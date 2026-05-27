За один день вы увидите живописные озёра, прогуляетесь по лесу и подниметесь на вершину горы Болектау. А ещё вы попробуете блюда национальной кухни и казахстанские сыры, посетите мараловое хозяйство и заглянете в кофейню за чаем тары. Завершит программу мультимедийный музей, посвящённый истории Казахского ханства.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 30 000 ₽ за человека

Ваш гид в Астане

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Астаны. По дороге я расскажу о природе и истории региона.

12:00–14:00 — прибытие в национальный парк Бурабай и посещение мультимедийного музея. Вы узнаете об истории Казахского ханства, происхождении казахского народа и ключевых этапах развития страны. После экскурсии — обед в национальном кафе.

14:30 — посещение поляны Абылай-хана и ханского трона. Здесь можно сделать фотографии в национальных костюмах и сфотографироваться с беркутом.

15:30 — поездка на местную сыроварню, отмеченную международными наградами. Вы познакомитесь с процессом производства и попробуете несколько видов казахстанских сыров.

16:30 — подъём на гору Болектау (147 м). С вершины открывается панорама озёр Бурабая и окрестных лесов. После спуска — прогулка по сосновому бору.

18:00 — выезд в Астану. Дорога займёт около 2,5–3 часов.

Организационные детали