Казахстанская Швейцария: из Астаны на озеро Боровое
Познакомиться с природой и культурой региона на знаменитом курорте
За один день вы увидите живописные озёра, прогуляетесь по лесу и подниметесь на вершину горы Болектау.
А ещё вы попробуете блюда национальной кухни и казахстанские сыры, посетите мараловое хозяйство и заглянете в кофейню за чаем тары. Завершит программу мультимедийный музей, посвящённый истории Казахского ханства.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Астаны. По дороге я расскажу о природе и истории региона.
12:00–14:00 — прибытие в национальный парк Бурабай и посещение мультимедийного музея. Вы узнаете об истории Казахского ханства, происхождении казахского народа и ключевых этапах развития страны. После экскурсии — обед в национальном кафе.
14:30 — посещение поляны Абылай-хана и ханского трона. Здесь можно сделать фотографии в национальных костюмах и сфотографироваться с беркутом.
15:30 — поездка на местную сыроварню, отмеченную международными наградами. Вы познакомитесь с процессом производства и попробуете несколько видов казахстанских сыров.
16:30 — подъём на гору Болектау (147 м). С вершины открывается панорама озёр Бурабая и окрестных лесов. После спуска — прогулка по сосновому бору.
18:00 — выезд в Астану. Дорога займёт около 2,5–3 часов.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном микроавтобусе
Питание (от 3000 тенге) и билеты в мультимедийный музей (5000 тенге за чел.) оплачиваются дополнительно на месте
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе бульвара Нуржол
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Я профессиональный переводчик и гид с европейским образованием. Опыт работы 12 лет, свободное владение немецким и английским языками.
Я познакомлю вас с историей Казахстана, обычаями и традициями казахского народа, великих номадов.
мной вы сможете посетить интереснейшие места страны, загадочный Туркестан, необычный Мангистау, новейший и современный Нурсултан. Полюбуетесь красивейшей природой Алматы: горами Северного Тянь-Шаня, озёрами Кольсай и Кайынды, Чарынским каньоном и казахстанской Швейцарией.
