Музей АЛЖИР - это место, где оживают истории тысяч женщин, оказавшихся в лагере из-за фамилии мужа.
Посетители увидят розовые вагоны-теплушки, мемориальную арку «Скорбь матери» и стену памяти с тысячами имён. Экспозиция
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Историческая значимость
- 🏛 Уникальные экспозиции
- 🚗 Комфортное путешествие
- 👥 Индивидуальный подход
- 🎧 Аудиогид на месте
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Розовые вагоны-теплушки
- Мемориальная арка «Скорбь матери»
- Плиты дипломатических миссий
- Стена памяти
- Экспозиция музея
Описание экскурсии
- Розовые вагоны-теплушки — точная копия тех, в которых женщин везли в лагерь неделями: без окон, без объяснений, без надежды
- Мемориальная арка «Скорбь матери» — символ памяти и боли, установленный на месте лагерной зоны
- Плиты дипломатических миссий — вы увидите, какие государства выразили сочувствие и поддержали идею памяти об этих событиях
- Стена памяти — тысячи имён, возвращённых из забвения. Здесь всё ещё находят родных, о которых не было вестей десятилетиями
- Экспозиция музея — документы, личные вещи, фотографии, реконструированные бараки и камеры
Вы узнаете:
- Как создавался этот музей
- Кто и за что попадал в «26-ю точку» ГУЛАГа
- Как долго длилось заключение
- Почему женщин ссылали именно в Акмолинск
- Почему тема репрессий долгие годы оставалась под грифом «совершенно секретно», и почему о ней почти не говорят и сегодня
Организационные детали
- Рекомендованный возраст участников 16+
- Поездка проходит на Hyundai Sonata. Расстояние от Астаны до музея — 40 км
- Дополнительно необходимо купить билет в музей с аудиогидом — 3000 тенге за чел. (примерно 466 ₽). Билет для гида покупать не нужно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Бокейхана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алтын — ваш гид в Астане
Провёл экскурсии для 497 туристов
Я сертифицированный гид, филолог, искусствовед, историк и переводчик. Живу в Астане с 1999 года и провожу по ней экскурсии уже более 15 лет. Люблю путешествовать и по своему опыту знаю, что важно учитывать при знакомстве с новым городом. С радостью стану вашим проводником по Казахстану!
