Алтын — ваш гид в Астане

Провёл экскурсии для 497 туристов

Я сертифицированный гид, филолог, искусствовед, историк и переводчик. Живу в Астане с 1999 года и провожу по ней экскурсии уже более 15 лет. Люблю путешествовать и по своему опыту знаю, что важно учитывать при знакомстве с новым городом. С радостью стану вашим проводником по Казахстану!