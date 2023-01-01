  1. Кипр
  2. Экскурсии

Заповедный Мыс Греко

Орфеус Т.
Орфеус Т. – Гид из Ларнаки
Вы отправитесь на автомобиле 🚘 на экскурсию ⛳ к Мысу Греко – самому живописному месту на Кипре.

По пути вы заедете в колоритные деревушки: Лефкара и Протарас.

Вы побываете в мечети Султан Текке и Средневековом монастыре Айя-Напы.

И долго будете любоваться видами бирюзовых вод и морских пещер.
Задать вопрос
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко

Что вы увидите

  • Лефкара
  • Собор Святого Лазаря
  • Соленое озеро
  • мечеть Султан Текке
  • Средневековый монастырь Айя-Напы
  • Мыс Греко
  • деревня Протарас
Экскурсия начнется с посещения деревни Лефкара, архитектура которой отличается каменными домами с живописной отделкой. Лефкара знаменита своими кружевами «Лефкаритика» и серебряными украшениями. Далее мы следуем в Собор Святого Лазаря. Вы посетите величественный каменный храм, построенный еще в IX веке, а также гробницу Святого Лазаря.
Затем, минуя Соленое озеро, Вы проследуете к мечети Султан Текке - главной мусульманской святыне острова. Проезжая по сельскохозяйственному району Коккинохорья (что в переводе означает «деревня с красной землей»), Вы заедете в Средневековый монастырь Айя-Напы, посвященный Богородице лесов. Из Айя-Напы Вы отправитесь на Мыс Греко, который является природным заповедником, где Вы сможете полюбоваться великолепными видами и морскими пещерами.
Следующая остановка – деревня Протарас, где Вы подниметесь к старинной церкви пророка Ильи, построенной на высоком холме, откуда открывается прекрасный вид на все побережье. Не забудьте привязать веревочку на «дереве желаний» рядом с церковью и желание обязательно исполнится! В хорошую погоду с этого места можно увидеть город-призрак Фамагусту.
Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров
Mercedes V-class -до 7 пассажиров
Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров
Что входит
  • услуги водителя-гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Орфеус Т.
Орфеус Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Орфеус Т. проводит ещё 4 экскурсии

Фамагуста
350
8 часов
Фамагуста
Кирения
350
8 часов
Кирения
Кипр для гурманов
350
8 часов
Кипр для гурманов
Южный Троодос
300
8 часов
Южный Троодос

Еще несколько необычных экскурсий в Ларнаке

Золотое кольцо Кипра
270
8 часов
Золотое кольцо Кипра
40 отзывов
Путешествие из любого города Кипра по всем главным достопримечательностям острова
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
270
8 часов
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
4 отзыва
Путешествие для любопытных: знакомство с животными, птицами, растениями и водными забавами Кипра
Святыни Кипра
280
8 часов
Святыни Кипра
3 отзыва
Побывать в 5 главных святых местах острова на автомобильной экскурсии
Кипр вдали от хоженых троп
249
8 часов
Кипр вдали от хоженых троп
2 отзыва
Путешествие по северу острова: места, о которых молчат путеводители
Путешествие по горным деревням Кипра
270
8 часов
Путешествие по горным деревням Кипра
2 отзыва
Погружение в народную культуру и сельский колорит острова (из любого города Кипра)
Всё самое лучшее на Кипре
270
8 часов
Всё самое лучшее на Кипре
1 отзыв
Известные монастыри, горные деревни, живописные виды — экскурсия из любого города