизме.

Музейные истории

В Национальном музее Республики Казахстан вы посетите Зал золота, где хранятся уникальные артефакты скифо-сакской культуры. А в конце экскурсии отправитесь в национальный павильон EXPO-2017 Нур Алем. Здесь представлены экспозиции, посвященные различным видам энергии и освоению космического пространства. Я расскажу вам о выставке в целом и о каждом интересном стенде: вы узнаете о трудностях, с которыми сталкиваются космонавты, и о технологиях, оказывающих влияние на повседневную жизнь. Поймёте, почему полёты на Марс невозможны в ближайшие 12 лет и почему в космическом пространстве эффективность работы солнечной батареи увеличивается в разы.