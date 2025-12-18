Если хотите быстро добраться до Караганды или Темиртау — этот трансфер для вас. Поездка пройдёт на новой Toyota Camry 2025 года — комфортно, спокойно и без лишних забот.
Я возьму всё на себя: встречу, помогу с багажом и, если захотите, расскажу об интересных местах по пути.
Описание трансфер
- Я встречу вас в любой точке Астаны — в аэропорту, на вокзале или по адресу.
- По желанию проведу для вас краткую экскурсию по Астане перед началом поездки.
- Быстро и с комфортом доставлю вас до нужного адреса в Темиртау или Караганде.
Организационные детали
- Автомобиль Toyota Camry 8O, 2025 г. в., при необходимости предоставлю детское кресло (сообщите об этом, пожалуйста, заранее).
- При бронировании напишите дату и время, номер рейса или поезда или адрес, откуда вас нужно забрать.
- При необходимости встречу вас с табличкой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Еркебулан — ваш гид в Астане
Провёл экскурсии для 93 туристов
Я живу в Астане с 2010 года. Провожу познавательные и безопасные экскурсии на машине. Встретил более 1 000 гостей из разных стран. Люблю путешествовать с семьёй и знаю, чего хотят путешественники.
Входит в следующие категории Астаны
