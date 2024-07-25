Приезжая на Кипр с детьми, каждый стремится сделать отдых не только приятным, но и познавательным.
Экскурсия-приключение "В мире животных" в Айя Напа создана специально для маленьких путешественников и их родителей, желающих
Экскурсия-приключение "В мире животных" в Айя Напа создана специально для маленьких путешественников и их родителей, желающих
5 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Встреча с добродушными осликами
- 🐟 Вкусный обед в рыбацкой деревне
- 🐪 Посещение парка верблюдов
- 🎠 Развлечения в луна-парке
- 🐇 Знакомство с различными животными
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Ферма осликов
- Рыбацкая деревня Зиги
- Парк верблюдов
- Луна-парк
Описание экскурсии
Рай для осликов В первую очередь мы отправимся в гости к добродушным и милым кипрским осликам. На замечательной ферме, которая по праву зовется ослиным раем, вас ждут удивительные приключения. Здесь с любовью заботятся о дружелюбных и трудолюбивых животных, которые много столетий верой и правдой служили местным жителям и считались членами семьи. Ведь именно ослики были незаменимыми помощниками в хозяйстве: на них перевозились тяжелые грузы, они были основным средством передвижения и принимали участие в трудоёмком изготовлении оливкового масла, крутя каменные жернова. Внимательные работники фермы познакомят вас с осликами, а вы попробуете с ними подружится, угостив «ослиной шоколадкой» (плодами рожкового дерева), и они обязательно покатают вас на своей широкой спине. Вы и ваши детки получите незабываемые впечатления и море позитива! Рыбацкая деревня Зиги После прогулки на свежем воздухе захочется отдохнуть и восполнить силы. И самый лучший способ — пообедать в прибрежной таверне в рыбацкой деревне. Вас удивят своим вкусом все виды морепродуктов, которые ещё утром были в море: осьминоги, каракатицы, креветки и разные виды рыбы все отменного качества. Их приготовят на гриле, в печи или волшебным образом, по секретным рецептам, запекут под соусом, и с пылу-жару подадут к вашему столу. Для детей тоже найдётся чем полакомиться от души! Парк верблюдов, знакомство с другими животными и луна-парк Закончив с обедом, когда дети уже с удовольствием набегались на причале пришло время продолжить наше приключение и навестить верблюдов. Да-да, вы не ослышались мы отправляемся в парк верблюдов! Когда-то на острове их было очень много. Они тоже были верными помощниками при добыче руды и меди. Это не просто парк верблюдов, а настоящий парк развлечений и прекрасное место для познавательного и активного отдыха. Здесь кроме верблюдов живут ещё и кролики, страусы, олени, попугаи, лошади и много других весёлых обитателей. Вы увидите настоящий Ноев Ковчег и сможете понаблюдать за юркими разноцветными рыбками. А ещё, здесь же, можно развлечься в небольшом луна-парке, поиграть на игровых автоматах и даже поплавать в бассейне! Вдоволь наигравшись и набегавшись, можно отправляться домой. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду, головные уборы и солнцезащитные средства. Протяженность: до 150 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 150 м; Число остановок: 5; Пеший участок: 250 м.
Ежедневно в 11:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ферма осликов «Golden donkeys»
- Рыбацкая деревня Зиги
- Ресторан «Captain’s Table»
- Верблюжья ферма «Camel park»
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входные билеты на территории парков
- Катание на животных.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду, головные уборы и солнцезащитные средства
- Протяженность: до 150 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 150 м Число остановок: 5 Пеший участок: 250 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Айи-Напы
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