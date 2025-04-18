По Казахстану – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «По Казахстану» в Астане, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Национальный парк «Боровое»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
На машине
10 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
18 мая в 07:00
23 мая в 07:00
34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Боровое: зелёное сердце Казахстана
На автобусе
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Боровое: зелёное сердце Казахстана
Путешествие в Боровое - это возможность насладиться природой, тишиной и живописными видами. Откройте для себя легенды и историю Казахстана
Начало: У спорткомплекса «Казахстан»
Расписание: ежедневно в 08:00
27 апр в 08:00
28 апр в 08:00
4000 ₽ за человека
Боровое - жемчужина в степи
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Боровое - жемчужина в степи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Борового, где вас ждут живописные виды и легенды, которые перенесут вас в прошлое. Идеально для любителей природы
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 15:30
27 апр в 08:30
28 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    18 апреля 2025
    Национальный парк «Боровое»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Нас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправку. Во время поездки
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    было супер комфортно, Жанар рассказывала интересные истории о Казахстане и не только) Дегустация сыров стала необычной изюминкой поездки 😍 Там нас встретила очень добрая девушка, которая рассказала об изготовлении сыра и его правильном хранении. Венец всей поездки, это природа Бурабая. Озеры и горы потрясающей красоты! ⛰️ Жанар рассказала очень интересные легенды! Мы побывали на вершине горы, оттуда вообще не хотелось уходить настолько красиво 😂 Далее мы отправились на прогулку вокруг озера и посетили прекрасный ресторан с местной кухней. Сфотографировались в национальных костюмах (всем очень рекомендую на память). В конце мы посетилимузей под открытым небом! Жанар прекрасная девушка и экскурсовод, начитанная и интересная, было очень приятно пообщаться ❤️ Очень рекомендую эту экскурсию!

    Нас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправку
  • А
    Артем
    13 марта 2025
    Национальный парк «Боровое»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Очень интересное, легкое и познавательное путешествие) день прошел как на одном дыхании. Экскурсия была информативной и содержала в себе много информации в целом о стране. Покатались на снегоходах, забрались на гору, прошлись по замершему озеру и попробовали домашнего сыра))
  • В
    Волосач
    19 января 2025
    Национальный парк «Боровое»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Замечательная экскурсия, все очень понравилось! Отдельное спасибо гиду Азамату, что провел ее на высшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «По Казахстану»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Национальный парк «Боровое»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
  2. Боровое: зелёное сердце Казахстана
  3. Боровое - жемчужина в степи
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Башня «Байтерек»
  2. Самое главное
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Выставочный комплекс «Экспо»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Монумент Казак Ели
  7. Бульвар Нуржол
  8. Дворец мира и согласия
  9. Площадь Независимости
  10. Парк Влюбленных
Сколько стоит экскурсия по Астане в апреле 2025
Сейчас в Астане в категории "По Казахстану" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по казахстану, 25 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь